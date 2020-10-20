На днях артисту Молодежного театра Алтая Александру Чумакову исполнилось 60 лет

Свой юбилей он отметил на сцене, выйдя к зрителям в роли Полония в спектакле «Гамлет» — яркой премьере этого сезона.

Александр Чумаков – выпускник двух вузов: Алтайского государственного института культуры (1982) и Государственного института театрального искусства (1991). С театром его связывает почти 40 лет жизни. За это время Александр Иванович проявил себя невероятно работоспособным артистом – благодаря спортивному телосложению, вокальным данным, владению музыкальными инструментами и танцевальным навыкам он востребован у каждого режиссера.

В 1983 году Александр Чумаков поступил в МТА (бывший Алтайский краевой театр юного зрителя). Однако в 2006 году решил сменить театр и был принят в труппу Алтайской драмы. В 2018 году Александр Иванович вернулся обратно и успел сыграть за это время немало ярких ролей. Так, Александр Чумаков блистательно исполняет роль Бродяги Моцарта в важной сказке для детей от шести до ста лет «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло. Играя Рассказчика в пластической драме «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика — тяжелейшего спектакля в плане физической нагрузки — Александр Иванович не уступает в силе и выдержке молодым артистам МТА. Каждый зритель запоминает его Мистера Уэбба в трагикомедии «Наш городок» Торнтона Уайлдера. Еще одним ярким образом стал Король в романтической истории «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. А в этом сезоне Александр Чумаков уже успел ярко проявить себя в главной роли в спектакле «Мсье Ибрагим и цветы Корана» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. Кроме того, критики успели обратить внимание на работу актера в премьерном «Гамлете», поставленном московским режиссером Татьяной Безменовой. В спектакле Александр Чумаков сыграл главного советника короля, отца Лаэрта и Офелии.

Эта премьера необычна тем, что режиссер оттолкнулась не от привычного стихотворного перевода шекспировского текста, а текста прозаического.

— Мы взяли очень редкий перевод Михаила Морозова – литературоведа, театроведа и переводчика, посвятившего свою жизнь изучению творчества Шекспира, того самого Мики Морозова, которого изобразил на своем знаменитом полотне Валентин Серов, – пояснила Татьяна Безменова. – Он и сделал прозаический перевод «Гамлета», практически подстрочник, претендующий не на художественность, а скорее на семантическую точность. Ведь ни для кого не секрет, что при переводах в угоду рифмам порой приходится заменять слова, отчего искажается первоначальный смысл. По-моему, до нас с такой трактовкой еще никто на театральной сцене не работал.

Увидеть на сцене Александра Чумакова можно 1 ноября в спектакле «Золушка» (начало в 12.00), 5 ноября в постановке «Наш городок» (начало в 18.30) и 12 ноября – в «Гамлете» (начало в 18.30).