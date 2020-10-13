В Барнауле подходят к завершению работы в сквере на улице Ускова

В минувшие выходные глава города Барнаула Вячеслав Франк выехал на общественные территории, выбранные для благоустройства горожанами в ходе интернет-голосования, и проверил, как идет ход работ.

Дорожки есть, деревья близко

Напомним, что в ноябре прошлого года завершилось интернет-голосование, в ходе которого жители Барнаула выбрали общественные территории, которые должны быть благоустроены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула». По итогам голосования из 44 объектов максимальное число голосов набрали парк «Изумрудный» (17,45%) и зеленая зона на пересечении ул. Ускова и Взлётной (17,1%).

В июле 2020 года состоялся аукцион, по результатам которого подрядчиком для выполнения работ по благоустройству стало ООО «СК Город». Общая стоимость работ по благоустройству, согласно муниципальному контракту, составила более 49 млн рублей.

5 октября в сквере на пересечении ул. Ускова и Взлётной, несмотря на холодную погоду и пронизывающий ветер, вовсю шли работы. Некогда заросшие бурьяном территории сейчас уже практически обрели законченный облагороженный вид. Пространства будущих газонов прорезают ровные дорожки, выложенные тротуарной плиткой; в центре расположился навес, под котором в скором времени смогут отдыхать горожане, над тропинками нависают стойки для фонарей. На дорожках рабочие наводят последние штрихи, удаляя оставшийся после укладки песок с тротуарной плитки. Пока территории выглядят пустовато, но в ближайшие дни здесь начнется посадка деревьев, а весной газоны покроются молодой травой.

— Мы считаем, что готовность здесь достаточно большая. Работы идут в рамках контракта, который заканчивается 1 ноября, – говорит Вячеслав Франк. – Заказчиком является администрация города Барнаула. Исполнители контракта говорят о том, что к 20 октября они закончат работы. Нам предстоит еще установить малые формы в виде лавочек, высадить порядка 280 деревьев. Думаю, все здесь идет по плану и к концу этого месяца сквер будет готов. В процессе реализации проект не претерпел изменений, он делался так, как мы его задумали, как согласовали с жителями.

В зеленой зоне на пересечении ул. Ускова и Взлётной завершено уплотнение оснований под дорожки, установлены бортовые камни, почти в полном объеме уложена плитка, подготовлены опоры для монтажа наружного освещения. В целом работы по благоустройству выполнены более чем на 90 процентов.

Дополнительные деньги

Вячеслав Франк напомнил, что в рамках программы, которая действует с 2017 года, Барнаул освоил 254 млн рублей. В основной своей массе на эти средства обустраиваются общественные пространства.

— Хотелось бы поблагодарить Губернатора Виктора Петровича Томенко. Дополнительно городу было выделено порядка 40 млн рублей. Из них 17 млн мы вложили в этот сквер и порядка 30 млн – в парк «Изумрудный». Работы там тоже ведутся в рамках контракта. Я уверен, что мы успеем закончить работы в срок. Может быть, немного сдвинемся по освещению.

«Изумрудный» облагораживается

Напомним, что в парке «Изумрудный» на первом этапе было запланировано оборудовать велопешеходную дорожку длиной 1580 метров, установить 105 фонарных столбов со светильниками, высадить более 7 тыс. кв. м газонов.

Сейчас там готово основание под велопешеходную дорожку, установили поребрик, завершено устройство траншеи и укладка кабеля, уложиен асфальт, установлены автоматы для подключения наружного освещения. С 10 октября начался его монтаж. По состоянию на 5 октября работы по благоустройству парка «Изумрудный» были выполнены на 90 процентов. Срок контракта истекает 1 ноября.

Достаточно успешно идут работы и по дворовому благоустройству. Контракт по дворам заканчивается 20 ноября. На данный момент 65 дворов заасфальтированы. Остается установить малые формы и доасфальтировать оставшиеся территории. Глава города выразил уверенность, что запланированные 80 дворов будут сданы в срок.

Программа будет продолжена. Сейчас определяются объемы финансирования, которое будет выделено Барнаулу. Источника три: это федерация, край и город. Порядка 90 процентов составляют федеральные деньги. В настоящее время определяется сумма, которая будет выделена Барнаулу. Говорить о конкретных объектах, которые будут благоустраиваться, по словам Вячеслава Франка, пока рано, поскольку вначале за них должны проголосовать жители.