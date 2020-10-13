В Барнауле завершается прием заявок на конкурс «Учитель года»

Комитет по образованию города Барнаула проводит муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая». Прием заявок будет проходить до 15 октября.

Конкурс организован с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, а также распространения инновационного педагогического опыта учителей города Барнаула.

В конкурсе могут принимать участие педагогические работники по должности учитель, преподающие предметы, входящие в предметные области, определенные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие стаж работы не менее трех лет.

Конкурсные испытания будут проходить с 9 по 13 ноября.

Конкурс проводится в два тура. В первом туре принимают участие все учителя, подавшие заявки. Во второй тур пройдут не более восьми участников, имеющих наибольшее количество баллов по итогам конкурсных испытаний первого тура.

Подробная информация о конкурсных испытаниях, форма заявки – в Положении о конкурсе.