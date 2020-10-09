Жители Барнаула получат налоговые уведомления в октябре

Традиционно до 1 декабря россияне должны оплатить имущественные и транспортные налоги. Но бумажные уведомления многие барнаульцы еще так и не получили. В Управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю разъяснили, как узнать о сумме выставленного налога и куда обратиться в случае отсутствия уведомления.

Барнаульцы ждут от УФНС уведомлений с суммой имущественных налогов. В этом году рассылка задерживается. Как пояснили в ведомстве, печать документов осуществляется централизованно, на всю Россию. В текущем году уведомления для Алтайского края готовил Центр печати в Кемерове, поэтому люди, не подключенные к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика», будут получать конверты со штампом отправки из этого города. В наш регион такие уже поступили и вскоре дойдут до адресатов.

— Электронные налоговые уведомления уже выгружены в «Личные кабинеты налогоплательщика». До 1 ноября все бумажные уведомления будут разосланы, и жители края смогут исполнить свои налоговые обязательства. Для тех, кто накапливал средства в своих электронных кошельках в «Личном кабинете», сумма налога будет списана 1 декабря, – отметила начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС по Алтайскому краю Татьяна Малютина.

Так и не пришло

Что делать, если налоговое уведомление вы так и не получили?

Этому может быть несколько причин. В первом, наиболее счастливом варианте развития событий, наличие налоговой льготы, вычета или иных установленных законом оснований может полностью освобождать владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Также не получат уведомления те граждане, чья общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет мизерную сумму – менее 100 рублей.

Но вероятнее всего, причиной отсутствия в почтовом ящике бумажного налогового уведомления станет третья, более популярная причина.

— Если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе, то, соответственно, вся информация по имущественному налогу будет у него отображаться исключительно в «Личном кабинете». Уведомления и реквизиты в бумажном виде он так и не получит, – отмечает Татьяна Викторовна.

То есть, заглянув в «Личный кабинет налогоплательщика», мы сможем узнать, чего и сколько необходимо заплатить до декабря, чтобы, как говорилось в популярной рекламе, спать спокойно.

Кстати, если вы, как и я, однажды зарегистрировались в «Личном кабинете налогоплотельщика» на сайте ФНС, но затем забыли от него логин и пароль, то можете зайти в него с помощью учетной записи ЕСИА (пароля) портала «Госуслуги».

В других случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить информацию удаленно – через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.ru.

Приятно и удобно

Вопреки массированным слухам, владельцам квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию после 2012 года, налог за прошлый год не исчислялся, соответственно платить ничего в этом году не придется.

Несколько новшеств, с которыми столкнутся налогоплательщики, наверняка им понравятся.

Как и в прошлом году, по земельному налогу действует беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот для пенсионеров, инвалидов 1-2 групп и инвалидов детства, детей-инвалидов и многодетных семей.

Иначе говоря, налоговики самостоятельно предоставляют льготу на основании информации, полученной от органов соцзащиты, Пенсионного фонда и прочих ведомств. Если все-таки в уведомлении сумма исчисленного налога указана в полном объеме, то налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы.

Впервые в текущем году беззаявительный порядок предоставления льготы действует для предпенсионеров по земельному налогу и налогу на имущество.

Оплатить налоги теперь можно в многофункциональных центрах. Желательно иметь при себе квитанцию, а если ее нет, то можно ее распечатать прямо в офисе МФЦ из своего «Личного кабинета налогоплательщика». Специалисты центра сформируют пароль от сайта «Госуслуги», которым можно воспользоваться для входа в электронный личный кабинет.

Запишитесь заранее

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в налоговых инспекциях Барнаула введена предварительная запись.

Начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС по Алтайскому краю Татьяна Малютина отмечает, что для решения целого ряда налоговых вопросов не обязательно приходить на прием, свое обращение можно направить через сайт nalog.ru, а также бумажным способом – по почте или поместив в специальный бокс в фойе инспекции. Специалисты практически ежечасно проверяют ящики и оперативно обрабатывают сообщения.

Но все же многие по-прежнему предпочитают прийти в налоговую инспекцию лично. Чтобы избежать скопления народа, обеспечив нормы Роспотребнадзора по социальной дистанции, в ведомстве было принято решение распределить поток посетителей с помощью предварительной записи.

— Записаться к нам на прием можно посредством специального сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Он расположен на странице order. nalog.ru. С помощью сервиса владельцы компьютеров или мобильных телефонов с подключенным интернетом могут выбрать свободные дату и время приема. Другой способ записи на прием в инспекцию – с помощью оператора по телефону федерального контакт-центра 8-800-222-22- 22, – рассказывает Татьяна Викторовна.

Посетители налоговой инспекции обязательно должны быть в медицинских масках – без средств индивидуальной защиты в операционном зале обслуживать не будут.

До 1 декабря барнаульцам необходимо уплатить налоги – на имущество, транспортный и земельный.