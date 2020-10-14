В Барнауле раскрыли хищение стретч-пленки на миллион рублей

В краевой столице полицейские раскрыли хищение стретч-пленки на сумму более 1 млн руб. В совершении преступления подозреваются двое работников предприятия.

В пункт полиции «Новосиликатный» отдела полиции по Индустриальному району обратился представитель организации по продаже и производству бумаги. Потерпевший 1972 г. р. сообщил, что неизвестные в период с августа по октябрь 2020 года похитили стретч-пленку для машинной упаковки на сумму 1,14 млн руб.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска совместно с отдельным батальоном ДПС задержали двух ранее судимых жителей Барнаула – мужчин 31 и 32 лет. Как было установлено, у одного из подозреваемых, работавшего в должности оператора, возникла идея похитить имущество предприятия, которой он поделился с коллегой. Тот согласился поучаствовать в деле.

С августа по октябрь мужчины в течение рабочей смены грузили стретч-пленку на транспортную тару и вывозили на тележке на улицу, где перегружали в личную машину. Похищенную пленку сообщники продавали через сайты бесплатных объявлений, а деньги делили равными долями. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.