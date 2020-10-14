9 октября состоялось открытие мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг» в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

В год 80-летия системы профессионально-технического образования в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 9 октября состоялось торжественное открытие мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг».

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования». Мастерские созданы за счет предоставления грантов из федерального бюджета, а также средств бюджета Алтайского края и академии. Лаборатории по компетенциям «Администрирование отелей», «Туризм», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Технологии моды» оснащены современным производственным оборудованием, интерактивными и программными комплексами. Все это позволяет проводить практические занятия, переподготовку и повышение квалификации на высоком качественном уровне. В мастерские приглашают школьников на профессиональные пробы. Здесь же организуют демонстрационные экзамены и тренировочные площадки для подготовки ребят к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Более 20 млн руб. было выделено на оборудование для новых мастерских.

Торжественную церемонию презентации открыл министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко:

— Такие образовательные пространства нужны для того, чтобы нашей молодежи было интересно, полезно и значимо не только здесь пребывать, учиться, но и приобретать профессиональные навыки. На демонстрационном экзамене студенты говорят не просто «я учил», а «я знаю, я умею, я делаю». Благодаря новым инфраструктурным изменениям академия готовит высочайших профессионалов. Тому подтверждение не только статус лучшего профессионального учреждения на краевом и всероссийском уровне, но и результаты выступления ребят на международных соревнованиях. Основная задача – выпускники должны чувствовать себя максимально уверенно в порой очень непонятной, турбулентной жизни.

Директор ведущего предприятия легкой промышленности ООО «Спецобъединение — Алтай» Евгений Примак поздравил академию с открытием мастерских и отметил, что именно в таких кадрах нуждаются многие предприятия края.

Торжественная часть церемонии открытия мастерских завершилась символичным разрезанием ленты Максимом Костенко и директором академии Валентиной Косиновой.

Презентация учебных кабинетов по компетенции «Технологии моды» сопровождалась дефиле авторских коллекций женской одежды, изготовленных обучающимися и преподавателями академии. Одна из коллекций «Верю в тебя», посвященная 75-летию Великой Победы, представляет собой стилизованные образы 1940-х годов, выполненные преимущественно в защитном зеленом цвете с акцентом на верхнюю одежду.

В ходе экскурсии по мастерской «Технологии моды» гостям презентовали лаборатории, оборудование которых соответствует мировым стандартам и передовым технологиям. Все преподаватели успешно прошли обучение на новом оборудовании и готовы знакомить с ним своих студентов. В лаборатории автоматизированного проектирования швейных изделий находятся компьютеры, обеспеченные программой Assyst, которая позволяет выполнять все этапы создания одежды. Здесь же установлен плоттер, станок для печати лекал и выкроек в натуральную величину.

— Новое оборудование и методики работы – точно такие же, как на лучших предприятиях Алтайского края, – отмечает Валентина Косинова. – Поэтому мы готовим ребят в конкретные организации и на производства.

В ходе проведения экскурсии гостям предложили посетить студенческую арт-галерею «Мансарда». Одна из экспозиций галереи представлена серией портретов героев войны, в честь которых названы улицы Барнаула. Работы созданы творческим объединением обучающихся академии.

Завершение мероприятия прошло в формате открытого микрофона. Состоялся заинтересованный диалог всех представителей системы «Школа – СПО – Предприятия» и органов власти. Обозначены векторы взаимовыгодного сотрудничества на площадках мастерских, созданных Алтайской академией гостеприимства.

Алтайская академия гостеприимства взяла бронзу на национальном чемпионате «Молодые профессионалы – 2020».