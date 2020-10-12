Какие профессии востребованы для удаленной работы

Пандемия наложила серьезный отпечаток на рынок труда. Многие люди, попробовав в режиме самоизоляции удаленную работу, не спешат возвращаться в офис. По данным рекрутинговых агентств, спрос на вакансии, позволяющие трудиться в дистанционном формате, вырос в разы.

На удалении

Большая часть вакансий с удаленной работой не предполагает наличие специализированного опыта. Наверное, поэтому до недавнего времени к такому формату занятости многие относились несерьезно, если не сказать больше – рассматривали его как халтуру. С другой стороны, такие мягкие требования позволяли найти подходящую подработку каждому желающему – и студенту, и пенсионеру, и маме в декрете. Достаточно лишь вспомнить свои увлечения и интересы. Может, вы прекрасно шьете шторы и готовы делать это на заказ? Или способны создавать рекламные тексты для предприятий? Вариантов, в какой сфере можно себя реализовать, масса, но почти каждое пятое предложение на нынешнем барнаульском рынке труда связано с консультированием клиентов по телефону и продажей определенных товаров или услуг. Требования к соискателям предъявляются минимальные: наличие ноутбука или компьютера с бесперебойным Интернетом, уверенное владение мессенджерами, грамотная речь и хорошие коммуникативные навыки.

Безусловный плюс работы в удаленном формате – возможность самостоятельно выбрать график, желаемую зарплату и работодателя в любой точке мира. Удаленно можно трудиться хоть на московскую компанию, хоть на международную, главное – вовремя выполнять заказы.

— Еще до пандемии я начал разрабатывать дизайн-проекты коммерческих и жилых помещений для клиентов по всей стране. Мои родители всерьез это не воспринимали, потому что работа для них – это обязательно офис и вся сопутствующая атрибутика. А для меня это прежде всего заработок, и условия труда значения не имеют, – делится мнением Андрей Клоков. – Сейчас они, видя, что я полностью обеспечиваю себя, начали уважать хлеб фрилансеров.

По данным сайта «Авито. Работа» в столице Алтайского края встречаются удаленные вакансии и для узкопрофильных специалистов. К примеру, крупная сеть автомоек ищет маркетолога с навыками дизайнера и готова платить ему 50 тыс. руб. в месяц. Такой же заработок обещают преподавателю математики в федеральной онлайн-школе. А швея-надомница может получать за свой труд по 10 тыс. руб. в неделю при условии полной загруженности.

Офисный статус

Фриланс – это по большей части удобство, а отношение к офисной работе – как к маркеру статуса и престижа. Если дома, выпекая торты, ты можешь быть только кондитером, то в ресторане, поднявшись по карьерной лестнице, станешь шеф-поваром. А это уже звучит гордо! Ну и, конечно, профильное образование является доказательством профессиональных компетенций перед работодателем.

Несмотря на растущую популярность удаленной занятости и возможности заработка денег в Интернете, большинство барнаульцев не спешат отказываться от офисной работы в пользу дистанционного формата. Педагогу высшей школы Ирине Корнеевой удаленная работа кажется пока чем-то из области фантастики.

— Чтобы работать дома, нужно иметь высокую степень самоорганизации, чтобы не отвлекаться на посторонние дела. Я же обязательно вспомню, что у меня суп не сварен, вещи не поглажены или собака не выгуляна. Несмотря на то, что весной опыт дистанционной работы я уже имела, этот период мне очень тяжело дался, – признается Ирина Николаевна.

Наибольшее число «офисных» вакансий предлагают барнаульским водителям и продавцам. В первом случае работодатели обещают невероятные по меркам нашего города зарплаты – до 90 тыс. руб.

— Работодатели готовы платить такие суммы специалистам с правами категорий С, Е и со стажем не менее одного года. Однако и требования к соискателям достаточно высоки: опыт междугородних перевозок, умение выполнять мелкий ремонт авто и другие. Хозяева автофургонов, будок-рефрижераторов, микроавтобусов могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере 40 тыс. руб., – рассказали специалисты «Авито. Работа». – Труд продавцов работодатели оценивают в среднем в 23 тыс. руб., но готовы доплачивать 40-50% в зависимости от уровня продаж.

Топ-5 высокооплачиваемых сфер с возможностью удаленной работы в Барнауле: 70 тыс. руб. — автомобильный бизнес 60 тыс. руб. — транспорт, логистика 45 тыс. руб. — строительство 37 тыс. руб. — страхование 35 тыс. руб. — сфера, не требующая профессионального опыта По данным сайта «Авито. Работа»

Нет отклика

Рекрутинговые агентства подтверждают крепнущую в последние полгода тенденцию: соискатели, поняв, что зарабатывать не выходя из дома они могут ничуть не меньше, чем сидя в офисе с 8 до 17 часов, в своем резюме нередко стали указывать условие: «только удаленная работа». В итоге работодатели испытывают дефицит целого ряда специалистов для полной занятости.

— Нам требуется маркетолог на полный день, – говорит директор «Барнаульской халвичной фабрики» Евгений Астаховский. – Но найти грамотного специалиста, соответствующего нашим требованиям, нелегко. Одно из главных условий трудоустройства – полная занятость. У нас ведь производственное предприятие, где за всеми процессами установлен жесткий контроль. Даже маркетолог на производстве нужен каждую минуту. Становясь на позицию соискателя, я понимаю, что ему проще и удобнее трудиться удаленно по три часа в день, а мне как работодателю содержать такого сотрудника нецелесообразно. Ну что он может наработать за это время? А если срочно потребуется выполнить какую-то работу, как мне поступить в его отсутствие?