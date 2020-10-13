В Барнауле появились новые возможности для реабилитации детей и молодежи с инвалидностью

После реконструкции открылся новый корпус реабилитационного центра «Журавлики». Это позволило увеличить объем оказываемой помощи детям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.

В официальном открытии нового корпуса приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Даниил Бессарабов, министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

Реконструкция корпуса краевого реабилитационного центра «Журавлики» была завершена еще в конце прошлого года. Пандемия сдвинула дату торжественного открытия. С весны здесь начали проводить консультации по дистанционным методикам. А сейчас, на протяжении нескольких месяцев, прием пациентов ведется очно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований безопасности.

Дети с ОВЗ и молодые инвалиды в возрасте до 44 лет, желающие получить реабилитацию в «Журавликах», могут записаться на первичный прием по телефону 55-79-34.

— Наши площади значительно увеличились и, соответственно, добавилось много новых возможностей. Мы занимаемся различными видами реабилитации не только детей и подростков с ОВЗ, но теперь и молодых инвалидов в возрасте до 44 лет. И очень этому рады, – рассказывает заместитель директора центра Юлия Попова.

Пациенты очень рады переменам. Не скрывают радости и специалисты центра. Педиатр Игорь Малахов перечисляет бесконечные преимущества:

— С новыми просторными площадями у нас появились значительные ресурсы социально-медицинского обслуживания: хороший тренажерный зал с оборудованием, рассчитанным на детей и взрослых с различными возможностями здоровья, кабинет физиотерапии. У нас прекрасно оборудован водный блок: ванный и душевой залы и бассейн для занятий лечебной физкультурой. Все адаптировано под пациентов с ограниченными возможностями здоровья. В бассейне установлен специальный подъемник, который позволит комфортно переместить человека с поражениями двигательных функций.

Сейчас, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, в реабилитационном центре социальные услуги предоставляются в индивидуальной форме или дистанционно. С соблюдением масочного режима родители и дети посещают занятия. Некоторые из них уже делятся положительными результатами, например, Юлия Александровна вместе с 6-летней дочерью. Молодая мама началом реабилитационных мероприятий очень довольна:

— Мы занимаемся с доченькой здесь совсем недавно. Например, у логопеда прошло только шесть занятий, но уже виден большой прогресс, ребенку поставили три звука. Много еще всего происходит: посещаем занятия по песочной терапии, нам делают массаж. Все педагоги идут нам навстречу, если вдруг что-то не получается посетить, пишем сообщения, нам переносят занятия на удобное время. Дочь спешит в центр с удовольствием, тянет меня. Она стала открытой, внимательной, стала намного общительнее.

Положительные детские эмоции – это главная оценка работы специалистов центра.

Всего за период реконструкции из краевого бюджета на условиях софинансирования Правительством Алтайского края был выделен 61 млн руб., из Пенсионного фонда Российской Федерации выделено 149 млн руб. Общая стоимость реконструкции составила 210 млн руб.