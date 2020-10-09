Улица Пушкина – топоним с историей

В музее редкой книги, действующем при Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, решили совместить в одном мероприятии сразу два события – день рождения Пушкина, который в этом году библиотечной системе удалось отметить лишь в онлайн-режиме, и 290-летие Барнаула. Темой для разговоров стала ул. Пушкина – одна из старейших в нашем городе.

Центр притяжения

По традиции музей редкой книги специально к этому дню подготовил небольшую выставку предметов пушкинской поры, которые были выставлены на музейном подиуме. Среди них – старинные фотографии, книги, шкатулки, перья и чернильницы. В этом ряду можно увидеть миниатюру памятника Пушкину, установленного в Москве к 100-летию поэта. От него и решил оттолкнуться в своем выступлении иерей Константин Метельницкий, настоятель храма первоверховных апостолов Петра и Павла, историк и краевед.

По его словам, 100-летие Пушкина в Российской империи отмечалось широко, специально к этой дате открывались памятники, выпускались сувениры, в стране появлялось немало топонимов, отсылающих к поэту. В Барнауле к этой дате решением Барнаульской городской Думы ул. Иркутская была переименована в ул. Пушкинскую. В ту пору это была центральная часть города – неслучайно на архивных фотографиях Сергея Борисова эта улица подписана как «главная» (нынешний проспект Ленина в ту пору был лишь переулком Московским).

Улица Пушкина (Иркутская линия) появилась практически сразу после основания города в 1730-1740-х годах и указана на планах Барнаула 1748 и 1752 годов.

— В эпоху, о которой пойдет речь, Барнаул был культурнейшим городом Сибири, – пояснил отец Константин. – Здесь находились такие заведения, которых не знал ни один сибирский город – взять, к примеру, первую в Российской империи казенную научно-техническую библиотеку. Ни в Москве, ни в Петербурге подобных учреждений на тот момент не было. В ней насчитывалось семь тысяч томов, четыре тысячи из которых – это книги на европейских языках. В Барнауле располагалось и второе по счету в стране горное училище. Неслучайно наш город в ту пору являлся центром притяжения для многих известных людей, некоторые из них оставили о Барнауле восторженные отзывы (наиболее известно высказывание Петра Семёнова-Тян-Шанского). Есть немало фотографий этой улицы XIX века. На них можно увидеть сохранившееся до наших дней здание на ул. Пушкина, 40, некогда принадлежавшее купцу и дворянину Ивану Платонову (сегодня здесь расположен военный комиссариат).

До сих пор сохранилась на втором этаже кованая решетка с инициалами «ИП». Бросается в глаза на фото Борисова и самый большой магазин дореволюционного Барнаула – пассаж купца Смирнова, который простирался на целый квартал от ул. Пушкина до ул. Гоголя. Когда-то Константину Метельницкому даже удалось подержать в руках фотоаппарат, купленный в этом пассаже. К нему была латунными гвоздиками прибита тонкая пластинка из слоновой кости, на которой значилось название магазина. Сегодня на месте пассажа расположен памятник Пушкину, установленный к 200-летию поэта.

Кинематографический уголок

На главной улице города были расположены здания, где располагался магазин всемирно известной компании «Зингер» (причем швейные машины здесь предлагалось купить в рассрочку на 5-7 лет), аптека Вильгельмины Крюгер, женская казенная гимназия, самая большая в Барнауле гостиница Капитолины Сац, номера в которой стоили далеко не дешево – от 3 до 6 руб.

— Барнаульцы моего поколения еще помнят это здание – в 1960-1970-х годах здесь на первом этаже располагалась «Столовая № 19», а второй и третий этажи были отданы под общежитие сельхозинститута, – отметил Константин Метельницкий. – А на пересечении пр. Социалистического и ул. Пушкина сегодня можно увидеть бывшее здание богадельни, построенной в 1811 году на средства купца Варфоломея Пуртова. А в подвале этого строения еще в XIX веке торговали яблоками, привезенными из Верного (нынешнего Алматы) – условия для хранения позволяли делать это круглый год.

Известно, что центральную улицу дореволюционного Барнаула было принято называть кинематографической. Здесь располагался электротеатр «Иллюзион» воронежской мещанки Евдокии Лебзиной, синематографы «Новый мир», «Грот», «Алтай». Причем каждый из них использовал самые разные способы привлечения зрителей. Так, на рекламном проспекте одного из синематографов сообщалось, что «группа из четырех человек может купить три билета», в другом клиентов заманивали стихотворными строчками вроде этих: «Кино закончилось, друзья! Сказать вам должен это слово. В сеансе будущем – все ново!», что свидетельствует о том, что показы фильмов здесь не повторялись (за часовой просмотр публика имела возможность увидеть пять-шесть коротких кинолент).

Возвышался над главной улицей и Петропавловский собор, заложенный в 1771 году. Говорят, на момент его строительства в Барнауле не было архитекторов, специализирующихся на возведении храмов, а потому облик собора выглядел довольно бесформенно (особенно главный купол). Зато мастерам удалось построить трехъярусную колокольню, звон колоколов которой зимой можно было услышать в районе Белоярска.

— С тех пор на ул. Пушкина уцелело довольно мало зданий, – комментирует отец Константин. – Большую часть построек стер с лица земли сокрушительный пожар 1917 года, охвативший 56 городских кварталов (от нынешнего пр. Социалистического до Оби и от ул. Анатолия до Старого базара). Барнаулу не повезло еще и потому, что эта трагедия произошла в год, когда произошла смена строя. Случись пожар лет на семь раньше, барнаульские купцы успели бы восстановить утраченное. В нашем случае к устранению последствий удалось приступить лишь в 1920 году.

В музее редкой книги пушкинскую атмосферу удалось воссоздать еще и благодаря выступлению артиста-вокалиста Алтайского государственного музыкального театра Михаила Лямина, который представил публике отрывок из моноспектакля по роману «Евгений Онегин».