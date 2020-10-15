В Барнауле открылась выставка, приуроченная к 400-летию протопопа Аввакума

В Художественном музее открылась уникальная выставка «Православное искусство земли Алтайской», вместившая в себя произведения иконописи, меднолитой пластики, книжной культуры старожилов Алтая. В ее подготовке приняла активное участие Покровская старообрядческая община Барнаула.
Все экспонаты выставлены в стенах ГХМАК впервые.Фото Натальи Катренко
Со старообрядцами-переселенцами история Алтая связана неразрывно. Когда-то именно сюда направились старожилы, спасаясь от гонений со стороны приверженцев церковных реформ XVII века, именно здесь они сумели сохранить свою исконную культуру и традиции.
— На протяжении многих лет Художественный музей собирает и хранит культурное наследие русских старожилов Алтая, – прокомментировала куратор выставки, старший научный сотрудник ГХМАК Евгения Школина. – Достаточно сказать, что на сегодня музейщикам известно три имени алтайских иконописцев. Такая осведомленность считается большой удачей, ведь иконописные мастера прошлого считали большим грехом обозначать авторство на священных ликах.
Так, в 1990-х годах усилиями музейных работников для широкой общественности было впервые открыто имя известного алтайского иконописца из старообрядческой среды Викулы Балыкина (в 1931 году Викула Фёдорович был репрессирован). Благодаря тесному сотрудничеству с коллекционерами со временем музею удалось собрать богатую коллекцию балыкинских икон, а это свыше полсотни образов. Хранятся в фондах и образцы сузунского письма – сотрудникам даже удалось установить имя мастера из Сузуна (некогда этот поселок находился с нами на одной территории, в составе Томской губернии) Ивана Крестьянинова. А не так давно на руках у музейщиков оказалась еще одна ценная икона «Три святителя», авторство которой в настоящее время устанавливается специалистами Всероссийского художественного научно-реставрационного центра академика И.Э. Грабаря.
— Речь идет о барнаульском иконописце Егоре Маркове, получившем художественное образование в Москве, – пояснила Евгения Викторовна. – На сегодня специалисты подтвердили, что интересующая нас икона относится к концу XIX – началу XX века, ко времени, когда мастер как раз проживал в Барнауле. Теперь ученым предстоит сделать сравнительный анализ его работ, чтобы окончательно установить авторство музейного образа.
Практически все иконы, представленные на выставке, демонстрируются в стенах музея впервые. По ним можно изучать самобытность традиций, сформированных в удалении от крупных иконописных центров страны. Представлены здесь и другие образы, некогда украшающие дома староверов. Отдельный раздел представляют образцы невьянской иконописной школы, сложившейся на Урале в XVIII-XX веках.
— Известно, что на территориях, заселенных старообрядцами, людям не хватало привезенных икон, а потому здесь формировались свои школы иконописи, – рассуждает куратор выставки. – Однако эти иконописцы работали, как правило, нелегально. Известно, что на них нередко поступали доносы, а в советское время за сотрудничество с церковью (как и за хранение икон) можно было поплатиться не только свободой, но и жизнью.
По мнению отца Николы Думнова, настоятеля Покровской старообрядческой общины Барнаула, благодаря таким людям и удалось сохранить все то наследие, что дошло до наших дней.
— Хотя многое и не уцелело, – отмечает он. – В начале XX века старообрядческой общине удалось построить на территории Барнаула Крестовоздвиженский храм (он располагался на берегу Барнаулки, примерно в том месте, где трамвай поднимается в гору по ул. Аванесова). Этот храм был освещен в 1915 году, отобран в 1937-м, а уничтожен в 1967-м. Так вот вместе с этим зданием был утрачен прекрасный иконостас, созданный в одной из иконописных мастерских Москвы. Куда делись эти иконы – сегодня приходится только гадать. Возможно, они разошлись по частным коллекциям, а, может, были полностью уничтожены.
Псалтирь 1896 года.Фото Натальи Катренко
Однако старообрядцам удалось сохранить не только уникальные предметы древней православной культуры, но и нематериальные ценности. К их числу можно отнести певческую традицию, позаимствованную в древности из Византии (кстати, на выставке представлена книга, по которой и сегодня староверы осуществляют свои песнопения).
— Наш принцип называется знаменным пением, – говорит руководитель хора Покровской старообрядческой общины Алексей Думнов. – В его основу положено одноголосное хоровое пение. Тем самым этот монодический принцип и отличается от широко распространенного полифонического, пришедшего к нам с Запада. Называют такое пение еще и крюковым, так как в богослужебных книгах звуковые интервалы было принято обозначать не нотами, а с помощью специальных знаков – крюков, которые ставились над каноническим текстом. Эти знаки несут информацию о мелодическом обороте (попевке, напеве).
По словам руководителя хора, в настоящее время можно говорить о возрождении канонического богослужебного пения. Знаменный распев снова звучит во многих монастырях и приходах, организуются школы знаменного пения, съезды регентов. Однако, как уточняет Алексей Думнов, часто знаменный распев связывают со старообрядческой церковью, называя его пением раскольников. Это неверно. Знаменное пение – это пение единой Русской Церкви, звучавшее в ней на протяжении семи веков.
В день открытия выставки в стенах Художественного музея можно было услышать лучшие образцы знаменного пения, которые продемонстрировал хор Покровской старообрядческой общины Барнаула.
Выставка будет работать до 15 ноября по адресу: ул. Горького, 16. В ее рамках можно посетить не только тематические экскурсии, но и лекции «Особенности старообрядческой иконописи. Алтайские иконописцы», «Художественное медное литье старообрядцев: преемственность древних традиций».