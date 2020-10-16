16 октября сотрудники органов дознания России отмечают профессиональный праздник

Кто такие дознаватели и почему их работа не менее важна и почетна, чем у следователей, мы поговорили со старшим дознавателем отдела дознания отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу Анастасией Кичигиной, которая работает в органах уже 15 лет.

Когда Анастасия Кичигина решила стать дознавателем, ее отец – сам сотрудник органов – предупредил, что женщине в этой профессии придется непросто. Но она сразу дала себе установку: «Я смогу, у меня все получится», – и доказала, что нет неодолимых преград.

Воровство как хобби

— Анастасия Владимировна, давайте сразу объясним читателям, чем дознание отличается от следствия. Какими делами занимаетесь вы?

— Дела по степени тяжести у нас легче, чем в следствии. Это кражи, грабежи без применения насилия, легкий и средней тяжести вред здоровью, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения… Зачастую в производстве у дознавателя одновременно уголовных дел бывает намного больше, чем у следователя. При этом для качественного расследования приходится выполнять тот же, что и у следователя, объем работы. В этом и заключается сложность. Например, мелких хищений из магазинов совершается довольно много. Есть такая категория граждан, которые посещают магазин каждый день и похищают разнообразные продукты. Расследовать такие кражи ничуть не проще. Точно так же надо опросить свидетелей, собрать документы, найти подозреваемых.

— Кражи из магазинов – это такое распространенное явление?

— Некоторые граждане совершают целые серии мелких краж. Не так давно я направила в суд дело по пяти эпизодам. Главное действующее лицо этой истории – не очень благополучная женщина из Барнаула. Периодически распивает спиртные напитки, без постоянного места работы. Она регулярно посещала супермаркеты, прятала под одеждой или в сумке различные продукты питания — сыр, коробку конфет, мясные изделия. Во время очередного визита ее остановили на выходе из магазина с украденным алкоголем. Свое поведение она объясняет просто: не хватает денег, а хочется принять гостей. А так как она не работает, то самый простой способ накрыть на стол – это что-то украсть в магазине. Ранее женщина уже была судима в Павловске и Барнауле за аналогичные преступления.

— Говорят, в последнее время появилась новая мода – красть разную мелочь из магазинов ради острых ощущений?

— Да, у некоторых молодых людей есть необычное хобби – совершать кражи не ради прибыли, а ради забавы. Как раз сейчас у меня в производстве находится такое дело на пять эпизодов. Молодой человек имел за плечами судимость за квартирную кражу. Потом остепенился, завел семью. У него есть жена, ребенок, в деньгах не нуждался. Но ему не хватало острых ощущений.

Молодой человек приходил в магазины, набирал различные продукты ради спортивного интереса. А потом, смело глядя в камеру, прятал все это себе под одежду и уходил. Вначале совершал преступления в Барнауле, а потом и в других городах – Бийске, Заринске, Залесово, Рубцовске, даже в Кемерове. В магазинах торговой сети заметили, что у них пропадают продукты, и обратились за помощью в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили его личность и задержали.

Зло от алкоголя

— Можете описать вашего типичного «клиента»? С каким контингентом чаще всего сталкиваются дознаватели?

— Так как у нас расследуются преступления небольшой и средней тяжести, то обычно мы имеем дело с неблагополучными людьми, которые любят выпить, не имеют постоянного места работы. Главное зло в их жизни проистекает от алкоголя. Большинство преступлений они совершают в алкогольном опьянении. В таком состоянии происходят конфликты во время совместного застолья, которые перерастают в драки. Если гражданину не хватило денег на закуску, он идет и совершает кражу. Есть среди них и озлобленные на весь свет люди.

— К ним нужен какой-то особый подход?

— Особенность в том, что они сразу же начинают жаловаться на тяжелую жизнь: «Видите, я не могу найти работу. В связи с этим я пью, и поэтому совершаю преступления». С моей точки зрения, самое главное – это доброжелательность. Надо расположить гражданина к себе, чтобы у него просто было желание со мной разговаривать.

Сочувствие и твердость

— Когда к вам приходит пострадавший и рассказывает неприятную историю, которая с ним приключилась, у вас возникает сочувствие к этому человеку? Или вы отстраненно смотрите на ситуацию?

— Я всегда сочувственно отношусь к потерпевшим. Потому что если ты не проникнешься ситуацией, то не поймешь суть того, что происходило между людьми. Ведь, как правило, каждый настаивает на своей точке зрения, на своей версии событий. И нам важно понять мотивы, чувства людей, чтобы разобраться в ситуации. Поэтому мы не можем смотреть на все отстраненно.

— Как же вы экранируете тот негатив, который исходит от тяжелых в общении людей?

— Выслушаешь, пропустишь через себя и дальше работаешь. По-другому никак. Чтобы на кого-то сорваться, накричать – такого не бывает. Дознаватель прежде всего должен обладать терпением. Это самое главное. Потому что люди встречаются разные, каждый со своим характером. Кто-то может спокойно все объяснить и выслушать, кто-то с порога начинает возмущаться, плакать, кричать. И важно умение выслушать человека, независимо от того, подозреваемый это или потерпевший. Я считаю, что это два главных качества не только в дознании, но и вообще для сотрудников полиции.

Некоторые люди считают, что за мелкие кражи с небольшим ущербом уголовной ответственности не будет. Но на самом деле, если гражданина один раз уже привлекли к административной ответственности за мелкие кражи по административному кодексу, а он после этого не остановился и продолжил воровать, то во второй раз его можно привлечь уже по уголовной статье. А там наказание вплоть до лишения свободы.