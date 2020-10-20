На канализационной станции в проезде Северном Власихинском начали монтировать инновационную очистительную систему

В минувшие выходные глава города Вячеслав Франк проверил ход работ по установке и наладке воздухоочистительной системы на канализационно-насосной станции № 21. В полную силу она заработает в декабре.

Напомним, на проблемном объекте Вячеслав Франк побывал в мае. Причиной выездного совещания стали жалобы жителей нового квартала «Адмирал» в Индустриальном районе – горожане сообщали о неприятном резком запахе, который особенно остро ощущается в теплую погоду.

— Мы обещали устранить дискомфорт и установить дополнительную систему очистки воздуха. Сегодня приступили к ее монтажу, – говорит Вячеслав Франк. – Важно, что сама установка изготовлена у нас, в Барнауле. Подрядчик тоже находится здесь, а значит, он сможет беспрепятственно контролировать и в случае необходимости корректировать работу системы. В первых числах декабря мы ее запустим, проанализируем.

Как отметил генеральный директор ООО «Барнаульский водоканал» Андрей Полюго, жители в полной мере ощутят качественные изменения воздуха только в мае.

— Дело в том, что в зимний период неприятного запаха и так практически нет, – поясняет Андрей Полюго. – Он появляется при повышении наружной температуры.

Тем не менее выводы будут сделаны раньше. Их основой станут лабораторные исследования, которые определят концентрацию в воздухе примесей – причин неприятного запаха.

— В разработке используется трехступенчатая система очистки, – продолжает руководитель «Барнаульского водоканала». – На этой неделе уже произведен первичный монтаж корпусного оборудования, теперь идет его соединение с воздухоотводом и электрокоммуникациями.

Установки аналогичного типа применяются по всей России и в мире, но барнаульский подрядчик использовал не готовую разработку, а предложил свою.

— Мы проанализировали весь имеющийся опыт и существующие способы очистки воздуха от сероводорода и меркаптанов – основных источников запаха, и приняли решение использовать самые передовые технологии, – рассказывает директор ООО «ССК-Агротех» Сергей Смирнов. – Нестандартность нашего проекта в том, что, во-первых, мы его адаптировали под наши климатические условия, а во-вторых, – разработали специальный химический реагент для обеззараживания и эффективного поглощения сероводорода и меркаптанов. Они заложены на первой ступени очитки. На второй установлены угольные фильтры. На третьей – специальные лампы, которые сжигают остатки газов с помощью озона.

Вячеслав Франк: «Если новая система воздухоочистки зарекомендует себя с положительной стороны, мы приобретем и установим аналогичную на КНС-20 на Павловском тракте – там тоже нужно решать аналогичную проблему, а также будем использовать разработку в строящихся жилых кварталах».

Канализационно-насосная станция в «Адмирале» – первый объект, где появилась новая система. Подрядчик дает гарантию на три года и еще в течение пяти лет сверх этого срока обязуется поставлять расходные материалы.

— Мы гарантируем, что 99,9% запаха установка устранит, – обещает Сергей Смирнов. – Такие выводы сделаны исходя из предоставленных нам данных по выхлопам КНС. После пусконаладки управление системы будет осуществляться через процессор. Опираясь на датчики, можно моделировать работу системы. Она должна интерактивно реагировать на количество выбросов в разное время года и в соответствии с условиями регулировать подачу реагентов. Хотя система будет полностью автономна, оператор сможет вмешиваться в ее работу, если это потребуется.

Как подчеркнул Вячеслав Франк, решение проблемы в Индустриальном районе очень важно – рядом располагаются крупные жилые комплексы, спортивные объекты. В связи с этим же фактором глава города подчеркнул необходимость улучшения инфраструктуры:

— Здесь безобразная дорога. В ближайшее время глава района и наши дорожники получат соответствующее поручение. В следующем дорожно-строительном сезоне мы ее обязательно сделаем.

4,9 млн рублей составляет стоимость контракта, который включает изготовление, монтаж и наладку установки.