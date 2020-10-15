Памятниками заслуженному архитектору РСФСР служат знаковые объекты Барнаула

Построенные по ее проекту спортивные комплексы и учебные корпуса, жилые кварталы и магазины служат краевой столице несколько десятков лет. Ей трижды вручались дипломы Алтайского отделения Союза архитекторов РСФСР за лучший проект года. 90 лет назад родилась Галина Первушина, подарившая Барнаулу свою особую мелодию зодчества.

На пути к мечте

Она родилась 13 января 1930 года в селе Белоярск под Новоалтайском, но уже через четыре года семья переехала в Барнаул, ставший для Гали родным. Возможно, уже в годы детства и юности, которые пришлись на суровые военные годы, по пути в свою любимую 27-ю школу мечтала она о том, как вместо покосившихся старых изб на городских улочках и проспектах появятся удобные и красивые дома. Нынешний центр Барнаула, в частности, площадь Сахарова, тогда во многом напоминал сельскую окраину. И именно Галине вместе с коллегами из этих рельефных склонов и пригорочков удастся сотворить неповторимую по красоте архитектурную площадь. Но это будет позже, а сначала на пути к своей мечте девушке предстояло многому научиться.

В 1947 году, после успешного окончания школы Галина поступила на архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева. Здесь появились и первые студенческие проекты, и верные друзья, здесь встретила она и свою любовь – Николая Первушина, ставшего ей и мужем, и надежным товарищем по творчеству. Через шесть лет успешно защитивших дипломные проекты молодых супругов направили в Омск. Работая над планировкой отдельных территорий Омска, Галина проявила себя как замечательный специалист: грамотное зонирование, удобное и целесообразное размещение корпусов, продуманное благоустройство… В 1960 году Галина Ивановна стала членом Союза архитекторов СССР.

В родном городе

В Барнаул семья, в которой уже подрастали сын Алексей и дочь Ирина, переехала в 1963 году – Николая Николаевича пригласили в Алтайский край возглавить комитет по архитектуре и строительству сельского Совнархоза. Галина Ивановна к этому времени завоевала репутацию опытного и толкового проектировщика, ей сразу предложили должность главного архитектора первого отдела в «Крайпроекте». В этой организации, выросшей в мощную проектную структуру – «Алтайгражданпроект», она и трудилась с огромной отдачей и любовью к профессии всю свою жизнь.

Первушина стояла у истоков созданного в крае в 1964 году регионального отделения Союза архитекторов СССР, а затем и градостроительного совета. Благоустройство номинально в обязанности проектировщиков не входило, но они понимали, что воплощение архитектурных идей без этого немыслимо. И архитекторы на общественных началах выполняли проекты благоустройства, представляли их на сессии районных Советов, убеждали представителей власти в необходимости реализовывать эти разработки. Коллеги Галины Ивановны вспоминают, как умело она это делала, добиваясь результата, вплоть до разбора неприглядных ограждений по скверам и бульварам Ленинского проспекта. Эта функция закрепилась за появившимися позже районными архитекторами.

Спортивный корпус с пятью залами и бассейном на пятьдесят метров, корпус Алтайского государственного университета на ул. Димитрова – авторские разработки Галины Ивановны. (Ее коллеги уверены, что здание университета достойно включения в перечень региональных памятников как пример архитектуры 1970-1980-х годов). Первые 9-этажки с пристроенными объектами обслуживания и торговли на проспекте Ленина в районе «Нового рынка», три 12-этажных жилых дома из керамического кирпича с пристроенными магазинами на проспекте Социалистическом, за кинотеатром «Мир», здание Барнаульского автовокзала, комплекс больницы КХВ на горе – тоже ее детище. И это далеко не все в нашем городе, а сколько еще за его пределами!

Молодые зодчие

Долгие годы Галина Ивановна руководила молодежной секцией при Союзе архитекторов. Как пишет в своей статье, посвященной памяти Первушиной, ее коллега, член правления региональной организации Союза архитекторов России Евгений Зайцев, «в «Алтайгражданпроекте» в пору его расцвета трудились шестьсот человек. Быть главным архитектором проектов в мастерской института означало одновременно руководить на разных стадиях проектированием нескольких десятков объектов и курировать строительство по ним. Архитектору требовался большой объем разносторонней информации с широчайшим нормативным блоком. Объект – это не только красивая картинка. За художественно сбалансированным фасадом скрыто сложнейшее инженерное обеспечение. Сохранить первое при безусловном функционировании второго – тоже задача архитектора. Галину Ивановну отличала удивительная способность слышать и понимать молодых архитекторов».

Об этом с благодарностью вспоминает и вице-президент Союза архитекторов России Пётр Анисифоров, который попал в мастерскую Первушиной в 1981 году.

— Мы, приехавшие на практику студенты-архитекторы из Новосибирска, сразу прониклись особой душевной атмосферой Барнаула, – рассказывает Пётр Иванович. – С одной стороны ощущался профессиональный, сложившийся уровень главного архитектора Владимира Казаринова, с другой мы чувствовали влияние интеллигентной, не взрывоопасной, но очень ответственной Галины Ивановны. И непоколебимой. Она умела работать и с коллегами, и с властью. Проектировщик-практик, она работала с молодыми коллегами очень деликатно, шаг за шагом показывая, аргументируя все за и против. Могла поддержать, разжечь, помочь развить идею. При разработке проектов была обстоятельна во всем: в выборе строительных материалов и сроков, ориентировала проектировщиков, к чему нужно быть готовым. Ее слова были очень важны, потому что она была не штабистом, а человеком с «передовой».

Барнаульская симфония

Многие из ведущих архитекторов Барнаула (и не только) считают Галину Первушину своим наставником, отдавая должное всему, что ею сделано. Пройдитесь по Барнаулу и сами убедитесь, что это не просто слова.

Удивительно, но для нее большей гордостью оказались не многочисленные фундаментальные объекты, а милая башенка с часами. Помните: над жилым домом у железнодорожного вокзала? Мне она очень симпатична, да и многие гости краевой столицы, которых доводилось встречать, сразу обращают на них внимание. Спроектировала башню над кровлей старого дома тоже Галина Ивановна, и говорят, очень гордилась этим.

По-первушински

Современники считают, что она была незаурядной и счастливой женщиной. Взяла у жизни все, и дала не меньше.

Архитектор Елена Крылова вспоминает годы работы вместе с Галиной Первушиной.

— Помню, как она удивлялась, что я рисую обеими руками. Некоторые эскизы оставляла у себя, хранила, – говорит Елена Петровна. – Когда проектировали спорткомплекс «Обь», позволила мне вмешаться в уже готовый проект, например, в планировку внутреннего дворика, в некоторые детали внутреннего оформления. А вскоре я и сама встала «на крыло», спроектировав жилой дом (многоступенчатый на Социалистическом, там, где Арт-галерея Щетининых). Несмотря на разницу в возрасте, вместе проводили время не только в мастерской. Дружили семьями. Галина Ивановна была крестной моего сына, отличная хозяйка, любила встречать гостей в уютной квартире за самоваром и с выпечкой, щедро делилась рецептами любимых блюд.

Хорошо плодоносил ухоженный ею сад. Близкие и коллеги с удовольствием носили связанные ею варежки и свитера. Сама много читала, других приобщала. Николай Николаевич рисовал изумительные акварели, она с удовольствием приносила их на работу, дарила коллегам. И вообще, служила образцом семейного уклада. Ее уважала свекровь, известная своим суровым характером, с нее брали пример сын и дочь – они тоже стали архитекторами.