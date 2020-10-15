Книга о ветеранах скоро появится в библиотеках Барнаула

Сборник очерков об участниках Великой Отечественной войны «Нам жить и помнить подвиг лет минувших» состоит из очерков председателя комитета ветеранов Центрального района Татьяны Солодкой. В книге также использованы сочинения школьников, статьи журналистов «Вечернего Барнаула», дается полный перечень наград времен войны. Выпуск книги стал возможным благодаря помощи администрации района, предпринимателей, депутатского корпуса АКЗС и БГД.

Душа перевернулась

— Я начала работать с ветеранами войны Центрального района еще в 2002 году в должности председателя совета ветеранов Барнаульского юридического института, – рассказала полковник в отставке Татьяна Солодкая. – Поскольку часто приглашала их на встречи с курсантами, узнала очень многих из них, но не так глубоко, как бы хотелось. Все изменилось, когда возглавила комитет ветеранов войны Центрального района и стала собирать информацию для книги по его истории. 11 лет назад самостоятельно приходить на мероприятия могли более 600 человек, и мне захотелось узнать судьбу каждого их них. Наверное, толчком к этому послужила встреча с Надеждой Мордовцевой, с которой мы проговорили более пяти часов. Ее судьба меня потрясла и так вывернула наизнанку душу, что не рассказать о ней я просто не могла.

За пять лет Татьяна Солодкая написала порядка 50 очерков, и когда в администрации Центрального района разрабатывали план мероприятий к 75-летию Победы, она предложила использовать свои материалы для издания книги. Был объявлен конкурс среди школьников района, в котором предлагалось написать сочинение о герое своей семьи. Из 30 присланных работ в сборник вошло 12 лучших, в которых присутствовали не только детские эмоции, но и оценка подвига советского народа через историю конкретного человека. В книгу было решено включить и справочные материалы по наградам Великой Отечественной войны, чтобы молодежь, для которой эта книга и готовилась, знала, за какой конкретно подвиг воин мог получить медаль «За отвагу» или орден Красной Звезды.

— Мои герои – особые люди: светлые, мудрые, с чистой душой. Общаясь с ними, я увидела войну такой, какой ее не покажут в кинофильмах и книгах, не найдешь ни в одной энциклопедии. Например, участник войны Пётр Федосенко стал достойным преемником своего отца, который с японской войны 1905 года привез домой четыре Георгиевских креста. Под Сталинградом Пётр Иванович получил свои первые боевые награды – медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Был ранен и контужен, не мог говорить, не слышал, не видел правым глазом. Четыре месяца врачи фронтовых госпиталей и Центрального московского госпиталя восстанавливали здоровье отважного 20-летнего разведчика и вернули его в строй. В составе 6-й танковой армии командир полковой разведки, старший лейтенант, а затем капитан Федосенко, участвовал в освобождении Румынии, Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии, награжден четырьмя орденами. Или история Леонида Фёдоровича Макарова, судьба которого уникальна для войны: рядовой трижды награждался высшей солдатской наградой – медалью «За отвагу».

Помню всех поименно

Героине книги – Надежде Георгиевне Мордовцевой в августе 2020 года исполнился 101 год. Связистка, оборонявшая Ленинград, в июле 1942 года была ранена и в бессознательном состоянии попала в плен. Ее судьба могла бы сложиться иначе, согласись девушка работать на немецком военном заводе. Но комсомолка отказалась и была направлена в концлагерь с напутствием: «Пули для тебя жалко, будешь сдыхать долго и мучительно». Она прошла все круги ада в Майданеке, Равенсбрюке и филиале лагеря Бухенвальд под Лейпцигом, но не сломалась, а потом 40 лет учила ребятишек.

— Я плохо сплю по ночам, – поделилась Надежда Георгиевна. –Вспоминаю всех, с кем столкнула жизнь и благодарю каждого из них. Особенно своих подруг по концлагерю, которые помогли мне выжить. В составе штрафной бригады из 54 человек я строила канализацию: мы копали котлован, таскали трубы, бетонные плиты. Фашисты били чем ни попадя и всегда до крови, а кто бы нас перевязывал, да и зачем? Вот в одну из ран грязь и попала, началось заражение крови, думала, что не выживу. Наши девчонки работали в лазарете, отпаивали меня красным стрептоцидом, перевязывали, а когда Лейпциг начали бомбить, носили меня на руках с пятого этажа в подвал и обратно. У меня есть подшефный класс в гимназии № 22, замечательные ребятки. Сейчас я никуда не выхожу, они ко мне домой приходят, человек по десять. Чай пьем, разговариваем. Ребята уже не спрашивают, как раньше, видела ли я на фронте их прапрадеда, задают правильные, умные вопросы. Таким, как они, книга Татьяны Солодкой будет очень полезна: нас осталось мало, всего 38 человек в районе, кто может рассказать, какой на самом деле была война. И пусть я не убила ни одного фашиста, но не сделала ни одной пули или снаряда, которые посылали в советских людей. И пусть нет наград, одни шрамы на теле и в душе, но память еще со мной, буду делиться воспоминаниями, пока могу говорить.

Оборона Сталинграда

Еще один герой книги Семён Попов мечтал стать летчиком, учился на авиамеханика, а войну прошел артиллеристом-зенитчиком. На фронт попал ранней весной 1942 года, в самый разгар оборонительных боев за Сталинград.

— Нам, толком необстрелянным, поставили задачу заминировать местность в 12 километрах от северо-восточной части города, – рассказал Семён Трофимович. – Ночами мы устанавливали противопехотные мины. Днем нельзя было голову высунуть – немецкие самолеты охотились буквально за каждым. Спускались своим взводом в подземный склад, брали рюкзаки с минами и выходили на обозначенную территорию. Холодно, земля мерзлая, ямку под мину долбили саперной лопаткой. Двигались не по-пластунски, а как рак – задом: закопаешь, следы скроешь, пятишься два метра, опять закладка и вытаскивание чеки. Как рюкзак опустеет, встаем, строимся и опять в хранилище, за ночь таких ходок делали по три-пять, сколько успевали до рассвета. Потом ставили противотанковые мины, минировали железную дорогу Сталинград – Камышин через каждые сто метров. Хуже пришлось только под Курском, где нас буквально утюжила фашистская авиация, там мне удалось лично сбить одного «аса».

Татьяна Солодкая: «Если хоть один школьник нашего района задумается о судьбе своего героя войны и станет на него равняться, свою задачу мы выполнили в полном объеме».

Комитет ветеранов и администрация Центрального района благодарит за финансовую помощь в издании книги «Нам жить и помнить подвиг лет минувших» Барнаульское отделение партии «Единая Россия», ООО «Барнаульская водяная компания», компанию «Двери Сибири», ООО «ИПП «Алтай», родственников участника войны Фёдора Неофидовича Бобина.