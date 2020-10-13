С 14 октября в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова стартует цикл открытых лекций «Сибирские ARTефакты»

Цикл лекций посвящен ярким творческим личностям и объединениям Сибири второй половины XX – начала XXI века. Ведущий цикла – искусствовед, член Союза художников России, доцент института искусств и дизайна АлтГУ Михаил Чурилов, который время от времени читает искусствоведческие лекции на разных площадках нашего города.

В стенах Шишковки Михаил Чурилов выступает на протяжении вот уже двух сезонов. Он вел курс лекций, посвященных 200-летию Гюстава Курбе – ключевой фигуре французского реализма (кстати, параллельно об этом художнике он рассказывал и в галерее Universum), а также цикл «100 лет русского искусства», – об одном из самых ярких и драматичных периодов в отечественном искусстве.

— Во время своих первых выступлений я обратил внимание, что каждая моя лекция, посвященная самым разным темам в искусстве, заканчивалась вопросом о сибирских художниках, – пояснил Михаил Чурилов. – Это меня и побудило сосредоточить внимание публики на теме изобразительного искусства, подаренного миру Сибирью. К тому же эта история интересует лично меня.

Как рассуждает сам искусствовед, многие, пожалуй, знают картину «Покорение Сибири Ермаком» сибиряка Василия Сурикова, которая стала одним из знаковых полотен русской живописи XIX века. Создаются ли столь же значимые произведения сейчас, и как вообще протекает художественный процесс в Сибири после распада Советского Союза? Удалось ли современным сибирским художникам покорить Россию и мир? Об этом и будут раз в месяц рассказывать в Шишковке в рамках бесплатных лекториев.

Каждую лекцию из цикла «Сибирские ARTефакты» Михаил Чурилов обозначил точным названием, отражающим суть. Так, первая лекция будет посвящена творчеству Николая Грицюка – одного из создателей Новосибирской картинной галереи. Сегодня его работы находятся в собраниях Третьяковки и Русского музея, венской Альбертины и берлинского Альт-музеума, во многих российских музеях. О нем написано немало книг, а в Лейпциге и Париже изданы его художественные альбомы. Однако творчество художника до конца не исследовано, а потому Михаил Чурилов попытается восполнить эти пробелы. Кроме того, в Шишковке пройдут лекции «Андрей Поздеев: разговор об истине» (11 ноября), «Сибирская неоархаика: духовное освоение пространства» (9 декабря), «Сибирский андеграунд: альтернативное сознание» (13 января), «Барнаульский андеграунд: искусство «столицы мира» (10 февраля), «Юрий Эсауленко: эпицентр художественного андеграунда (10 марта), «Сибирский иронический концептуализм: мифологизация Сибири» (14 апреля).

Лекции проходят раз в месяц по средам. Начало в 18.00. Вход бесплатный.