Барнаульский ученый своими изобретениями преображал сады

Целеустремленный, масштабно мыслящий и уверенный в великой силе науки – таким запомнят бывшего директора НИИСС им. М.А. Лисавенко, профессора, академика Российской академии наук Станислава Хабарова те, кто его знал. Ученого не стало 5 октября. Ему было 82 года.

Имя Станислава Хабарова известно не только в стране, но и за ее пределами. В Институт Лисавенко, который он возглавлял в самые сложные перестроечные 90-е годы, приезжали делегации из Монголии, Китая, Казахстана. Смотрели зарубежные специалисты на внедренные с легкой руки ученого технологии, поражались простым хитростям агротехники выращивания, дивились вкусу и зимостойкости алтайских плодов. Слава об институте в те годы гремела на всю страну.

— Вот я ключи от его кабинета взяла, – проводит меня на экскурсию по НИИСС ведущий научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур Людмила Клементьева.

Она с трудом сдерживает слезы. Воспоминания об учителе, руководителе, ученом – самые светлые:

— Станислав Николаевич всегда убеждал нас идти вперед. Не останавливаться. Всегда интересовался всем новым. В тему сыпал рифмами – двустишьями и четверостишьями. Был генератором производственных идей. И убеждал – наука должна быть рентабельной. В лихие девяностые держал институт на плаву. Мыслил масштабно. Думал глобально. Очень отстаивал земли НИИСС. Болел за свое дело и любил землю.

В кабинете академика все как при жизни – старый полированный письменный стол, два книжных шкафа, наглядное пособие – срезы дерева, демонстрирующие по годичным кольцам глубину промерзания на разной его высоте. Главное место занимают портреты: друга академика-селекционера из Новосибирска Петра Гончарова и учителей-наставников: Михаила Лисавенко – основателя Института садоводства и Зинаиды Лучник – создателя уникального дендрария.

Более 430 научных работ, 30 патентов и два авторских свидетельства принадлежат Станиславу Хабарову.

Идеи во благо

Отличительной чертой Хабарова было умение мыслить масштабно, стратегически. Он умел, затратив минимум средств и материалов, сохранять плодородие почвы, наполнять ее питательной влагой и по максимуму автоматизировать труд людей.

Опытнейший научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Нина Стольникова была одной из первых учениц Станислава Николаевича.

— Однажды в командировке в Донецке я увидела, как с помощью специальной техники ведется выкопка саженцев земляники на больших площадях. Вернулась, рассказала Станиславу Николаевичу. И он крепко задумался об автоматизации труда. О приобретении земляничных комбайнов не могло быть и речи – средств у института катастрофически не было. Станислав Хабаров придумал, как переделать под землянику обычную картофелекопалку. Отдел механизации позволил воплотить идею в жизнь. И затея удалась! Ровным рядком по транспортеру двигаются саженцы культуры и падают в специальные ящики. А рабочие лишь контролируют процесс. Благодаря этому удалось оперативно выкопать 55 тыс. саженцев и засадить плантацию на площади порядка одного гектара, – с гордостью о смекалке своего руководителя рассказывает Нина Павловна.

Были еще сотни спасительных изобретений. Например, для сохранности земляничных плантаций нужно было проводить снегозадержание. Станислав Николаевич придумал быстрый и не требующий вложений способ: использовал резину от старых автопокрышек. В ней проделывали отверстия, препятствующие парусности при порывах ветра. В них ставили колья, между которыми натягивали резиновые коврики. Идея работала эффективно и не стоила для института ни копейки.

Остался в учениках

Несмотря на огромную занятость, Станислав Хабаров всегда находил время для того, чтобы быть рядом с молодежью. Он долгие годы преподавал в Алтайском государственном аграрном университете.

— Главной культурой для Станислава Николаевича была облепиха. Он очень любил царицу сибирских садов. На каждой лекции, по какой бы теме она ни была, ученый обязательно упоминал этот ягодник, – рассказывает ученица Хабарова, а ныне ведущий специалист селекционного центра НИИСС им. Лисавенко Анна Колесникова.

Его лекции были особенные, увлекательные.

— Мы, студенты, поражались тому, как он мог начать с облепихи и закончить Чингисханом, причем все это было уместно, интересно и неизгладимо, – отмечает Анна Владимировна.

В АГАУ Станислав Хабаров долгие годы был членом диссертационного совета.

— Ничуть не преувеличу, если скажу, что Станислав Хабаров был украшением диссертационного совета. У нас в вузе защищали свои работы кандидаты от Владивостока до Уфы, а также из Казахстана, Монголии. Мы всегда перед приемкой работ просили Станислава Николаевича их посмотреть на соответствие. Он никогда не отказывал. Отлично знал Алтайский край. Пытался использовать в работе разные приспособления, облегчающие труд людей. Красиво и правильно говорил, – отмечает доктор биологических наук, именитый ученый Виталий Рассыпнов.

Заведующей отделом аспирантуры аграрного университета Татьяне Почанкиной Станислав Хабаров запомнился своим трепетным отношением к начинающим ученым.

— Подтянутый, жизнерадостный, он умел выслушать, найти разумное зерно в каждом, пусть даже не очень удачном выступлении будущего кандидата наук. Замечания высказывал очень аккуратно и обязательно подсказывал, какие моменты в диссертации, на его взгляд, наиболее ценные, куда двигаться дальше. Сколько у него аспирантов было — никого не оставил, всем защититься помог и дорогу в жизнь дал. Увы, далеко не всегда так происходит, – констатирует Татьяна Васильевна.