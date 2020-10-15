В Барнауле открылась выставка, приуроченная к 400-летию протопопа Аввакума

В Художественном музее открылась уникальная выставка «Православное искусство земли Алтайской», вместившая в себя произведения иконописи, меднолитой пластики, книжной культуры старожилов Алтая. В ее подготовке приняла активное участие Покровская старообрядческая община Барнаула.

Три имени

Со старообрядцами-переселенцами история Алтая связана неразрывно. Когда-то именно сюда направились старожилы, спасаясь от гонений со стороны приверженцев церковных реформ XVII века, именно здесь они сумели сохранить свою исконную культуру и традиции.

— На протяжении многих лет Художественный музей собирает и хранит культурное наследие русских старожилов Алтая, – прокомментировала куратор выставки, старший научный сотрудник ГХМАК Евгения Школина. – Достаточно сказать, что на сегодня музейщикам известно три имени алтайских иконописцев. Такая осведомленность считается большой удачей, ведь иконописные мастера прошлого считали большим грехом обозначать авторство на священных ликах.

Так, в 1990-х годах усилиями музейных работников для широкой общественности было впервые открыто имя известного алтайского иконописца из старообрядческой среды Викулы Балыкина (в 1931 году Викула Фёдорович был репрессирован). Благодаря тесному сотрудничеству с коллекционерами со временем музею удалось собрать богатую коллекцию балыкинских икон, а это свыше полсотни образов. Хранятся в фондах и образцы сузунского письма – сотрудникам даже удалось установить имя мастера из Сузуна (некогда этот поселок находился с нами на одной территории, в составе Томской губернии) Ивана Крестьянинова. А не так давно на руках у музейщиков оказалась еще одна ценная икона «Три святителя», авторство которой в настоящее время устанавливается специалистами Всероссийского художественного научно-реставрационного центра академика И.Э. Грабаря.

— Речь идет о барнаульском иконописце Егоре Маркове, получившем художественное образование в Москве, – пояснила Евгения Викторовна. – На сегодня специалисты подтвердили, что интересующая нас икона относится к концу XIX – началу XX века, ко времени, когда мастер как раз проживал в Барнауле. Теперь ученым предстоит сделать сравнительный анализ его работ, чтобы окончательно установить авторство музейного образа.

Ценою жизни

Практически все иконы, представленные на выставке, демонстрируются в стенах музея впервые. По ним можно изучать самобытность традиций, сформированных в удалении от крупных иконописных центров страны. Представлены здесь и другие образы, некогда украшающие дома староверов. Отдельный раздел представляют образцы невьянской иконописной школы, сложившейся на Урале в XVIII-XX веках.

— Известно, что на территориях, заселенных старообрядцами, людям не хватало привезенных икон, а потому здесь формировались свои школы иконописи, – рассуждает куратор выставки. – Однако эти иконописцы работали, как правило, нелегально. Известно, что на них нередко поступали доносы, а в советское время за сотрудничество с церковью (как и за хранение икон) можно было поплатиться не только свободой, но и жизнью.

По мнению отца Николы Думнова, настоятеля Покровской старообрядческой общины Барнаула, благодаря таким людям и удалось сохранить все то наследие, что дошло до наших дней.

— Хотя многое и не уцелело, – отмечает он. – В начале XX века старообрядческой общине удалось построить на территории Барнаула Крестовоздвиженский храм (он располагался на берегу Барнаулки, примерно в том месте, где трамвай поднимается в гору по ул. Аванесова). Этот храм был освещен в 1915 году, отобран в 1937-м, а уничтожен в 1967-м. Так вот вместе с этим зданием был утрачен прекрасный иконостас, созданный в одной из иконописных мастерских Москвы. Куда делись эти иконы – сегодня приходится только гадать. Возможно, они разошлись по частным коллекциям, а, может, были полностью уничтожены.

Нематериальные традиции

Однако старообрядцам удалось сохранить не только уникальные предметы древней православной культуры, но и нематериальные ценности. К их числу можно отнести певческую традицию, позаимствованную в древности из Византии (кстати, на выставке представлена книга, по которой и сегодня староверы осуществляют свои песнопения).

— Наш принцип называется знаменным пением, – говорит руководитель хора Покровской старообрядческой общины Алексей Думнов. – В его основу положено одноголосное хоровое пение. Тем самым этот монодический принцип и отличается от широко распространенного полифонического, пришедшего к нам с Запада. Называют такое пение еще и крюковым, так как в богослужебных книгах звуковые интервалы было принято обозначать не нотами, а с помощью специальных знаков – крюков, которые ставились над каноническим текстом. Эти знаки несут информацию о мелодическом обороте (попевке, напеве).

По словам руководителя хора, в настоящее время можно говорить о возрождении канонического богослужебного пения. Знаменный распев снова звучит во многих монастырях и приходах, организуются школы знаменного пения, съезды регентов. Однако, как уточняет Алексей Думнов, часто знаменный распев связывают со старообрядческой церковью, называя его пением раскольников. Это неверно. Знаменное пение – это пение единой Русской Церкви, звучавшее в ней на протяжении семи веков.

В день открытия выставки в стенах Художественного музея можно было услышать лучшие образцы знаменного пения, которые продемонстрировал хор Покровской старообрядческой общины Барнаула.

Выставка будет работать до 15 ноября по адресу: ул. Горького, 16. В ее рамках можно посетить не только тематические экскурсии, но и лекции «Особенности старообрядческой иконописи. Алтайские иконописцы», «Художественное медное литье старообрядцев: преемственность древних традиций».