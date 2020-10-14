На вопросы об электронных и бумажных трудовых книжках ответят в ходе прямой линии

Эксперты краевого пенсионного ведомства в формате телефонного общения ответят жителям региона на вопросы о формировании сведений о трудовой деятельности.

Прямая линия состоится 19 октября с 10.00 до 11.00.

В региональном отделении Пенсионного фонда напоминают, что работники, которые имеют трудовую историю, должны до конца текущего года сообщить о своем решении работодателю в письменном заявлении о том, какую форму трудовой книжки они выбирают: электронную или бумажную.

В том случае, если работник выбирает бумажный формат трудовой книжки, то работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную. Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую книжку, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

Какой вариант выбрать – электронная или бумажная? Как быстро и удобно получить информацию о своей трудовой деятельности? Сроки и способы подачи заявления? Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства? На эти и другие вопросы жители Алтайского края смогут получить исчерпывающие экспертные ответы, позвонив 19 октября с 10.00 до 11.00 на телефон прямой линии Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю – 8 (3852) 39-98-00.