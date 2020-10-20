Для инженера Оксаны Осыкиной сфера ЖКХ – дело знакомое

Опыт работы муниципальным служащим главный специалист управления коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Оксана Осыкина получила в администрации города Рубцовска. До этого она 15 лет работала инженером-конструктором на заводе «Алттрак», освоив премудрости изготовления сельскохозяйственной техники.
Оксана Осыкина знает все об инженерных сетях Октябрьского района.Фото Кристины Казаковой
Инженерные сети одного из старейших районов Барнаула – хозяйство весьма большое и проблемное. Тут и более 200 зданий изношенного и ветхого жилого фонда, и километры бесхозных сетей, обнаружить которые зачастую удается только при аварийной ситуации. А еще это водопроводные сети и канализация, линии освещения, газовые сети.
— Первые месяцы в администрации района я работала с управляющими компаниями, – рассказала Оксана Анатольевна. – Именно тогда досконально разобралась в системе подготовки жилого фонда к отопительному сезону, во всей инженерной инфраструктуре многоквартирных домов. Мне всегда были интересны технические решения, поэтому никаких трудностей для себя я не увидела. Ну а что, график работы зачастую превышает все нормы, дело привычное, как и присутствие на аварийных ситуациях в любое время года. Сунул ноги в валенки – и вперед: пока специалисты устраняют аварию, мы работаем с жителями, мониторим температурный режим, привозим отопительные приборы в случае необходимости. К слову, в текущем году акты готовности к зиме в районе получили на десять процентов домов больше, чем в прошлом, хотя ветхий и аварийный фонд не уменьшился. Работаем командой, брошенных домов у нас в районе нет.
Много времени Оксана Осыкина уделяет учету бесхозных объектов на всех видах сетей. По ее мнению, не нужно ждать аварии, чтобы поставить на учет очередной участок и обеспечить его ремонт в дальнейшем.
— Я делаю запросы в ресурсоснабжающие организации, запрашиваю топооснову местности, – поясняет Оксана Анатольевна. – Постепенно складывается подземная карта территории района, на которой видно, кому принадлежат сети, а какие трубы были зарыты в землю неизвестно когда и кем. Много времени и сил уходит на то, чтобы признать брошенные сети бесхозяйными и передать их на баланс города. В настоящее время у нас выделено 442 бесхозяйных объекта, по 88 работа еще продолжается. Состояние таких сетей весьма плачевно, но наши предложения по их ремонту ресурсовики, как правило, учитывают и включают в план ремонта, текущий или перспективный. С водоснабжением несколько легче, проблемы чаще всего возникают в зимнее время с колонками частного сектора, которые иногда перемерзают. Чтобы разобраться со всем переплетением сетей района, приходится довольно много ходить пешком, но это для здоровья полезно.
Кроме ресурсовиков и управляющих компаний Оксана Осыкина плотно работает с частными тепловыми кооперативами, которых в районе шесть. На них лежит подготовка инженерных коммуникаций к работе в зимних условиях, свои обязательства перед жителями большинство из них выполняет в полном объеме, сети все обследованы, бесхозное имущество также учтено.
Сейчас никаких проволочек нет ни с оформлением пакета документов, ни со сбором средств со стороны жителей, организованных в кооперативы. План газификации этого года выполнен полностью, на ул. Хлебозаводской участок перейдет на 2021 год, в общей сложности газифицировано более 1150 домовладений.
Хотя количество обращений в управление коммунального хозяйства по-прежнему высокое, многие запросы носят сезонный характер, например, о сроках запуска тепла.
— Я глубоко технический человек, кому-то нравится петь, кому-то готовить, а мне комфортно в коммуналке, – рассказала Оксана Анатольевна. – Странным это не кажется, а когда жители еще и благодарят, чувствуешь себя на своем месте и очень нужной. Семья к моей работе относится с пониманием, это очень помогает и дает стимул в решении рабочих проблем.
За шесть месяцев 2020 года в управление коммунального хозяйства Октябрьского района поступило около 400 обращений от жителей, за аналогичный период прошлого года их было 300.