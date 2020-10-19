На улицах города растет число объектов стрит-арт-культуры

В Барнауле прошел городской фестиваль уличного искусства «Ближе». Он помог выразиться граффити-райтерам – стрит-арт-художникам, для которых так важно заниматься любимым искусством в легальном формате. Новый арт-объект можно увидеть на гаражах за ТЦ «Россия».

Инициатива снизу

В последнее время в нашем городе довольно часто приходится слышать о различных граффити-акциях. В этом году уличные художники расписывали трамваи, благодарили медицинских работников, расписывали стены стадиона «Коммунальщик», в сквере Химиков… Практически всегда инициаторами создания новых арт-объектов становились сами райтеры. Но на этот раз предложение о проведении фестиваля поступило от сотрудников барнаульского Центра киберспорта, к которым, в свою очередь, обратились владельцы близлежащих гаражей с просьбой помочь оформить безликие стены кооператива. В итоге эту инициативу подхватили в Краевом дворце молодежи, а также в региональном управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития.

— Мы тесно сотрудничаем с группой ребят из барнаульской творческой команды O2 Team, куда входят граффити-художники, – рассказала начальник отдела реализации молодежных проектов КДМ Луиза Исаева. – С ними мы познакомились в ходе фестиваля уличного искусства Tok Fest, в рамках которого в Барнауле специально к 75-летию Победы были расписаны городские трамваи. На этот раз им предлагалось расписать гаражи площадью 64 кв. метра.

Автором эскиза стала Анастасия Петренко. Причем художница предоставила несколько вариантов будущего рисунка, из них было решено выбрать тот, что отвечает молодежной тематике.

— В основе нашей работы – тема любви, – пояснила Анастасия. – Любовь делает человека красивым, она раскрывает все лучшее, что в нем заложено. А молодость – та пора, когда любить мы умеем искренне и по-настоящему. Но еще важнее для нас было выразить в нашей работе свои мысли, продемонстрировать творческие возможности.

Активные и смелые

Сам фестиваль планировали провести на протяжении двух выходных дней – 10 и 11 октября. Однако из-за неблагоприятных погодных условий основную часть работ пришлось сделать в субботу, а затем стрит-арт-акция была перенесена на следующую неделю.

— Фестиваль проходил в формате мастер-классов, – пояснил граффити-художник Иван Мясоедов. – То есть мы привлекли через социальные сети ребят от 18 лет, желающих попробовать себя в уличном искусстве. В итоге нашим предложением заинтересовались более 20 человек. Они-то и помогли в первый день фестиваля оформить более 90% от общего объема работ. В основном новичкам мы доверяли сделать фон будущего рисунка.

Второй выход на объект потребовал от художников доработки элементов рисунка, нанесения необходимых теней и бликов, прорисовки контуров самых сложных частей. Ведь по сюжету здесь изображены лица двух людей – парня и девушки, которым пришлось уделить особое внимание райтеров.

— В первый день фестиваля даже шел мокрый снег, – комментирует граффити-художник Денис Голубев. – В такую погоду краска густеет и плохо наносится. В следующем году мы запланировали провести еще одну подобную акцию. Теперь знаем, что лучше всего ее наметить на летнее время.

Кстати, увидев, как работают ребята, к ним обратились владельцы других, расположенных по соседству, гаражей с просьбой повторить акцию на стенах и их кооператива. Так что в следующем году уж точно граффити-художникам предстоит еще показать себя в гаражной теме. Кроме того, ребята готовятся в следующем году принять участие в региональном фестивале уличного искусства, в рамках которого планируют разрисовать фасады зданий не только в Барнауле, но и в Заринске, Рубцовске, Бийске.

— Для того чтобы реализовываться уличным художникам, от них требуется смелость и активность, – поделился Иван Мясоедов. – И это нормально – сидя на одном месте и уповая на невнимание властей к этой теме, не достигнешь ничего. Знаю, что в одном только Барнауле насчитывается немало представителей этого направления в искусстве, и если мы будем проявлять инициативу и идти на переговоры с властью, то можем достигнуть многого.

К слову, накануне большого фестиваля барнаульские граффити-художники подали документы на регистрацию своей некоммерческой организации – АНО «Центр по развитию визуальной культуры».

Площадь нового арт-объекта составляет 64 кв. м. На оформление этого участка у художников ушло около 50 баллончиков краски.