Доходы и расходы бюджета Алтайского края подрастут

13 октября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководители финансово-экономического блока Правительства края представили депутатам АКЗС проект закона «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год планируется в сумме 106 595 млн руб. Расходная часть составит 112 422 млн руб. Дефицит – 5 827 млн руб., что не превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом РФ, и соответствует требованиям соглашений с федеральными органами власти.

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год запланированы в объеме 58 млрд 273 млн руб., что на 3% выше текущего года. Безвозмездные поступления на 2021 год, в том числе федеральные, предусмотрены в сумме 48 322 млн руб. Расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, социальной политики) составят 83 274 млн руб.

74% расходной части бюджета Алтайского края на 2021 год будет направлено на содержание социальной сферы региона.

— Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, регион прирастает собственными налоговыми и неналоговыми доходами, – отметил председатель АКЗС Александр Романенко. – Мы проделали большую работу по формированию нашего налогового бюджетного законодательства в новых условиях – это, в большей степени, касается доходной части муниципальных бюджетов. С 1 января 2021 года прекращает действие единый налог на вмененный доход, поэтому мы взяли на себя дополнительные полномочия по выплате зарплаты педагогам дошкольных учреждений на сумму 1700 млн руб., эта часть сбалансирует местные бюджеты, причем с плюсом.

Спикер АКЗС отметил, что объем федеральных трансфертов пока ниже 2020 года, но ко второму чтению бюджета должны появиться дополнительные средства. В Алтайском крае существует несколько основных направлений, по которым в регион приходят федеральные средства – это дотации на выравнивание и сбалансированность бюджета, реализация нацпроектов, индивидуальная программа социально-экономического развития региона и инициативы Президента РФ, такие как организация школьного питания для начальных классов и другие.

— Достаточно напряженно сформирован дефицит бюджета, нам надо будет искать источники его погашения, – отметил Александр Романенко. – Бюджет региона социально ориентирован, как и в прошедшие годы, в нем есть и повышение зарплаты, и социальная поддержка населения. В связи с коронавирусом мы серьезно посмотрим на развитие отрасли здравоохранения, будем укреплять материально-техническую базу, кадровое и лекарственное обеспечение, работать над увеличением статей расхода по этим направлениям.

При формировании проекта бюджета с 1 января 2021 года предусмотрена индексация на 4,3% заработной платы отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, а с 1 октября 2021 года – работников бюджетного сектора экономики Алтайского края, на которых не распространяется действие указов. Кроме того, расходы на заработную плату предусматриваются с учетом минимального размера оплаты труда 12 792 руб.

Напомним, что в течение недели пройдут консультации по законопроекту на уровне профильных комитетов и фракций АКЗС. Затем, в соответствии с законом Алтайского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае», запланировано проведение публичных слушаний, где парламентарии, общественники и эксперты выскажут свои замечания к законопроекту.

В первом чтении документ планируется рассмотреть на октябрьской сессии. Депутаты проголосуют относительно основных параметров: доходов, расходов и дефицита. Затем будет обсуждаться уже постатейное распределение средств, после чего проект внесут в повестку сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания уже во втором (окончательном) чтении.