Если завтра зима: городские дорожники полностью готовы к зимнему содержанию улиц Барнаула

Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание, в ходе которого дал оценку готовности муниципального предприятия «Автодорстрой» к уборке снега зимой. По заключению мэра, дорожники способны приступить к работам в любой момент, как этого потребует погода.

Основой успешной подготовки к грядущему зимнему сезону мэр назвал достаточную укомплектованность предприятия техникой и кадрами. На данный момент «Автодорстрой» также располагает 241 единицей техники, которая исправна и готова к работе на линии. Много уже не новой техники, поэтому своему ярко-оранжевому КамАЗу машинист Константин Артеменко очень рад. «На такой машине работать одно удовольствие, готов трудиться сутки напролет», – улыбается мужчина. Шутки шутками, но 31 единица техники будет использоваться зимой в двухсменном режиме. Правда, работать на ней будет не один человек. К имеющемуся числу машин в этом году добавятся 12 единиц новой техники, которые приобретают для автопарка «Автодорстроя» за счет средств краевого бюджета по поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

— Нужно предпринять меры к снижению текучести кадров и закреплению машинистов на предприятии, иначе на новых погрузчиках и тракторах будет некому работать, – отметил Вячеслав Генрихович в ходе разговора в руководителем МБУ «Автодорстрой» Андреем Курышиным. Также глава города обратил внимание на необходимость соблюдения на предприятии санитарных норм во избежание всплеска заболеваемости коронавирусом. – В противном случае мы временно потеряем большое количество работников, а этого допустить нельзя.

Участники совещания обсудили организацию процесса уборки дорог от снега, отметив, что при необходимости будут привлекать снегоуборочную технику в сторонних организациях. Особое внимание уделят пешеходным зонам. Должным образом и с максимально возможной оперативностью будут очищаться тротуары и подходы к ним, пешеходные дорожки у школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, больниц, пункты остановок общественного транспорта.

Напомним, что для улучшения качества уборки снега и оптимизации работы дорожной службы весной в Барнауле разработали новую схему очистки улично-дорожной сети с учетом принципов приоритетности дорог и нормативных сроков проведения работ на них.

— На совещании, которое запланировано на следующую неделю, мы еще раз проанализируем и при необходимости скорректируем новую схему очистки улиц, – подчеркнул Вячеслав Франк.