В Барнауле завершается прием заявок на конкурс «Учитель года»

Комитет по образованию города Барнаула проводит муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая». Прием заявок будет проходить до 15 октября.
Конкурс «Учитель года» изменил судьбу Арсена Григоряна, победителя 2017 года.Фото Андрея Чурилова
Конкурс организован с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, а также распространения инновационного педагогического опыта учителей города Барнаула.
В конкурсе могут принимать участие педагогические работники по должности учитель, преподающие предметы, входящие в предметные области, определенные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие стаж работы не менее трех лет.
Конкурсные испытания будут проходить с 9 по 13 ноября.
Конкурс проводится в два тура. В первом туре принимают участие все учителя, подавшие заявки. Во второй тур пройдут не более восьми участников, имеющих наибольшее количество баллов по итогам конкурсных испытаний первого тура.
Подробная информация о конкурсных испытаниях, форма заявки – в Положении о конкурсе.