Что отличает настоящего гида и можно ли им стать онлайн

В первые дни октября на базе отдыха «Сердце Алтая» в Алтайском районе проходил 12-й слет инструкторов-проводников «Золотой гид Алтая – 2020». В этом году лучшим стал барнаулец, каякер-экстремал Кирилл Косогоров. Почетное звание ему удалось завоевать уже во второй раз.

Бегать и думать

Из года в год слет инструкторов претерпевает изменения. Так, со временем спортсменам вместе с традиционной полосой препятствий, где демонстрировали навыки пешеходного, горного, водного, конного и велотуризма, проводили поисково-спасательные работы и организовывали бивуак, пришлось проходить еще и тест. В нем – несколько десятков вопросов, касающихся туризма, оказания помощи, истории Алтая. На часть из них затруднились ответить даже опытные гиды. Немногие знают, например, из какого ледника берет начало Катунь.

— Это ледник Геблера, – просвещает меня победитель конкурса Кирилл Косогоров. – На самом деле, те, кто часто водит туры на Алтай, с большими трудностями не столкнулись. Если, конечно, не считать организаторов «матрасных» туров до какого-нибудь Марса (Кош-Агачский район) – так мы называем поездки, в которых группе ничего делать не приходится. Людей загрузили в автобус, довезли до места, выгрузили, показали и доставили обратно – никаких особых усилий.

Не совсем стандартным в этом году получился и состав команд-участников. Всего их было девять и одна из них – абсолютные новички в спортивном туризме, представители Алтайтурцентра. Кирилл согласился их взять под свою опеку и предварительно провел несколько ознакомительных тренировок. Теперь они готовы идти с ним и в огонь, и в воду, и в гору без лишних вопросов.

Капитана команды ее непрофессиональный состав вовсе не смутил, наоборот, было интересно. К тому же товарищи радовали успехами.

— По сути, в таком составе я рафты раньше и водил – ничего не знал ни об уровне подготовки, ни об опыте туристов. Просто проводил инструктаж и отправлялся с группой по маршруту, – рассказывает инструктор. – К тому же у меня не было своей команды, за которую я бы мог выступить, поэтому решил попробовать. Голос пару раз пришлось повысить, но это чисто для того, чтобы работалось быстрее, не со зла. Поскольку много работаю с людьми, умею объяснить и держать себя в руках – выработалась привычка.

Без переворота

Соревнования гидов считаются статусными, но участвовать в них соглашаются немногие. Как поясняет Кирилл Косогоров, некоторые гиды, например, занимаются исключительно пешеходными маршрутами и не знают, как вести себя в воде, потому не заявляются.

— Настоящий гид должен уметь все. Я умею, – улыбается «Золотой гид Алтая – 2020». – Правда, пешком ходить не очень люблю – где остальные идут налегке, мы тащим на себе лодки. Разве только в пещеру ее не возьмешь – не пройдет. Может, за это я и люблю спелеотуризм, он для меня стоит сразу после водного.

На слете барнаульской команде забираться на гору с плавсредством не пришлось, кстати, как и совершать «эскимосский переворот» – когда на каяке опрокидываются под воду и вновь возвращаются на поверхность, сделав оборот на 360 градусов. Дело в температуре воды – в этом году соревнования провели на месяц позже положенного срока.

Зато пришлось карабкаться и спускаться (что самое страшное для неопытного туриста) с помощью веревок по скале, переправлять пострадавшего над водой (раньше это был легкий манекен, нынче – один из участников команды), правильно выполнить задание с лошадьми. Оказывается, в последнем очень много нюансов: к примеру, нельзя идти по склону ниже животного, отпускать повод и забираться в седло с правой стороны.

Кирилл Косогоров: «Все, что я делаю, не столько для коммерции, сколько для людей и ради эмоций. Хочу показывать, что увидел, хочу, чтобы другие испытали то же колоссальное удовольствие от прохождения маршрута, что и я».

Залог успеха – в практике

Для Кирилла Косогорова тонкости поведения на дистанции знакомы давно – в свой первый поход он пошел почти 20 лет назад и с тех пор не перестает осваивать новые виды туризма. Первым в его жизнь пришел рафтинг – именно тогда у Кирилла появилась любовь к воде, которая переросла в серьезное увлечение каякингом. Теперь его основной профиль – организация водных маршрутов преимущественно для иностранных групп. Пожалуй, самый популярный вопрос, на который проводнику приходится отвечать, – о ленточках, коими сплошняком увешаны некоторые деревья.

— Это обряд чисто алтайский, у него свои правила, но народ подхватил и теперь злоупотребляет им – деревья погибают от многочисленных перевязок, от них невозможно освободить ветви и растение приходится вырубать, – поясняет собеседник.

Самое манящее место, куда стремятся попасть иностранные туристы, – нижнее ущелье Башкауса. Это уникальный природный объект, где с 1978 года находится «Книга легенд» – в нее записывают имена тех, кто проходит ущелье. Кирилл это сделал трижды и, похоже, вернется туда не раз.

Учитывая уровень подготовки гида, он согласится не на каждый поход – простые ему давно не интересны. Но совсем не уровень сложности для него на первом плане, а безопасность людей. Все остальное – потом.

— Если понимаю, что в случае чего в этом конкретном месте человека не спасу, просто не поведу его туда, – подчеркивает Кирилл. – К сожалению, сегодня нет жесткой структуры, которая оценивает гидов, и в этом большая проблема. Встречаю объявления в сети, где предлагают пройти несколько маршрутов определенной категории и получить «корочки». Или вообще обучиться профессии инструктора онлайн. Разве так можно получить квалификацию? Я, чтобы им стать, много лет ходил в походы, участвовал в соревнованиях, отрабатывал спасательные работы – и в летних, и в зимних условиях. Кроме прикладных навыков, нужно воспитывать в себе стрессоустойчивость – проводник не может позволить себе капризничать, когда холодно, и психовать, когда не разгорается костер. Чтобы этого достичь, нужно много практиковаться, а не слушать теорию и покупать «корочки».