Барнаульским футболистам-ампутантам не удалось защитить титул чемпионов России, в этом сезоне у них серебряные медали

В Нижнем Новгороде 10 октября завершился чемпионат России по футболу среди ампутантов. Турнир был организован Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В чемпионате участвовали пять команд, а победитель определялся в однокруговом турнире. Борьбу за медали вели «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Нижний Новгород» (Нижегородская область), «СКИ-Академия» (Волгоградская область), «Ламан Аз» (Чеченская Республика), «Зенит» (Удмуртская Республика).

В прошлом сезоне именно наши земляки завоевали золотые медали чемпионата России. И защиту титула наши футболисты начали более чем успешно, разгромив «Зенит» из Ижевска со счетом 7:0. Но на следующий день барнаульцы уступили грозненской команде «Ламан Аз» со счетом 1:4. Затем случилась безголевая ничья с командой «СКИ-Академия» из Волгограда, значительно уменьшившая шансы на итоговую победу. В заключительном матче барнаульским футболистам для попадания в призеры обязательно нужно было обыгрывать хозяев турнира, и они этой победы добились, причем опять очень убедительно – 7:0.

В итоге «Динамо-Алтай» завоевало серебряные медали чемпионата России (7 очков), уступив первенство команде «Ламан Аз». Грозненцы не проиграли на турнире ни одной встречи и набрали 10 очков. Бронзовые медали завоевал «Нижний Новгород».

Среди лучших игроков турнира – барнаульцы, члены сборной России Дмитрий Удалов и Георгий Криволуцкий. Первый признан лучшим полузащитником чемпионата, а второй, с четырьмя голами, стал лучшим бомбардиром.