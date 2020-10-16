В масках и перчатках юные шахматисты боролись за Кубок Алтая

В краевом шахматном клубе завершился пятидневный турнир «Кубок Алтая», который одновременно являлся этапом детского Кубка России по классическим шахматам для мальчиков и девочек от 9 до 15 лет. Из восьми разыгрываемых наград высшей пробы на счету хозяев досок – половина.

Строгий контроль

Проводить в нашу нелегкую пору многодневный шахматный детский турнир – решение смелое. Особенно интересно оно смотрелось на фоне отмены другого старта, проходившего в эти же сроки – «Кросса наций». Бег на улице на несколько часов нельзя, в шахматы в закрытом помещении несколько дней – можно. Но организаторы приложили все усилия, чтобы обезопасить юных участников. Родителей или других сопровождающих в игровой зал, да и вообще в клуб, не пускали, на входе всем участникам замеряли температуру, дезинфицировали руки, в игровом зале работал обеззараживатель воздуха. Все играли в масках, а некоторые еще и в перчатках. А еще каждый шахматист в качестве допуска должен сдать тест на коронавирус. Увы, обследование лишило команду края двух сильных игроков – тесты Дарьи Хегай, победителя детского Кубка России, и Владимира Юсупходжаева оказались положительными.

В итоге в день открытия за доски сели 136 участников. Как говорит заместитель главного судьи Евгений Петунин, цифра хорошая. Даже в лучшие годы турнир собирал 200 с небольшим шахматистов, а что уж говорить про нынешние времена.

Хочется играть

В первые дни о фаворитах говорить рано – международный арбитр Александр Шааб, главный судья «Кубка Алтая», утверждает, что борьба на таких соревнованиях ведется до последнего тура.

— Начал я хорошо, – говорит перед вторым туром барнаулец Алексей Булдаков. – В масках играть, конечно, непривычно. Не то чтобы мешает, но отвлекает. В любом случае, уже очень хочется играть вживую, а не онлайн. Тем более турнир проводится дома, а это мне всегда нравится. Тур провел, сходил отдохнул, пришел на второй.

Каждый соревновательный день состоял из двух туров. А вот протяженность партий была разной – тут уж все от мастерства участников зависит. Дима Долганов из Республики Алтай во втором туре обыграл своего соперника минут за 15. И все равно получил от тренера легкий нагоняй – мол, мог бы победить еще быстрее, но не увидел вариант.

— Я всегда стремлюсь как можно быстрее поставить мат, – говорит юный шахматист. – Сегодня получилось это сделать, может, соперник слабый был.

Кстати, приезжих шахматистов в Барнауле в эти дни оказалось чуть ли не больше, чем местных – все настолько хотели играть, что коронавирусные цифры не пугали.

— Большая часть года выпала, дети соскучились по шахматным реалиям, у нас первая поездка за полгода. Конечно, многое ушло в онлайн, говорят, что скоро онлайн-шахматы станут самостоятельным разделом со своими разрядами и рейтингами, но классические они не заменят, – говорит Дмитрий Солонков, тренер новоуренгойской школы им. Еременко. – Так что мы с удовольствием поехали в Барнаул, ни от кого из родителей своих воспитанников возражений не было.

Ценные очки

Обычно серию этапов Кубка России венчал общий финал, но в этом году, видимо, итог будут подводить по общей сумме баллов всех этапов, которых состоялось не так много. Из-за этого ценность каждого старта возрастает вдвойне.

Турнир мальчиков до 9 лет несколько неожиданно уверенно выиграл Миша Ларионов из Барнаула (тренер – Николай Пузиков). Он набрал 7,5 очков из 9 и занял чистое первое место. Острая борьба развернулась в турнире мальчиков до 11 лет. Совсем чуть-чуть не хватило на финише нашим ребятам. Барнаулец Андрей Осадчий занял четвертое место.

В объединенном турнире с раздельным зачетом до 13 лет прекрасно показал себя барнаулец Артём Мещеряков (тренер – Татьяна Цепенникова), оказавшийся на чистом первом месте с 7,5 очка из 9 возможных. Наши девочки в этом турнире тоже не подкачали. Бийчанка Полина Борисова (тренеры – Александр Труфанов и Алексей Борисов) и Таня Кузнецова из Барнаула (тренер – Анатолий Сухоруков) заняли соответственно первое и второе место в своем зачете.

В объединенном турнире юношей и девушек нашему знакомому Алексею Булдакову не повезло. Несколько участников набрали по шесть очков, и в итоге по дополнительным показателям Алексей остался на четвертой итоговой позиции. Зато турнир девушек с большим запасом выиграла Кристина Косачева (тренеры – Максим Герасимюк и Николай Пастухов).

В рамках турнира в Барнауле состоялся всероссийский семинар для спортивных судей по шахматам, который провел международный арбитр Александр Шааб. В семинаре приняли участие 10 шахматных судей: девять из Алтайского края и один – из Свердловской области. Прошедшие в общей сложности 16 часов теоретических занятий программы включали в себя различные аспекты организации и проведения шахматных соревнований.