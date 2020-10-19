Как создать районный праздник городского масштаба

Главный специалист комитета по культуре, физической культуре и спорту администрации Ленинского района Екатерина Блинова на протяжении восьми лет организовывает спортивные и праздничные мероприятия в районе.

Спортивные баталии

— Со спортом я дружила с детства, – рассказывает Екатерина Блинова. – Играла в баскетбол в школе, выступала на соревнованиях за район в этом виде спорта. И когда мне предложили взять спортивное направление в комитете, даже обрадовалась: все знакомо и понятно. Оказалось, что выступать самой и организовывать соревнования – это разные вещи, тем более Ленинский район не богат на спортивные объекты. Требовалось охватить все возрастные группы населения, какие-то направления расширить, например, проект «Дворовый инструктор».

Екатерина подхватила эстафету проведения спартакиад среди коллективов предприятий, организовывала судейство, искала помещения под разные виды спорта, помогала найти залы для тренировок. Активнее всего на призыв к здоровому образу жизни откликнулись пенсионеры района, им хватило одной тренировки с тренером по скандинавской ходьбе, чтобы организованные группы стали еженедельно приходить на занятия в сквер Целинников. Соревнования стали регулярными, у старшего поколения появилось желание более активно заниматься дартсом, шахматами, волейболом.

— Мне как социальному педагогу больше нравилось заниматься организацией соревнований для детей и подростков, – с улыбкой говорит Екатерина Блинова. – Им не нужно чего-то сверхъестественного, зато от их азарта и энергии заряжаешься не на одну неделю. Мы тщательно подходили к формированию пула тренеров для занятий во дворах по месту жительства, всегда старались организовывать площадки и на пригородной территории. Результат такой работы виден сразу – это и большая активность ребят в соревнованиях, и стабильные показатели посещаемости тренировок, и, конечно, возрастающее в них желание заниматься спортом. Нас всего четверо в комитете, каждый отвечает за свое направление – спорт, культура, молодежь, но большинство массовых мероприятий и идеи по их созданию мы разрабатываем командой, все вместе.

Нужно удивлять

Три года назад Екатерине Блиновой предложили перейти на направление культуры. И хотя массовых событий здесь несколько меньше, зато по масштабу охвата населения они в разы больше. Площадь Мира в Ленинском районе – любимое место отдыха жителей района и главная точка массовых мероприятий, где в праздник в каждом уголке должно что-то происходить: мастер-класс, соревнование, игры, выступления артистов.

— Идеи большого мероприятия-события, как правило, рождаются спонтанно, – рассказывает Екатерина Николаевна. – Я часто обращаюсь к Интернету, интересуюсь, что происходит в других регионах. Кроме того, мы сами собираем портфолио на коллективы, народных умельцев, отслеживаем выступления молодежи на неформальных мероприятиях. Из этого массива информации и рождается сценарий, в который, как бусины на нитку, нанизываются идеи и номера. У нас замечательные коллективы в Центре развития творчества детей и юношества района, во Дворце культуры Барнаула, институте культуры – они всегда откликаются на участие в праздниках. Очень креативные руководители и активисты ТОС, каждый раз удивляют оригинальными идеями. Жаль, что столько новых проектов и задумок в этом году перечеркнула пандемия.

Екатерина Блинова планировала с коллегами к юбилею Победы передвижную выставку, вместе со студентами института культуры готовился масштабный караоке-праздник песен военных лет и конкурс вокально-инструментальных ансамблей. Но специалист не унывает: не получилось в этом году – обязательно получится в следующем.

— Первое время я очень переживала накануне больших праздников, ночей не спала, – улыбается Екатерина. – Да и как не переживать, если однажды во время выступления электричество отключилось, думала, сердечный приступ будет. Теперь стала спокойнее относиться, хотя уже часов за пять до праздника на работе. Надо проследить, чтобы аппаратура была установлена, для артистов создать условия, столы или палатки расставить, обговорить в сотый раз все с ведущими и волонтерами. Но как приятно, когда горожане остаются довольны. В этом году, например, удалось на День города привезти два новосибирских коллектива, наш подарок жителям.

После работы

— Я за неделю так убегаюсь на работе, что в выходные хочется просто отдохнуть, почитать любимые книги, да выспаться, наконец, – рассказывает Екатерина Николаевна. – Но с моей семьей покой мне только снится. Сын Серёжа из творческого человека резко переключился на автомобили, теперь занимается картингом. Вместе со мной часто бегает на вечерних тренировках, спорт по-прежнему со мной. Друзья меня порой спрашивают: «Как удается переключиться с праздников на что-то другое?». Ответ простой: у муниципальных служащих не бывает одной обязанности, мы ведем огромный массив документации, ходим в рейды, на субботники, участвуем в соревнованиях, встречаемся с людьми. И за спиной всегда семья, которая поможет, поддержит, зарядит бодростью.

Екатерина Блинова: «Когда горишь на работе, когда каждый день приносит что-тоновое, интересное, значит, с работой ты не ошибся».