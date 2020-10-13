В этом году на присвоение почетного звания «Народный мастер Алтайского края» претендуют шесть человек

Десятая по счету выставка «Алтай мастеровой» прошла в непривычном режиме. Из всех умельцев, претендующих на звание «Народный мастер Алтайского края», свои работы в стенах Краеведческого музея представила лишь одна мастерица из Бийска, остальные ремесленники отсутствовали из-за возрастных ограничений, связанных с пандемией.

Краеведческий музей принимает эту выставку вот уже второй раз. И, по мнению организаторов, в этой музейной атмосфере, в окружении экспонатов, связанных в том числе и с народными промыслами нашего региона, работы алтайских мастеров смотрятся по-особому. А речь идет об умельцах из Павловского, Тюменцевского, Алтайского, Родинского районов, а также из города Бийска. Они представили свои работы в таких техниках, как резьба по дереву, макетирование, витраж, керамика.

— Было время, когда изделия претендентов на это почетное звание оценивались по присланным фотографиям, – открыла выставку министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – К счастью, кто-то из членов жюри предложил посвящать этим изделиям реальные, живые выставки (что и логично, ведь мы рассматриваем работы будущих народных мастеров, а значит, они и должны быть представлены народу). Однако важно помнить, что мнение зрителей – это одно, а мнение экспертов – совсем другое. Потому что автор, претендующий на звание, должен не только демонстрировать свое мастерство, но и отвечать целому ряду критериев. Во-первых, он должен побеспокоиться о преемственности, то есть воспитать учеников, которые могли бы подхватить его дело в любой момент. Во-вторых, этот человек должен вести общественно-просветительскую деятельность, принимать активное участие в выставках. Но самое главное – его работы должны быть узнаваемы, а стиль исполнения – индивидуальным.

Выставка работает до 15 ноября по адресу: ул. Ползунова, 46.

Как считает директор Краеведческого музея Наталья Вакалова, подобные выставки дают возможность открывать новые имена, для самих же мастеров – это прекрасная школа для будущего роста. Потому что у претендентов есть возможность показать свои работы и сравнить с другими, выслушать профессиональное мнение, получить оценку, консультацию.

К примеру, жительница Бийска Любовь Кондрюкова представила на суд жюри работы, выполненные в двух довольно сложных витражных техниках, – фьюзинг, в которой стекло запекается в специальной печке при температуре 800 градусов, и тиффани, представляющая собой классический витраж, когда стекло режется на кусочки, а те, в свою очередь, обворачиваются в фольгу и спаиваются между собой в общую композицию. Как пояснила мастерица, это профессиональные техники, а поэтому владение ими для Любови Николаевны – не хобби, а работа. Не случайно каждая из техник требует специального оборудования, особого набора инструментов.

— За моими плечами – Бийский колледж промышленных технологий и бизнеса, который я окончила как художник, – делится Любовь Кондрюкова. – Затем я училась в Бийском педагогическом институте по направлению «Рисование и черчение», после чего меня пригласили на работу в качестве художника-дизайнера по ковке. Там я познакомилась со своим мужем, вместе с которым мы решили открыть свое дело и совместить в своей работе металл со стеклом. Получилось довольно необычно.

Все работы мастерицы вполне функциональны. К примеру, тарелки, выполненные в технике фьюзинг, можно использовать на кухне не только в качестве украшений, но и по своему прямому назначению. Тиффани подходит больше для изготовления интерьерных вещиц – в этой технике можно сделать светильник (несколько таких торшеров представлено на выставке), декоративные вставки в двери, кухонные фасады. А не так давно бийская церковь Покрова Пресвятой Богородицы заказала Любови Кондрюковой витраж в технике тиффани.

Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» присваивается с 2010 года лучшим мастерам-ремесленникам, работающим в области народных художественных промыслов и ремесел на территории Алтайского края не менее 5 лет. На сегодняшний день этого звания удостоены 32 мастера Алтайского края. Общественное признание и престижное звание сопровождается и материальным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей.