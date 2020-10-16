В Музыкальном театре обратились к эпохе плаща и шпаги

Вторую по счету премьеру в новом творческом сезоне выпустил Музыкальный театр. Сразу после «Золотого теленка» публика увидела «Трех мушкетеров» – еще один мюзикл, созданный на основе широко известного материала, пережившего множество интерпретаций.

Первая версия

Едва успел начаться 61-й сезон, как главный режиссер Музыкального театра Константин Яковлев выпустил сразу две громкие премьеры по литературной, а теперь уже и по кинематографической классике.

— Идеей поставить известный материал на сцене Музыкального театра мы загорелись еще в прошлом сезоне, – пояснил режиссер. – Однако в наши смелые планы вмешалась эпидемия, из-за которой нам пришлось дольше обычного ждать от авторов разрешения. В итоге к работе над спектаклем мы приступили лишь в августе.

В основе спектакля лежит сценарий, по которому в 1978 году был снят всем известный фильм Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако мало кто знает, что этот сценарий был специально написан Марком Розовским для Московского ТЮЗа – в 1974 году на сцене театра даже шел одноименный спектакль, созданный Александром Товстоноговым. Для киноверсии режиссеру потребовалось практически наполовину переделать литературный материал и разбавить его песнями, написанными Юрием Ряшенцевым на музыку Максима Дунаевского. Благодаря кино в мир вошли бессмертные хиты «Пора-пора-порадуемся», «Его Высокопреосвященство», «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс», а Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Маргарита Терехова, Ирина Алфёрова и другие актеры, задействованные в съемках, стали настоящими знаменитостями.

— В итоге у нас на руках оказалась именно первая версия киносценария, который впоследствии был отредактирован, – поделился Константин Яковлев. – Можно сказать, что мы имеем дело с первоисточником, материалом, большую часть которого кинозрители так и не увидели. Для нашего театра это большая ответственность.

То, что такой спектакль появился в репертуаре театра, не случайно. По мнению режиссера, в нынешние непростые времена так хочется видеть на сцене истории о чистой любви, бескорыстной дружбе и светлой романтике. Мюзикл «Три мушкетера» как раз об этом.

Массовые сцены

Режиссер пожелал сконцентрировать внимание публики на теме шахмат, поместив в самое начало спектакля удивительный танцевальный номер фигур с участием балетной труппы. Тем самым он словно задал тон постановке и сразу погрузил зрителей в атмосферу интриг, запутанных ходов и коварства. Не случайно шахматной темой пронизан весь спектакль, а его персонажи видятся исключительно как игроки в большой и сложной партии.

Успех таких постановок, как эта, всегда зависит от слаженности актерских ансамблей. Здесь можно говорить об удачном выборе четверки – костяка приключенческой истории. Так, роль Д’Артаньяна исполнил молодой актер Музыкального театра Андрей Булгаков (за год работы в театре он успел проявить себя в постановках «Капитанская дочка», «Юнона и Авось», «Монте Кристо. Я – Эдмон Дантес», «Ползунов») – артист темпераментный, приковывающий к себе внимание. Атоса сыграл Сергей Автоманов, Портоса – Михаил Басов, Арамиса – Михаил Лямин. Причем известные актеры были настолько неузнаваемы в своих мушкетерских образах, что людям в зале то и дело приходилось заглядывать в программку, проверяя свою зрительскую интуицию. Правда, как пояснил Константин Яковлев, придумывая облик персонажей, за основу брались не герои фильмов, а, скорее, их литературное описание у Дюма.

В спектакле занята практически вся труппа театра (достаточно сказать, что в романе насчитывается 86 персонажей, из которых 18 – главные), в том числе – артисты хора и балета, исполнившие роли гвардейцев, кармелиток, шахматных фигур и народа на площади. Поэтому постановка изобилует массовыми сценами, многоплановыми действиями (к примеру, на фоне драки мушкетеров с гвардейцами кардинала на втором плане зреет заговор против короля).

— За два с половиной часа мы покажем лучшие из лучших песенных номеров, известных по легендарному фильму, – прокомментировал Константин Яковлев. – Так что пусть публика приготовится подпевать нашим артистам.

Следующий показ мюзикла «Три мушкетера» состоится 23 октября в 18.30.