Чем вызван ажиотаж на барнаульском рынке недвижимости

В ковидный 2020 год в краевой столице фиксируется небывалый спрос на жилье, хотя изначально риелторы прогнозировали затишье. Сделок с недвижимостью совершено на порядок больше, чем в стабильном 2019 году. Распродана вся «вторичка», не найти малогабаритных вариантов жилья в новостройках в центре города, а оставшиеся на первичном рынке значительно выросли в цене.

Вот так поддержка!

Безусловно, мощный импульс для оживления рынка недвижимости дала программа льготного ипотечного кредитования, которая была анонсирована Президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2020 года. «Господдержка 2020» была создана для содействия предприятиям строительной отрасли в период экономического упадка, спровоцированного пандемией коронавируса. Напомним: государство предложило льготную ставку по ипотеке на уровне, не превышающем 6,5% годовых на весь период кредитования. Для приобретения жилья по этой программе покупателям достаточно иметь 20% первоначального взноса от стоимости покупаемого имущества и уложиться в кредитный лимит, ограниченный суммой 3 млн рублей. Когда анонсировали программу господдержки (все помнят, в каких условиях это произошло), мало кто верил, что она поможет каким-то образом расшевелить рынок недвижимости. Но жизнь доказала обратное, и спустя месяцы можно утверждать, что она превзошла все ожидания.

— Объективно говоря, предложение сейчас не успевает за спросом. Люди хотят и готовы приобретать недвижимость, а вариантов крайне мало, – объясняет Марина Ракина, председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты. – В строящихся домах практически все раскуплено, а застройщики готовят документы на новые объекты, которые начнут возводить в конце нынешнего – начале 2021 года. Поэтому у потенциальных инвесторов выбор небольшой – либо ждать новых предложений от строительных компаний, либо идти на вторичный рынок в поисках «своего» жилья.

1650 жителей Алтайского края оформили льготную ипотеку по программе господдержки.

Инвестировать или откладывать?

Самые ходовые варианты – однокомнатные и «двушки» с небольшой площадью раскупают еще на стадии котлована. Этот сегмент, по данным ряда крупных барнаульских застройщиков, наиболее добавил в цене: +15% к цене января 2020 года! Несмотря на такой скачок, горожане продолжают массово скупать недвижимость. Причем делают это не только люди, намеревающиеся улучшить свои жилищные условия, но и рассматривающие покупку малогабариток как инвестицию.

— Видя, как лихорадит рубль, люди предпочитают переводить деньги с депозитов, не приносящих доходности, во что-то более реальное. И это грамотное решение, – пояснили в кредитном отделе банка ВТБ, где уже несколько месяцев подряд специалисты трудятся без сна и отдыха над постоянно поступающими заявками на ипотеку. О востребованности жилищных кредитов в Барнауле можно судить по времени рассмотрения заявки. Если раньше большинство банков в течение одного-трех дней «отрабатывали» клиента, то сейчас предупреждают еще на стадии подачи заявки, что ее рассмотрение и вынесение решения может затянуться на две недели. Знаю недавний случай, когда семье, ждавшей одобрения ипотеки, отзвонились только спустя полторы недели и сообщили, что один из заемщиков не прошел проверку в службе безопасности банка. Теперь молодожены экстренно пытаются получить одобрение в других банках, поскольку программа льготного кредитования действует до 1 ноября. Надежду вселяет выступление вице-премьера России Марата Хуснуллина, в ходе которого он заявил о рассмотрении Правительством РФ возможности продлить программу господдержки на 2021 год. Это значит, что улучшить жилищные условия смогут все, у кого есть желание.

В 2020 году цена 1 кв. м на первичном рынке выросла с 40-50 тысяч до 45-70 тысяч в сопоставимых категориях.

Продать за сутки

Дефицит предложений и ощутимый рост цен на первичном рынке этим летом привел в движение и «вторичку». Объекты, которые раньше сложно реализовывались, сейчас находят новых владельцев максимум за пару недель. Более того, цены сопоставимых квартир в новостройках и домах постройки хрущевского периода стали одинаковыми. Сформировавшийся на рынке ажиотаж заставляет покупателя принимать решение о покупке чуть ли не моментально. Ликвидную недвижимость с хорошим ремонтом выставляют на продажу днем, а вечером того же дня за нее уже вносится задаток. Эту тенденцию, отмеченную риелтором Валентиной Голоушкиной, подтвердил барнаулец Роман Тарасов, продававший свою «однушку» месяц назад.

— В 10 часов вечера я выложил объявление на «Авито», а в 8 утра следующего дня уже договаривался с несколькими покупателями о просмотре квартиры. По итогу вечером мне внесли задаток безо всяких торгов, – вспоминает Роман. – Честно говоря, я не был готов к такой быстрой продаже, рассчитывал, что два месяца потрачу на эту процедуру, а в итоге справился без помощи риелторов и в рекордные сроки!

В начале октября аспирантка вуза Светлана Медведева приобрела в ипотеку однокомнатную квартиру. От прежних хозяев ей достался хороший ремонт и большая часть техники. Девушка признается, что своим уголком обзавестись хотела давно, но не складывалось. То достаточных накоплений не было, то подходящего варианта, то приемлемых условий кредитования. В этом году «звезды сошлись»:

— До купленной мной квартиры я посмотрела около десятка вариантов. Было несколько случаев, когда я, обдумав все «за» и «против», перезванивала через несколько дней продавцу и сообщала, что готова к сделке, а в ответ слышала: «Да вы что, милая, мне в тот же день залог отдали, долго думали…». Поэтому, когда увидела свою «малышку», – так ласково Светлана называет однокомнатную квартиру, – решила, что откладывать решение на завтра не буду, иначе будет поздно.

Как будет развиваться ситуация на рынке недвижимости в ближайшие месяцы, не берутся прогнозировать даже эксперты. Определяющую роль сыграет банковское предложение по ипотечной ставке: если она останется низкой (читай, продлится программа государственной поддержки ипотечного кредитования под 6,5% годовых), то покупательский интерес будет подогрет и в следующем году.