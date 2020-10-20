На Малом Прудском переулке в районе домов №36 и №38 решили проблему санитарного состояния контейнерной площадки

Вместимости старых изношенных баков не хватало, на контейнерной площадке постоянно скапливался мусор. Жители озвучили проблему в соцсетях, по их просьбам вопрос был решен.

На контейнерной площадке навели порядок, убрали скопившийся мусор и старые баки. Вместо трех маленьких баков по 0,75 кубометра поставили большой портал для сбора ТКО, который вмещает 7,6 кубометров отходов. АО «Эко-Комплекс» ежедневно вывозит мусор.

Проблему устранили совместными усилиями комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Барнаула, администрации Центрального района, АО «Эко-Комплекс».