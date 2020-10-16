Подготовка барнаульских воспитанников технопарка – одна из лучших в стране

Педагоги-наставники Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» знают, как зажечь искру в глазах детей, чем их заинтересовать и как мотивировать на участие в серьезных соревнованиях. Только в этом сентябре сразу две юниорские команды учреждения стали призерами финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Яркий старт

В течение нескольких лет в крае проходят соревнования среди команд в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности». Ранее она была демонстрационной и только в этом году стала доступна в рамках нацфинала. Наша команда юниоров – Василий Сочивко и Светлана Матвеенко – стали серебряными призерами, серьезно обогнав петербуржцев. Впереди только Москва.

Василий – парень опытный, «Кванториум» посещает третий год. Света – новичок, всего год практики.

— У нее порой получается лучше, чем у тех, кто по четыре года занимается! – хвалит напарницу коллега.

— Да, Света быстро набрала обороты, – поддерживает воспитанника наставник Ольга Лобанова. – Сначала было туго, не все давалось сразу. Но не сдалась, уперлась – и каков результат!

Классическая команда, которая обычно проявляет себя в аналогичных компетенциях, состоит из двух человек с разным функционалом: один разрабатывает приложения, второй работает с дизайн-документом и моделями. Алтайский дуэт особенный – оба представителя универсальны. Тем не менее готовились заранее, решали демонстрационные задания.

— Обещали, что на конкурсе задание будет отличаться на 30%, в итоге совпало только то, что разрабатывали VR/AR приложения, и все! – возмущается Василий.

Тренируясь, команда создавала симулятор машиниста башенного крана, рассчитывая, что изменения будут вертеться вокруг этой основы. На деле пришлось моделировать кабину самолета и полет, чего никогда не доводилось делать.

— Первые 20 минут вообще не понимали, что происходит, я видела страх у ребят, но не могла помочь, поддержать – любое общение на площадке строго запрещено, – вспоминает Ольга Лобанова. – Писали по ночам дома, потом, под камерами, воспроизводили. Всего на приложение виртуальной реальности отведено шесть часов. Еще столько же на работу с дополненной реальностью – создавали симулятор диспетчера поездов.

Новые открытия

Как рассказывает Светлана Матвеенко, поволноваться пришлось. Притом не только от неожиданного задания.

— На нас лежала слишком большая ответственность, и это мешало: все возлагали надежды, боялась не оправдать, – признается девушка. В дальнейшем она, как и Василий, планирует связать свою жизнь с разработкой приложений. Пока им остается только нарабатывать опыт. Кстати, кое-что новое удалось открыть прямо во время соревнований.

— Оказывается, есть огромное количество ресурсов, о которых мы не подозревали, – с азартом включается в разговор парень. – Например, мы блок-схемы хотели разрабатывать в Paint или Word. У нас был общий чат со всеми участниками компетенции, кто-то скинул ссылку и поинтересовался, можно ли этим пользоваться. Добро дали, а я ради любопытства посмотрел, что там такое. Полезная вещь – гораздо проще позволяет решить поставленную задачу.

На площадке «Мобильная робототехника» за командой следили шесть стационарных камер и еще одна мобильная. Ее просили применять в определенные моменты, подключаться к интернет-трансляции и крупным планом показывать, что просили эксперты. Как правило, это были мелкие детали робота, которые в другом формате рассмотреть проблематично.

С пульта и автономно

Ольга Лобанова готовила ребят 14-16 лет. Максим Клейнос, педагог допобразования «Робоквантума», – 12-14. Его воспитанники Кирилл Гришаев и Максим Турушев в компетенции «Мобильная робототехника» пропустили вперед Москву и Казань, разделив бронзу с Питером.

— У дистанционно-очного формата были преимущества – традиционно ребята собирают робота прямо на площадке в последний день перед стартом, здесь его принесли готовым, – поясняет Максим Клейнос. – Перечень материалов был ограничен, а подходы к моделированию нет – в течение двух месяцев мы перебирали различные варианты в поиске лучшего. В частности, рассмотрели подходы к захвату предмета – выбрали между клешней и вилами. В итоге нашли, как мне кажется, хороший выход, сделав конвейерную ленту, которая цепляла шары под собой и поднимала наверх в специальный отсек с открывающимся дном.

На площадке робот модифицировали – не соответствовал заданным параметрам. После нехитрых манипуляций добились практически идеальных габаритов – до максимально допустимых значений оставалось буквально по миллиметру.

Программу для него писали на месте. Согласно заданию он должен был, перемещаясь по рабочему полю, разместить шары внутри кубов или на них, а кубы переставить в зоны соответствующих цветов. Притом уметь решить задачу в двух форматах – дистанционном (с пульта управления) и автономном (нажали кнопку и отошли – он все сам).

Во время защиты роботов команды частично увидели разработки соперников. Удивлялись много – нестандартным находкам, схожим идеям, слишком простым проектам.

— Такой был у Москвы, — говорит педагог. – Но я предостерег ребят, что не стоит ликовать. Не робот играет основную роль, а умение программировать.

От большой нагрузки – три дня по четыре рабочих часа плюс время свободной работы – ребята устали, к концу соревнований стали менее внимательными и собранными.

— В середине зациклились на одном шаре – никак не могли его взять, потратили кучу времени и не успели дорешать задачу. В другом моменте робот застрял в элементах поля. Было очень грустно и обидно, – делится Максим Клейнос. – Если бы тот шар дотянули, смогли бы подняться на ступень выше, к Казани. Но ребята и так молодцы, очень хорошо выступили, показали достойный результат.

Ольга Лобанова планирует выступить с инициативой проведения соревнований по компетенции «Разработка VR/AR» среди взрослых. У нас в крае есть ребята 16+, которые способны достойно представить регион на всероссийском уровне. Сразу на большие чемпионаты их выдвигать не предлагают – сначала практику нужно «обкатать» на местном уровне.