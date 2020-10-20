Для инженера Оксаны Осыкиной сфера ЖКХ – дело знакомое

Опыт работы муниципальным служащим главный специалист управления коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Оксана Осыкина получила в администрации города Рубцовска. До этого она 15 лет работала инженером-конструктором на заводе «Алттрак», освоив премудрости изготовления сельскохозяйственной техники.

Забытых домов нет

Инженерные сети одного из старейших районов Барнаула – хозяйство весьма большое и проблемное. Тут и более 200 зданий изношенного и ветхого жилого фонда, и километры бесхозных сетей, обнаружить которые зачастую удается только при аварийной ситуации. А еще это водопроводные сети и канализация, линии освещения, газовые сети.

— Первые месяцы в администрации района я работала с управляющими компаниями, – рассказала Оксана Анатольевна. – Именно тогда досконально разобралась в системе подготовки жилого фонда к отопительному сезону, во всей инженерной инфраструктуре многоквартирных домов. Мне всегда были интересны технические решения, поэтому никаких трудностей для себя я не увидела. Ну а что, график работы зачастую превышает все нормы, дело привычное, как и присутствие на аварийных ситуациях в любое время года. Сунул ноги в валенки – и вперед: пока специалисты устраняют аварию, мы работаем с жителями, мониторим температурный режим, привозим отопительные приборы в случае необходимости. К слову, в текущем году акты готовности к зиме в районе получили на десять процентов домов больше, чем в прошлом, хотя ветхий и аварийный фонд не уменьшился. Работаем командой, брошенных домов у нас в районе нет.

Бесхоза быть не должно

Много времени Оксана Осыкина уделяет учету бесхозных объектов на всех видах сетей. По ее мнению, не нужно ждать аварии, чтобы поставить на учет очередной участок и обеспечить его ремонт в дальнейшем.

— Я делаю запросы в ресурсоснабжающие организации, запрашиваю топооснову местности, – поясняет Оксана Анатольевна. – Постепенно складывается подземная карта территории района, на которой видно, кому принадлежат сети, а какие трубы были зарыты в землю неизвестно когда и кем. Много времени и сил уходит на то, чтобы признать брошенные сети бесхозяйными и передать их на баланс города. В настоящее время у нас выделено 442 бесхозяйных объекта, по 88 работа еще продолжается. Состояние таких сетей весьма плачевно, но наши предложения по их ремонту ресурсовики, как правило, учитывают и включают в план ремонта, текущий или перспективный. С водоснабжением несколько легче, проблемы чаще всего возникают в зимнее время с колонками частного сектора, которые иногда перемерзают. Чтобы разобраться со всем переплетением сетей района, приходится довольно много ходить пешком, но это для здоровья полезно.

Кроме ресурсовиков и управляющих компаний Оксана Осыкина плотно работает с частными тепловыми кооперативами, которых в районе шесть. На них лежит подготовка инженерных коммуникаций к работе в зимних условиях, свои обязательства перед жителями большинство из них выполняет в полном объеме, сети все обследованы, бесхозное имущество также учтено.

На своем месте

Сейчас никаких проволочек нет ни с оформлением пакета документов, ни со сбором средств со стороны жителей, организованных в кооперативы. План газификации этого года выполнен полностью, на ул. Хлебозаводской участок перейдет на 2021 год, в общей сложности газифицировано более 1150 домовладений.

Хотя количество обращений в управление коммунального хозяйства по-прежнему высокое, многие запросы носят сезонный характер, например, о сроках запуска тепла.

— Я глубоко технический человек, кому-то нравится петь, кому-то готовить, а мне комфортно в коммуналке, – рассказала Оксана Анатольевна. – Странным это не кажется, а когда жители еще и благодарят, чувствуешь себя на своем месте и очень нужной. Семья к моей работе относится с пониманием, это очень помогает и дает стимул в решении рабочих проблем.

За шесть месяцев 2020 года в управление коммунального хозяйства Октябрьского района поступило около 400 обращений от жителей, за аналогичный период прошлого года их было 300.