Судьба солдата советско-японской войны

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Подписанию акта предшествовали успешные боевые действия, которые с 9 августа 1945 года вела Красная Армия против японской армии. Одним из участников советско-японской войны был сержант Павел Сафронов, ветеран вневедомственной охраны Алтайского края.
Павел Николаевич Сафронов рвался на передовую, но судьба определила ему миссию защищать дальневосточную границу.Фото из фондов музея Культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю
Павел Сафронов родился в 1915 году в селе Зайцево (в настоящее время на территории Тальменского района Алтайского края). Рано оставшись без родителей, он вместе с младшим братом Александром воспитывался у бабушки. После окончания двух классов сельской школы начал трудиться в колхозе: бондарем, рабочим полеводческой бригады, кладовщиком. Уехав из деревни, работал на новосибирском заводе «Сибмашстрой», а затем выучился на шофера.
В августе 1940 года Павла Николаевича призвали в Красную Армию. Отправляясь к месту службы на Дальний Восток, он и не догадывался, что вернется домой только через семь лет. Он начал службу в 198-м отдельном стрелковом батальоне, дислоцировавшемся в Хасанском районе Приморского края, окончил полковую школу. В должности младшего командира узнал о нападении Германии. Начавшаяся война затронула и воинские части, находившиеся за тысячи километров от линии фронта. В августе 1941 года младший сержант Сафронов стал разведчиком 231-го стрелкового полка, а в мае 1942 года был переведен на должность командира отделения пулеметного взвода в 103-м отдельном пулеметном батальоне 108-го укрепленного района 25-й армии Дальневосточного фронта.
Укрепленный район (укрепрайон) – это войска, объединенные под единым командованием и предназначенные для длительной обороны полосы местности, оборудованной в инженерном отношении. Части 108-го укрепрайона были разбросаны вдоль залива Посьета и реки Уссури. Красноармейцы жили в землянках, палатках и одновременно строили укрепления. Нередко привлекались к мероприятиям по поимке диверсантов, для чего за подразделениями закреплялись участки границы протяженностью около 15 километров.
В пулеметном батальоне служили парни со всей страны: с Украины, из Узбекистана, Башкирии, Мордовии. Много было сибиряков из Омска, Красноярска, Новосибирска. Встречались и земляки с Алтая. Вместе с ними Сафронов охранял дальневосточные рубежи, пока на Западе гремели бои. В 1943 году он получил извещение о гибели под Ленинградом младшего брата.
Те, кто служили на Дальнем Востоке и пока не сражались с немцами, не сомневались, что и они скоро пойдут в бой. В конце апреля 1943 года 25-я армия, до этого входившая в состав Приморской группы войск, была подчинена непосредственно ставке Верховного главного командующего, а командармом стал Герой Советского Союза генерал Чистяков. Иван Михайлович воевал в гражданскую войну, участвовал в битве за Москву, Сталинградской битве, освобождении Белоруссии. Знаком он был и с японцами – до войны служил в Отдельной Краснознаменной армии Дальневосточного фронта.
9 августа 1945 года в 00 часов 10 минут советские войска, в том числе и 103-й пулеметный батальон, перешли государственную границу. В оперативной сводке командования отмечалось: «В Приморье наши войска, сломив сильное сопротивление противника, прорвали железобетонную оборонительную полосу японцев и в течение 9 августа продвинулись на 15 километров».
Как вспоминал Павел Сафронов, это продвижение давалось ценой больших потерь. В первый же день боев было убито много его земляков. Сам Сафронов был дважды ранен.
В одном из боев за освобождение Кореи сержант Сафронов из своего пулемета уничтожил две огневые точки противника и обеспечил продвижение взвода вперед.
Демобилизовавшись, Павел Николаевич вернулся на Алтай. До 1949 года работал в охране Барнаульского мясокомбината начальником караула и комендантом. Затем поступил на службу в МВД. Сначала был шофером и пожарным в одной из военизированных пожарных команд. В 1953 году после окончания школы сержантского состава в Омске стал командиром отделения. За смелые и решительные действия при тушении пожаров неоднократно поощрялся руководством отдела пожарной охраны и краевого Управления охраны общественного порядка. В служебных аттестациях неизменно отмечалась хорошая физическая форма Сафронова и его военная выправка. Он регулярно принимал участие в соревнованиях по боевому развертыванию. Так, в 1965 году в возрасте 50 лет он занял первое место на краевом первенстве по пожарно-прикладному виду спорта.
В 1968 году старшина Сафронов был переведен во вневедомственную охрану и назначен на должность милиционера 1-го разряда взвода по охране краевой конторы Госбанка в Барнауле. Он добросовестно нес постовую службу, помогал молодым милиционерам, принимал активное участие в общественной жизни подразделения, неоднократно избирался секретарем парторганизации.
Годы службы Сафронова в органах внутренних дел отмечены нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями «За боевые заслуги» и «За безупречную службу». Однако возраст и два ранения давали о себе знать, и в 1976 году он вышел в отставку.
Павел Николаевич не дожил до сегодняшнего дня, но благодаря ему и его боевым товарищам стала возможной капитуляция Японии, поставившая точку во Второй мировой войне.
Приказом командующего 25-й армией Дальневосточного фронта от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Павел Сафронов был награжден орденом Славы III степени. А 30 сентября ему вручили медаль «За победу над Японией».
Владимир Антропов.