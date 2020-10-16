Сенсей с пистолетом: почему известный тренер по карате решил взяться за оружие

На прошлой неделе трое воспитанников барнаульского клуба «Самурай» приняли участие в открытом первенстве Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета. Наши ребята пусть и не попали в число призеров, но показали достойный уровень. К соревнованиям их готовил Сергей Петров, руководитель клуба «Самурай» и председатель краевой федерации кекусинкай.

Сказка и быль

Тридцать лет Сергей Петров занимается карате. Он возглавляет краевую федерацию, воспитал немало чемпионов и «черных поясов». Но пару лет назад всерьез взялся за развитие нового вида спорта – практической стрельбе из пневматического пистолета, или Action Air IPSC.

К стрельбе Сергей Викторович неравнодушен с давних пор. После службы в Афганистане он руководил в Томске военно-спортивным клубом, где развивал и карате, и стрельбу, причем учил своих воспитанников владеть не только пневматикой. Потом карате взяло верх, но стрельба осталась в качестве хобби. Все изменилось в 2013 году, когда Петров встретился с однополчанином, владельцем стрелкового клуба в Горном Алтае и инструктором по практической стрельбе.

— Он показал мне свои возможности, и тогда я поверил в то, что считал сказкой, когда стрелок за две секунды поражает шесть-семь мишеней, пока ты только пытаешься сообразить, что происходит, – рассказывает Сергей Петров.

Тренер узнал, что существует отдельное направление – практическая стрельба из пневматического пистолета, реплики боевого оружия, и соответствующая ему по всем параметрам от веса до необходимых технических манипуляций для произведения выстрела.

— Когда Министерство спорта страны признало эту дисциплину отдельным видом спорта в рамках федерации практической стрельбы, встал вопрос, заниматься ею как ржавлением или попробовать реализовать вспыхнувшие тренерские амбиции, – говорит Сергей Петров. – Решил рискнуть.

Не стоять на месте

Вообще, практическая стрельба – это служебно-прикладной вид спорта, которым занимаются представители силовых структур. В ней все максимально приближено к жизни, участники должны демонстрировать навыки, которые используют в повседневной жизни: тут и быстрая стрельба, где за несколько секунд нужно произвести определенное количество выстрелов, и в движении, и из разных положений. Но если к боевому оружию допускаются лишь студенты вузов МВД, сотрудники полиции, Росгвардии, ОМОНа и подобных структур, то практическая стрельба из пневматики доступна всем, даже детям.

— Сначала я специальный отбор не проводил, – поясняет Сергей Петров. – Сам не обладал достаточными тренерскими компетенциями, поэтому тренировал тех, кто в нашем клубе занимался карате – конечно, не со всеми, а кто захотел. И сам одновременно учился как тренер – посещал семинары, выезжал в Гонконг в сильнейший клуб планеты, тренировался там с четырьмя чемпионами мира.

И результат появился достаточно быстро – уже в сентябре 2019 года воспитанник клуба Максим Гаврилин стал победителем Всероссийских игр боевых искусств. Как считает Петров, помогло то, что у его ребят-каратистов уже был хороший уровень физической подготовки, координации, спортивный дух.

— Стрельба – это не то, что представляют многие: долго стоишь, целишься, останавливаешь дыхание. Как каратист с 30-летним стажем скажу: здесь нагрузки колоссальные, связанные с постоянным перемещением, – уверен тренер.

Как раз перед нашей встречей Петров тренировал одного из ребят: за пару минут тот совершил несколько рывков по татами со сменой положений, причем с гантелей в руках для имитации пистолета. Попробуйте так побегать.

Как и в практической стрельбе из боевого оружия, в соревнованиях по пневматике также есть несколько дисциплин, в рамках которых спортсмены преодолевают дистанции разной протяженности и поражают мишени. Перед этим участникам дается возможность изучить будущий полигон, и нужно максимально запомнить расположение целей, сложные участки вплоть до того, где какую ногу удобнее поставить.

— Умение все это запомнить и проанализировать называется стрелковым интеллектом, – говорит Петров.

Поднять уровень

Тренировки Сергей Петров проводит в том же зале, где и тренирует каратистов. Благо, что в пневматической стрельбе нет свинцовых пуль, металлических шаров, запаха пороха. Обустроено все по науке – зона безопасности, где спортсмен осматривает оружие, готовит его к тренировке. Сюда даже с магазином в руке заходить запрещено – либо он в сумке, либо на поясе в подсумке. На стене – правила поведения, своего рода кодекс стрелка.

Сейчас в команду «Самурай» по практической стрельбе входит 11 человек, из них двое взрослых. Минспорт разрешает участвовать в турнирах и присваивать разряды детям начиная с 11 лет. Есть те, кто приходит и раньше – заниматься можно, вопрос, хватит ли руки для того, чтобы взять пистолет нормально, он ведь одинаков для всех возрастных групп.

— Есть, кто в восемь лет уверенно его держит, и у кого в 14 он в руке дрожит. Я еще связываю наши успехи с тем, что 30 лет работаю с детьми. Тем, кто раньше работал только со взрослыми, трудно сразу переключиться, понять особенности. Например, надо понимать, как научить детскому хвату, чтобы потом без проблем перейти уже на взрослый, – поясняет наставник.

Как говорит Сергей Петров, для начала тренировок хватит бюджета тысяч в 20 – на них можно приобрести пистолет, магазины, другой инвентарь. Но надо понимать, что стрельба – технический вид спорта, где от уровня оружия (читай – от его стоимости) многое зависит.

Сергей Викторович вошел в совет Федерации практической стрельбы Алтайского края, и на его плечах теперь лежит ответственность за развитие дисциплины во всем регионе. Успехи уже есть – открыли отделение в кадетской школе, появилась стрельба в барнаульских клубах, культивирующих рукопашный бой и айкидо.

— Наша задача – создание в крае клубов, секций, организация постоянных соревнований. Нужно поднять уровень так, чтобы наши ребята могли конкурировать с другими регионами на российских турнирах, – говорит Сергей Петров.

Кстати, на май 2021 года в Барнауле запланировано проведение чемпионата и первенства СФО по практической стрельбе из пневматического пистолета.

В этом году «Самурай» на тренировки по практической стрельбе уже приглашает всех желающих, и детей, и взрослых. Конечно, хорошо, если у новичка уже есть какая-то спортивная база за плечами, но если начинает с нуля – не катастрофа.