В Барнауле братья-футболисты снова вернулись на поле

Мы встретились с тренерами ДЮСШ «Темп» Евгением и Максимом Цвык через пару дней после матча чемпионата Алтайской краевой федерации футбола между «Темпом» и горно-алтайским «Спартаком», в котором Евгений забил три мяча. Для братьев нынешний год вообще особенный: благодаря появлению «Темпа» они снова оказались в большом футболе, пусть пока и не того уровня, к которому привыкли.

Долго не думали

— Честно говоря, вообще уже не планировал играть, ушел в тренерскую работу, – рассказывает Евгений Цвык (на фото – слева). – Карантин подтолкнул, от сидения дома появились лишние килограммы, начал работать над собой, а потом и команда появилась, все само собой вышло.

Максим поддерживает брата, выступление за «Темп» – лучший пример для мальчишек, которых они сами и тренируют. А ведь три года назад братья в родном Крыму с футболом завязали и работали совсем в других сферах.

Первым в Барнаул три года назад переехал Максим. На юге он познакомился с будущей женой, она из краевой столицы. После свадьбы какое-то время пожили в Крыму. Быт не пошел, решили вернуться на родину жены.

— Ехал, честно говоря, вообще не представляя куда, – рассказывает Максим. – Первое время было очень тяжело. Новый город, никого не знаю, тем более приехал осенью, зима началась – я столько снега никогда не видел. Потом познакомился с Олегом Киушкиным (директором ДЮСШ «Темп». – Прим. авт.). На тот момент он занимался секцией «Мастерболл», пригласил меня туда.

Через год Максим позвал в Барнаул брата. К тому времени уже заработала спортшкола «Темп», где Цвык-младший тренировал сразу четыре возрастные группы. Сил на всех не хватало, нужно было подкрепление.

— Позвонил Макс, рассказал про условия, – вспоминает Евгений. – Честно скажу, думали с женой часа три и решили – поедем. Вернуться, если что, всегда успеем.

Школа «Шахтера»

В футболе Евгений и Максим с детства – другой дороги, можно сказать, и не было, отец – тренер с тридцатилетним стажем. Он и стал их первым наставником в родном поселке Раздольное, что в 70 км от Евпатории. А потом братья перебрались в Донецк. Сначала в академию местного «Шахтера» позвали старшего Евгения.

— «Шахтер» тогда был одним из лидеров не только в украинском футболе, в Европе с ним считались. И в академии были шикарные условия. Селекция поставлена хорошо, сначала смотрят на пацанов на различных турнирах, потом лучших приглашают на отбор. Вот так и меня пригласили, – рассказывает Евгений.

За «Шахтер» братья болеть стали уже потом, а в те годы поддерживали симферопольскую «Таврию». Но от приглашения донецкой академии, понятно, отказываться не стали. Правда, Евгений там надолго не задержался, через год ему сказали, что им довольны, но есть ребята посильнее. В общем, перешел Евгений в школу «Олимпик», тоже в Донецке.

Максим тем временем проследовал обратным курсом: сначала приехал в «Олимпик» к брату, а уже оттуда его позвали в «Шахтер», после того как его вызвали в юношескую сборную Украины.

Был ли шанс у братьев со временем оказаться в основе горняков? Оба солидарны – вряд ли. Если в защитной линии донецкого клуба еще играли местные игроки, то впереди главный тренер Мирча Луческу, нынешний наставник киевского «Динамо», рассчитывал исключительно на легионеров, почему-то считал, что украинские футболисты по менталитету для его видения футбола не подходят. А братья Цвык как раз игроки атакующего плана.

«Кресты» поставили крест

Евгений еще до событий весны 2014 года ушел в харьковский «Металлист». Провел там несколько сезонов, даже получил вызов в молодежную сборную Украины, правда, сбор был просмотровым, сыграть за нее в официальных матчах так и не довелось. Потом разорвал контракт с «Металлистом», вернулся домой, нашел новую команду «Крымтеплица», начал с ней тренироваться – и заработал перелом плюсневой кости. Только восстановился – новая напасть, межпозвоночная грыжа. Сначала лечили консервативно, потом пришлось лечь на операцию, восстанавливаться. На все ушло два года. Евгений пытался вернуться в футбол, чуть больше года поиграл за команду из Новой Каховки, потом снова вернулся в Крым, как раз перед референдумом.

А Максим все эти годы оставался в «Шахтере». Когда закончился контракт, начал тренироваться с молодежным составом «Олимпика».

— К этому времени в Донецке уже было напряженно. Я застал и первые бомбежки аэропорта, и захват администрации. Понял, что надо уезжать, вернулся в Крым. К тому моменту уже и железную дорогу перекрывать начали, выбирались в объезд, – вспоминает Максим.

После возвращения Крыма в состав России братья получили новые паспорта, в бытовом плане все начало налаживаться, а вот в футболе стало сложно. Спортивные паспорта остались на Украине, и тамошняя федерация футбола отдавать их не собиралась. В России братья стали считаться легионерами и имели право играть только в ФНЛ или Премьер-лиге, а попробуй попади туда. Максим, еще не зная об этом, даже побывал на сборах сочинской «Жемчужины», которой подошел, но заключить контракт из-за юридических проблем не смог. А потом, играя в чемпионате города, порвал крестообразные связки.

Освоились

Заканчивать восстановление от травмы Максиму пришлось уже в Барнауле. И он, и брат свое возвращение в футбол и роль дядек-наставников, которым им отвели в клубе, воспринимают с улыбкой. Все-таки и сами еще даже по футбольным меркам не пенсионеры – одному 29, второму 26.

— С другой стороны, для нас в свое время ребята на пару лет старше были большими авторитетами. А в «Темпе» есть игроки лет на 10 младше нас, это все-таки разница, – говорит Евгений.

И крымское вино, и фрукты вполне можно найти и в Барнауле, причем зачастую даже дешевле, чем на полуострове. И к зиме сибирской привыкли, говорят, что местные минус 20°С переносятся даже легче, чем тамошние минус 3°С с ветром да влажностью. Правда, все равно по родине нет-нет да и заскучают. Евгений на вопрос, чего больше всего не хватает из прошлой жизни, не задумываясь ответил: «Друзей».

Весной Максим первый раз за два с лишним года съездил в Крым, да и то по работе, с детьми на турнир. Евгений летом во время простоя слетал домой на месяц. Теперь планируют путешествие в следующем году. Но о том, что несколько лет назад перебрались в Барнаул, братья ни разу не пожалели.

— Коллектив хороший, условия отличные, в городе освоились. Да еще и играть начали, достали бутсы, которые давно в шкафу пылились, – говорит Максим.

24 октября в заключительном матче чемпионата АКФФ «Темп» в своем манеже примет молодежное «Динамо».