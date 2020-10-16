Эвакуированный в Барнаул Московский государственный камерный театр оставил яркий след в театральной жизни Алтая

17 апреля 1942 года на перроне барнаульского вокзала труппу легендарного Камерного театра встречали представители власти. Актеры вместе с режиссером Александром Таировым, его женой и музой, актрисой Алисой Коонен были эвакуированы в краевую столицу.

В тылу и на фронте

Театру Таирова для работы предоставили здание филармонии, переселив оттуда эвакуированный Днепропетровский драмтеатр в Клуб меланжевого комбината. Жили актеры в гостиницах и домах горкомхоза, большую часть реквизита и костюмов взять с собой в эвакуацию им не разрешили. Уже 2 мая состоялся премьерный спектакль по пьесе Мдивани «Батальон идет на Запад» – одной из первых советских пьес о героической борьбе советского народа против немецко-фашистских захватчиков. А 5 мая на сцену впервые вышла легендарная Алиса Коонен в спектакле «Адриенна Лекуврёр» по пьесе французского драматурга Эжена Скриба, который актриса почти четверть века играла одна, без дублерш, и в этой звездной роли покорила все театральные столицы мира.

На Таирова давили со всех сторон, да он и сам понимал, что в репертуар нужно включать пьесы о войне, о силе духа и мужестве русского народа, его любви к родине. Он начал рассылать письма своим друзьям – драматургам, поэтам, писателям с просьбой написать и прислать в Барнаул новую пьесу. На просьбу сразу откликнулись Константин Паустовский, Михаил Зощенко и Георгий Шторм, а на сцене пока шли показы спектаклей предвоенных лет. Таировцы также подготовили большой концерт, сборы от которого были направлены в Фонд обороны. Сам режиссер участвовал во всех общегородских мероприятиях и митингах, несколько раз выступал с лекцией на тему «Фашизм – злейший враг культуры» в помещении городского агитпункта.

Летний сезон театр завершил 20 августа 1942 года. Вместо отпуска одна бригада артистов поехала на Калининский фронт. Особенно праздничным было выступление бригады театра в дивизии, сформированной в Алтайском крае, где артистов, приехавших из Барнаула, встречали как земляков и просили передать трудящимся края привет и обязательство бороться с врагом, не делая ни шагу назад. Другая бригада, объехав ряд районов Алтайского края и выступая на уборочной, нашла новых друзей в колхозах и совхозах. Третья группа под руководством Таирова работала над созданием новой пьесы, с этой целью в Барнаул прибыл Константин Паустовский.

20 спектаклей и концертов артисты сыграли в рамках помощи Фонду обороны, собрав в общей сложности 256 тыс. руб. 100 тыс. руб. театр внес в фонд постройки эскадрильи «Алтайский истребитель» и 65 тыс. руб. – на подарки ленинградцам и бойцам-фронтовикам, за что был удостоен благодарственного письма за подписью Сталина.

Подготовка кадров

Пьеса и образ героини давались Паустовскому нелегко. Он не считал себя опытным драматургом, так и не осилив последнюю картину пьесы, осенью уехал. Алиса Коонен дописывала финальную сцену для своей героини сама и дала окончательное название новой пьесе: «Пока не остановится сердце». К репетициям этой пьесы труппа смогла приступить только в начале 1943 года, этот спектакль стал впоследствии одним из самых любимых в репертуаре театра.

Актеры работали буквально на износ. Мужской состав труппы был малочисленным, один актер мог играть в спектакле сразу две роли. Таиров много раз писал в Комитет по делам искусств, добиваясь разрешения пополнить труппу. В начале сентября было принято решение об открытии в Барнауле школы-студии Камерного театра. Параллельно он разрабатывал учебные программы и планы, комплектовал состав педагогов из числа ведущих мастеров Камерного театра. 5 октября 1942 года состоялось зачисление 30 студийцев, среди которых был молодой барнаулец Борис Вахрушев, впоследствии ставший известным на Алтае деятелем культуры.

В конце декабря 1942 года в Барнаул на имя Таирова пришел пакет из Ленинграда с машинописным текстом от драматурга Всеволода Вишневского. Это была пьеса «Раскинулось море широко», написанная им в соавторстве с Александром Кроном и Михаилом Азаровым. Таиров слушал военные сводки и понимал, что музыке, сочиненной к пьесе ленинградскими композиторами, в далекий Барнаул не пробиться. Он поехал в Новосибирск за помощью в композиторскую организацию Сибири и вернулся с Георгием (Юрием) Свиридовым. Музыкальная партитура спектакля была невелика по объему – всего 15 номеров, но она вместила в себя и высокий пафос пьесы, и традиционную для музыкальной комедии лиричность, и романтическую приподнятость. С оркестром, наполовину состоявшим из барнаульских музыкантов, Свиридов работал сам.

273 спектакля дал в Барнауле театр Таирова, постановки посмотрели более 176 тысяч зрителей.

Рождение нового жанра

Далеко от войны, за тысячи верст от Балтийского моря и стоящего насмерть Ленинграда, рождался на барнаульской сцене спектакль нового театрального жанра – смелый, жизнерадостный, дерзкий и гордый. «Героическая комедия» – так определят впоследствии театроведы жанр таировского спектакля «Раскинулось море широко» – неведомый до сей поры, новый жанр театральной постановки.

Осенью 1943 года Камерному театру разрешили вернуться в Москву. Театр попрощался с Алтаем 26 сентября. В этот день состоялось объединенное заседание исполкомов краевого и городского Советов депутатов трудящихся и бюро краевого и городского комитетов ВКП(б) совместно со стахановцами предприятий, представителями Красной Армии и интеллигенцией города. Лучшим работникам труппы были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Коллектив театра получил Красное знамя горкома и горисполкома и почетную грамоту краевых организаций.

О 17 месяцах барнаульской жизни яркой творческой звезды под названием Московский камерный театр напоминает барельеф с изображением ведущей актрисы театра Алисы Коонен, который украшает одну из лестничных площадок Государственной филармонии Алтайского края.