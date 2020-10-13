В пригороде Барнаула в честь 75-летия Победы посадили саженцы редкой сортовой черемухи

В эти выходные новые саженцы высадили на аллее в микрорайоне Сибирская Долина. Акция стала результатом взаимодействия Южно-Сибирского ботанического сада, городского комитета по делам молодежи, Южной поселковой администрации, общественности и инициативных жителей.

Сибирская Долина сегодня активно застраивается – уже большая часть земельных участков микрорайона (их там около 700) освоена. Теперь неравнодушные жители занимаются благоустройством района, делают его комфортным для жизни. Так, совсем недавно совместными усилиями между конечной остановкой общественного транспорта и местным храмом была заложена аллея для прогулок и активного отдыха. Ее протяженность 60 м, а ширина – четыре.

— Этим летом она вся была усажена цветами – результат трудов инициативных людей, – рассказывает председатель правления товарищества собственников недвижимости «Сибирская Долина» Александр Кудрявцев. – Например, Нина Матвеевна Клепикова за зиму и весну вырастила дома 600 корней рассады различных цветов и высадила на аллее, ухаживала за ними. Конечно, не без помощи. Такая красота была! На второй линии, за цветами, мы решили высадить деревья и обратились за помощью в Южную поселковую администрацию. Нам не отказали.

По словам главы Южной поселковой администрации Алексея Лихачёва, они всегда готовы поддержать инициативу жителей и регулярно оказывают содействие в проведении подобных акций. К примеру, в Бельмесёво, в микрорайоне новой застройки с названием «Радужный», в мае этого года разбили сквер, установили там памятный камень, высадили 75 деревьев и кустарников.

— Та акция была приурочена к Году памяти и славы, которым объявлен текущий год, – поясняет Алексей Лихачёв. – Эта – тоже к юбилею Победы и месячнику санитарной очистки, который проходит в Барнауле.

Вопрос с выделением саженцев удалось решить через городскую администрацию – по ее просьбе ботанический сад АлтГУ выделил саженцы рябины и черемухи.

— Рябина – обыкновенная, сибирская, такой в городе много, а вот черемуха нового сорта – розовоцветковая, – рассказывает директор Южно-Сибирского ботанического сада Александр Шмаков. – Последнюю мы совсем недавно получили по обмену из Центрального сибирского ботанического сада и часть решили отдать на благие дела. Подобных нет нигде в городе – даже у нас. Хотя сорт редкий, он не капризный. Сейчас и черемуху, и рябину садить самое время. Они и весной приживутся, но сейчас более благоприятные условия – деревья листья скинули, успокоились.

Высадка деревьев – событие символическое. Они будут расти близ памятного камня, увековечившего подвиг наших отцов и дедов, и долгие годы напоминать разным поколениям о цене Победы.

— Дерево – символ стойкости и долговечности, спокойствия и мира, – говорит ведущий специалист комитета по делам молодежи администрации Барнаула Олег Костеневский. – Организуя эту акцию, как и многие другие в этом году, мы чтим память героев, напоминаем о них не только старшему поколению, но и совсем молодым ребятам, которые должны не забывать об этом, а наоборот, испытывать чувство гордости.

20 молоденьких деревьев – 10 рябин и 10 розовоцветковых черемух – высадили в Сибирской Долине.