В Барнауле развернуты новые противоковидные госпитали

В регионе вскоре заработают шесть дополнительных томографов, а на базе медучреждений Барнаула и края открыты и уже начали принимать своих первых пациентов новые COVID-госпитали.

По последним данным, в регионе развернуты 22 госпиталя для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и вирусными пневмониями, восемь из них – в Барнауле.

Краевая столица за текущую неделю пополнилась двумя COVID-госпиталями. Один из них, рассчитанный на 165 мест, базируется в Федеральном центре ортопедии и травматологии. Второй открыт в отдельно стоящем корпусе Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Здесь, прежде всего будут оказывать экстренную хирургическую помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в региональном Минздраве, теперь при поступлении в больницу скорой медпомощи все пациенты проходят ПЦР-диагностику на ковид и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход призван разделить потоки пациентов и, соответственно, предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения. А пациенты с диагностированным коронавирусом смогут своевременно получать комплексное лечение, как по основному, так и по сопутствующему заболеваниям.

В регион дополнительно поступило шесть компьютерных томографов, четыре из которых распределены между медучреждениями Барнаула. В частности, оборудование для КТ-исследований получили 4-я и 12-я горбольницы, краевой Диагностический центр и центр охраны материнства и детства. Сейчас ведется ремонт и подготовка помещений для установки этой габаритной медицинской техники. По планам уже к началу ноября новые томографы вступят в строй.

Также в край дополнительно поступило 29 машин скорой помощи, ведь количество вызовов скорой в условиях пандемии увеличилось в два раза.

«Красную зону» Диагностического центра оснастили аппаратами кислородной поддержки. Теперь с помощью переносных систем подачи кислорода медработники смогут оперативно оказывать неотложную помощь прибывшим для обследования пациентам в случае возникновения экстренной ситуации.

Основная задача специалистов «красной зоны» — обследование пациента, постановка диагноза и определение дальнейшей тактики лечения – госпитализация в медицинское учреждение или лечение на дому. В числе поступающих в диагностический – больные различной степени тяжести, в том числе те, кому может потребоваться кислородная поддержка.

В поликлиниках организованы дополнительные колл-центры, в день операторы обрабатывают около 9 тыс. вызовов. Кроме этого, после обращения регионального Минздрава совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования к страховым медицинским компаниям, организованы дополнительные телефонные консультации населения по вопросам оказания медпомощи. Страховые представители будут не только принимать звонки, но и содействовать в разрешении вопросов, возникающих у застрахованных в процессе получения медицинской помощи.