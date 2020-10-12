Судьба солдата советско-японской войны

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Подписанию акта предшествовали успешные боевые действия, которые с 9 августа 1945 года вела Красная Армия против японской армии. Одним из участников советско-японской войны был сержант Павел Сафронов, ветеран вневедомственной охраны Алтайского края.

Павел Сафронов родился в 1915 году в селе Зайцево (в настоящее время на территории Тальменского района Алтайского края). Рано оставшись без родителей, он вместе с младшим братом Александром воспитывался у бабушки. После окончания двух классов сельской школы начал трудиться в колхозе: бондарем, рабочим полеводческой бригады, кладовщиком. Уехав из деревни, работал на новосибирском заводе «Сибмашстрой», а затем выучился на шофера.

Укрепрайон

В августе 1940 года Павла Николаевича призвали в Красную Армию. Отправляясь к месту службы на Дальний Восток, он и не догадывался, что вернется домой только через семь лет. Он начал службу в 198-м отдельном стрелковом батальоне, дислоцировавшемся в Хасанском районе Приморского края, окончил полковую школу. В должности младшего командира узнал о нападении Германии. Начавшаяся война затронула и воинские части, находившиеся за тысячи километров от линии фронта. В августе 1941 года младший сержант Сафронов стал разведчиком 231-го стрелкового полка, а в мае 1942 года был переведен на должность командира отделения пулеметного взвода в 103-м отдельном пулеметном батальоне 108-го укрепленного района 25-й армии Дальневосточного фронта.

Укрепленный район (укрепрайон) – это войска, объединенные под единым командованием и предназначенные для длительной обороны полосы местности, оборудованной в инженерном отношении. Части 108-го укрепрайона были разбросаны вдоль залива Посьета и реки Уссури. Красноармейцы жили в землянках, палатках и одновременно строили укрепления. Нередко привлекались к мероприятиям по поимке диверсантов, для чего за подразделениями закреплялись участки границы протяженностью около 15 километров.

В пулеметном батальоне служили парни со всей страны: с Украины, из Узбекистана, Башкирии, Мордовии. Много было сибиряков из Омска, Красноярска, Новосибирска. Встречались и земляки с Алтая. Вместе с ними Сафронов охранял дальневосточные рубежи, пока на Западе гремели бои. В 1943 году он получил извещение о гибели под Ленинградом младшего брата.

Те, кто служили на Дальнем Востоке и пока не сражались с немцами, не сомневались, что и они скоро пойдут в бой. В конце апреля 1943 года 25-я армия, до этого входившая в состав Приморской группы войск, была подчинена непосредственно ставке Верховного главного командующего, а командармом стал Герой Советского Союза генерал Чистяков. Иван Михайлович воевал в гражданскую войну, участвовал в битве за Москву, Сталинградской битве, освобождении Белоруссии. Знаком он был и с японцами – до войны служил в Отдельной Краснознаменной армии Дальневосточного фронта.

На Корею

9 августа 1945 года в 00 часов 10 минут советские войска, в том числе и 103-й пулеметный батальон, перешли государственную границу. В оперативной сводке командования отмечалось: «В Приморье наши войска, сломив сильное сопротивление противника, прорвали железобетонную оборонительную полосу японцев и в течение 9 августа продвинулись на 15 километров».

Как вспоминал Павел Сафронов, это продвижение давалось ценой больших потерь. В первый же день боев было убито много его земляков. Сам Сафронов был дважды ранен.

В одном из боев за освобождение Кореи сержант Сафронов из своего пулемета уничтожил две огневые точки противника и обеспечил продвижение взвода вперед.

На страже города

Демобилизовавшись, Павел Николаевич вернулся на Алтай. До 1949 года работал в охране Барнаульского мясокомбината начальником караула и комендантом. Затем поступил на службу в МВД. Сначала был шофером и пожарным в одной из военизированных пожарных команд. В 1953 году после окончания школы сержантского состава в Омске стал командиром отделения. За смелые и решительные действия при тушении пожаров неоднократно поощрялся руководством отдела пожарной охраны и краевого Управления охраны общественного порядка. В служебных аттестациях неизменно отмечалась хорошая физическая форма Сафронова и его военная выправка. Он регулярно принимал участие в соревнованиях по боевому развертыванию. Так, в 1965 году в возрасте 50 лет он занял первое место на краевом первенстве по пожарно-прикладному виду спорта.

В 1968 году старшина Сафронов был переведен во вневедомственную охрану и назначен на должность милиционера 1-го разряда взвода по охране краевой конторы Госбанка в Барнауле. Он добросовестно нес постовую службу, помогал молодым милиционерам, принимал активное участие в общественной жизни подразделения, неоднократно избирался секретарем парторганизации.

Годы службы Сафронова в органах внутренних дел отмечены нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями «За боевые заслуги» и «За безупречную службу». Однако возраст и два ранения давали о себе знать, и в 1976 году он вышел в отставку.

Павел Николаевич не дожил до сегодняшнего дня, но благодаря ему и его боевым товарищам стала возможной капитуляция Японии, поставившая точку во Второй мировой войне.

Приказом командующего 25-й армией Дальневосточного фронта от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Павел Сафронов был награжден орденом Славы III степени. А 30 сентября ему вручили медаль «За победу над Японией».

Владимир Антропов.