В Барнауле развернуты новые противоковидные госпитали

В регионе вскоре заработают шесть дополнительных томографов, а на базе медучреждений Барнаула и края открыты и уже начали принимать своих первых пациентов новые COVID-госпитали.
В медучреждения Барнаула поступили четыре дополнительных компьютерных томографа.Фото предоставлено Минздравом Алтайского края
По последним данным, в регионе развернуты 22 госпиталя для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и вирусными пневмониями, восемь из них – в Барнауле.
Краевая столица за текущую неделю пополнилась двумя COVID-госпиталями. Один из них, рассчитанный на 165 мест, базируется в Федеральном центре ортопедии и травматологии. Второй открыт в отдельно стоящем корпусе Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Здесь, прежде всего будут оказывать экстренную хирургическую помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Как рассказали в региональном Минздраве, теперь при поступлении в больницу скорой медпомощи все пациенты проходят ПЦР-диагностику на ковид и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход призван разделить потоки пациентов и, соответственно, предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения. А пациенты с диагностированным коронавирусом смогут своевременно получать комплексное лечение, как по основному, так и по сопутствующему заболеваниям.
В регион дополнительно поступило шесть компьютерных томографов, четыре из которых распределены между медучреждениями Барнаула. В частности, оборудование для КТ-исследований получили 4-я и 12-я горбольницы, краевой Диагностический центр и центр охраны материнства и детства. Сейчас ведется ремонт и подготовка помещений для установки этой габаритной медицинской техники. По планам уже к началу ноября новые томографы вступят в строй.
Также в край дополнительно поступило 29 машин скорой помощи, ведь количество вызовов скорой в условиях пандемии увеличилось в два раза.
«Красную зону» Диагностического центра оснастили аппаратами кислородной поддержки. Теперь с помощью переносных систем подачи кислорода медработники смогут оперативно оказывать неотложную помощь прибывшим для обследования пациентам в случае возникновения экстренной ситуации.
Основная задача специалистов «красной зоны» — обследование пациента, постановка диагноза и определение дальнейшей тактики лечения – госпитализация в медицинское учреждение или лечение на дому. В числе поступающих в диагностический – больные различной степени тяжести, в том числе те, кому может потребоваться кислородная поддержка.
В поликлиниках организованы дополнительные колл-центры, в день операторы обрабатывают около 9 тыс. вызовов. Кроме этого, после обращения регионального Минздрава совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования к страховым медицинским компаниям, организованы дополнительные телефонные консультации населения по вопросам оказания медпомощи. Страховые представители будут не только принимать звонки, но и содействовать в разрешении вопросов, возникающих у застрахованных в процессе получения медицинской помощи.
За разъяснениями и консультациями по любым вопросам, связанным с работой медицинских организаций, оказанием бесплатной медицинской помощи, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, можно обращаться по одному из телефонов:
ТФОМС Алтайского края 8-800-775-8565; Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04 (круглосуточно), 55-67-67 с 9.00 до 17.00;
филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-8102 (круглосуточно), 20-28-22 с 8.00 до 17.00;
филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 8-800-770-0799 (круглосуточно), 55-73-97 с 9.00 до 17.00.
ТФОМС Алтайского края 8-800-775-8565; Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04 (круглосуточно), 55-67-67 с 9.00 до 17.00;
филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-8102 (круглосуточно), 20-28-22 с 8.00 до 17.00;
филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 8-800-770-0799 (круглосуточно), 55-73-97 с 9.00 до 17.00.