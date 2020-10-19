Главная задача родителя – быть с ребенком на одной волне

Как поднять самооценку школьника, если он стесняется отвечать на уроке, не может подружиться со сверстниками и без конца ищет изъяны в своей внешности? Специально для читателей «Вечёрки» советами делится психолог, руководитель детского оздоровительно-образовательного центра Елена Абузова.

Все изменится к лучшему

Не все так страшно, как мы, родители, можем себе нарисовать. Нередко проблемы, которые испытывает наш ребенок, характерны для большинства его сверстников.

— Практически каждый подросток, глядя на себя в зеркало, начинает отыскивать недостатки: у кого-то прыщи, у кого-то талия не такая, как хотелось бы. И от увиденного – одни переживания. Родители могут их сгладить, рассказав о том, что сколько-то лет назад они тоже переживали похожие эмоции, – рекомендует Елена Абузова.

Лучше всего, если с дочкой поговорит мама, а с сыном – папа. Можно сказать, например: «Ты входишь в так называемый пубертатный период. Я тоже его пережил. И могу поделиться тем, что тебя ждет. В подростковом возрасте происходит своеобразный скачок: кости и мышцы растут неравномерно, нередко появляется подростковая сутулость. Это пройдет, сынок. Только чтобы помочь себе, нужно поделать хотя бы упражнения на растяжку по три минуты каждый день». Дочке можно рассказать, что проблемы с талией у нее возникли потому, что в теле начал вырабатываться гормон, которого раньше не было. Скоро перестройка организма закончится и все придет в норму. Можно даже достать свои старые фотографии и показать себя в 13-16 лет. Мол, смотри, я тоже такой была.

По словам Елены Абузовой, главная мысль, которую должен понять подросток – он не один, он идет по пути, который прошли миллиарды людей.

Не могу и не хочу

Одни дети стесняются рассказать на уроке стихотворение, других страшит переодевание на физкультуру в общей раздевалке класса, третьи не могут решиться на поход в бассейн.

— В каждом случае причина – индивидуальная. Нежелание идти в тот же бассейн может быть вызвано и некрасивым купальником, и некомфортными условиями переодевания. В одной из городских школ третьеклассники на физкультуру переодеваются в одном классе, а не в разных раздевалках. В девять лет дети развиваются по-разному, у многих девочек уже начинает расти грудь, поэтому не исключено возникновение проблем и стеснений, – объясняет эксперт.

Нежелание держать ответ перед всем классом может быть вызвано страхом невыученного урока, особенностью психики школьника или нарушением взаимодействия с учителем и классом. Такие дети иногда при смене школы и класса как будто расцветают.

— Прежде чем ругать и делать глобальные выводы, лучше разобраться в причинах детского нежелания. В одной из школ ребенок отказывался выполнять домашнее задание: описывать положительные качества былинного богатыря. Оказалось, что ученице начальной школы герой не понравился. Произведение показалось девочке очень жестоким. Богатырь в тексте вырывал у врагов ноздри, отрезал уши. Вполне можно понять и поддержать девочку, – делится своим опытом Елена Леонидовна.

Помогу и поддержу!

Первый шаг к сохранению здоровой психики ребенка – исключение чужой критики.

— В процесс воспитания детей с критичными замечаниями все чаще вмешиваются бабушки. Причем, делают это довольно некорректно: «ты носишь такую ужасную, неприличную одежду», «отрастила лохмы»… Необходимо исключить подобные высказывания. Есть хорошее выражение: «Совет подобен снегу. Чем тише ложится, тем дольше лежит». Именно так, мягко и ненавязчиво, мы должны подсказывать ребенку, позволять ему делать ошибки, а главное, строжиться наедине, критикуя не личность, а поступок, – подчеркивает Елена Абузова.

Есть родители, которые особо переживают по поводу отсутствия у сына или дочки друзей. На самом деле, в этом нет ничего страшного.

— Бывает так, что ребенку просто не интересен никто из одноклассников. И это нормально. Бывают друзья по увлечениям, и не обязательно они могут учиться в одной школе с вашим ребенком. Большая роль школьного учителя в том, насколько дружны ребята в классе. Педагог может провести тестирование, понять, у кого сложнее складываются взаимоотношения со сверстниками, рассказать об этом родителям. Учитель поможет таким детям, если даст им в классе интересные поручения.

Социализировать дочку или сыночка нужно исходя из их реальных коммуникативных, физических и психологических возможностей. Если же у ребенка есть психические отклонения, то грамотнее будет подстроиться под него. Психолог убеждена, родители должны как можно чаще говорить своему чаду: «Что бы ни случилось, я тебе помогу и поддержу». Эта фраза придаст ему уверенность в завтрашнем дне, окрылит в трудную минуту. Он в итоге не побоится обратиться к родителям за помощью в сложный период жизни. Верьте в своего ребенка, любите его, трепетно относитесь к его личности и учите не словами, а на своем примере. И с его самооценкой будет все в порядке.

В помощь родителям

Лестница вверх

Это научит вашего ребенка строить планы и идти к цели.

На ватмане рисуем лестницу, идущую вверх. Вместе с ребенком ставим интересную для него цель, например, отжиматься 20 раз. Пишем ее под самой высокой ступенькой. В первый день проверяем, сколько он может отжаться, и пишем под нижней ступенькой цифру без прикрас, ставим дату. Допустим, сегодняшнее число – 17 октября, ребенок отжался два раза. Затем определяем период – два месяца. Под верхней ступенькой пишем соответствующую дату – 17 декабря. Ежедневно под каждой следующей ступенькой он записывает, сколько раз отжался.

Где-то на пятой ступеньке, как правило, возникнет понимание, что результат завис на одной и той же цифре. Значит, надо срочно что-то делать и, возможно, увеличить нагрузку, и отжиматься три-четыре раза в день. Тогда результат вновь пойдет вверх. Лестница позволяет наглядно отслеживать свои успехи. Происходит ежедневный самоконтроль и самоанализ.