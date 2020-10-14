Фехтовальщики края едва не победили на чемпионате Сибири

На прошедшем в Новосибирске чемпионате Сибирского федерального округа по фехтованию мужская сборная саблистов Алтайского края стала второй в командных соревнованиях. Последний раз наши фехтовальщики поднимались выше третьего места 20 лет назад.

Опыт и молодость

Чемпионат Сибирского федерального округа проходил в Новосибирске 3-4 октября. Мужская команда алтайских саблистов поднялась на вторую ступень пьедестала. Сборная края под началом тренера Валериана Феоктистова в составе Данила Бубенчикова, Дмитрия Постоева (оба – АУОР), Никиты Лимкова и Руслана Полежаева (оба КСШОР) уступила только первой команде Новосибирской области.

Как вспоминает Валериан Феоктистов, последний раз в финалах командных соревнований наши саблисты выступали 20 лет назад. Бронзовые медали у нас были неоднократно, а вот до решающих поединков спортсмены не добирались.

— У нас подобралась хорошая команда, в которой уже показывают себя юниоры, и опытные спортсмены еще не сказали своего последнего слова, – раскрывает секрет успеха Феоктистов.

Юниор – это подопечный Феоктистова Никита Лимков, которому всего 17 лет. Еще месяц назад он выступал на первенстве Сибири среди юниоров и занял там третье место, и вот уже пошел в бой на взрослых соревнованиях. Этот опыт для него не первый – в прошлом году он уже выступал за краевую сборную в командных соревнованиях, но свой поединок во встрече за третье место уступил с разгромным счетом 4:17, что, по сути, предопределило результат. На сей раз Никита, чей бой открывал финал, выступил гораздо увереннее. Поддержи его почин опытные Даниил Бубенчиков и Дмитрий Постоев, и быть бы золоту. Но, увы, ведущие краевые фехтовальщики своих лучших качеств не продемонстрировали. При этом в личном первенстве Бубенчиков занял третье место. Дмитрий Постоев, занявший седьмое место, проиграл в бою за выход в полуфинал будущему чемпиону СФО, мастеру спорта международного класса Никите Проскуре из Новосибирска.

Анна Смирнова сейчас находится на сборах национальной команды на базе «Озеро Круглое», в котором участвуют юниоры и взрослые. Правда, получается он смазанным. У четырех спортсменок обнаружен коронавирус, Аня, к счастью, не в их числе. Но уже известно, что отменен Всероссийский турнир сильнейших, запланированный на 17-18 октября. А после турнира спортсменки должны были перебраться на сбор в Сочи, но он теперь тоже не состоится. Под вопросом и декабрьский чемпионат России.

Несмотря на травму

Достаточно любопытно сложилась борьба в женской части соревнований. Здесь бронзовую медаль завоевала представительница училища олимпийского резерва Анна Смирнова. В полуфинале жребий свел ее с одним из лидеров сборной России Алиной Михайловой, которая в конечном итоге и стала победительницей турнира.

На следующий день Смирнова улетела на сбор взрослой национальной команды, впервые получив вызов туда. В ее отсутствие в командных соревнованиях наши девушки добрались только до пятого места, что можно считать успехом. Лидерство на себя взяла Карина Чейхет, самая опытная в команде после Смирновой (двум другим спортсменам по 15 и 16 лет). Причем в одном из поединков ей серьезно досталось по носу, но даже с травмой она продолжила борьбу. В итоге наши замкнули квинтет сильнейших.

В конце сентября в Новосибирске проходило первенство СФО по фехтованию на сабле среди кадетов до 17 лет. В командном состязании у юношей первая команда «Алтай» (Кирилл Шаповалов, Руслан Полежаев, Тимур Ерофеев и Богдан Комарин) заняла третье место. Аналогичного успеха добились девушки: Арина Захаренко, Мария Никулина, Анастасия Колышкина и Алина Перегудова. Кроме того, в личном зачете Кирилл Шаповалов завоевал бронзу, а Арина Захаренко вошла в пятерку лучших. Тренирует спортсменов Валериан Феоктистов.