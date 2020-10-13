В краевой столице завершился городской конкурс среди дружин юных пожарных «Пожарные знатоки»

В нем приняли участие команды всех школ – они соревновались на базе Барнаульской городской станции юных техников.

По своему профилю

Традиционно конкурс «Пожарные знатоки» проходит в апреле – мае. В этом году его перенесли на октябрь – в течение всей прошлой недели школьники демонстрировали свои знания по пяти направлениям. На разных площадках они тянули билеты и рассказывали о пожарной технике, средствах пожаротушения, знаках безопасности, медицинских препаратах и приспособлениях, необходимых при оказании первой помощи, проходили тестирование на компьютере.

Команды состояли из 10 человек – равного количества мальчиков и девочек, разделенных на пары. Каждая проходила испытания по своему направлению. Так, ученица пятого класса школы № 68 Дарья Капичникова вместе с напарником отвечала на вопросы, связанные с медициной.

— Мы готовились с начала сентября, – говорит Даша. – Сложнее всего было выучить названия лекарств, где и когда они применяются, в каких дозах. На первом этапе просто отвечали на вопросы теста, а на втором – устно рассказывали о том, что спрашивалось в билете. Мне попался вопрос о вате, моему напарнику – о валидоле. Когда я готовилась к соревнованиям, узнала много нового. Например, не знала раньше, что активированный уголь помогает при отравлении – нужно выпить одну таблетку на 10 кг веса. Значит, мне нужно четыре. А еще теперь умею отличать артериальное кровотечение от венозного и капиллярного.

Ника Чурбакова учится в параллельном классе с Дашей. В отличие от подруги, школьница не готовилась заранее – о своем участии узнала накануне конкурсного дня.

— Заболела девочка из команды, и меня попросили заменить ее, – объясняет Ника. – Весь вечер разбиралась в темах конкурса. Моя тема – огнетушители. Мне кажется, самый сложный из всех, о которых я читала, – ОУ-5 (огнетушитель углекислотный). Нам им пользоваться нельзя, он очень тяжелый – 5 кг!

Умеют удивлять

Как рассказала старший методист Барнаульской городской станции юных техников Ксения Пигидина, конкурс «Пожарные знатоки» проходил в безопасном формате – с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Команды приходили на площадки в масках и по заранее утвержденному графику, чтобы избежать скученности. В перерывах все рабочие места обрабатывались.

На этапах соревнований присутствовали специалисты пожарного надзора, которые компетентно оценивали ответы участников.

— Все районы примерно равны – везде есть более слабые и более сильные команды, – резюмирует Александр Пестерев, старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю майор внутренней службы. – Встречаются ребята, которые приятно удивляют. На моей площадке они должны были вытянуть билет с изображением двух пожарных автомобилей, подготовиться, рассказать об их характеристиках и особенностях. Передо мной сел один парнишка и начал без остановки рассказывать, притом гораздо шире необходимого ответа. Спрашиваю: «Откуда ты столько знаешь? Кто-то в семье работает пожарным?». Оказалось, ему просто интересно, сам для себя читает. Другой школьник сидел и долго-долго писал, не отрываясь. Думал, списывает, несколько раз мимо проходил, потом просто внимательно наблюдал – нет! Все честно. В этом я убедился, когда он стал отвечать без опоры на написанный текст. Такие встречаются редко, но все-таки встречаются.

Конкурс «Пожарные знатоки» проводится с целью предупреждения пожаров, формирования у школьников ответственного отношения к вопросам безопасности и умения правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, а также для проверки теоретической и практической подготовки юных пожарных. Победители будут награждены дипломами и призами.