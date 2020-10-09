Сотрудники ГИБДД продолжают бороться с пьянством за рулем

В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГИБДД Барнаула провели масштабный рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы точечно выбрали аварийные участки, где водители нередко попадаются в нетрезвом состоянии. На этих перекрестках сосредоточили по несколько экипажей, чтобы проверить как можно больше автомобилистов.

«Пьяная» пятница

— Пятница выбрана не случайно, потому что чаще всего в этот день происходят аварии с участием нетрезвых водителей, – поясняет начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Барнаула Геннадий Кузнецов. – Автомобилистов останавливаем на как можно более короткий срок. В основном проверяем физическое состояние, а затем отпускаем, если нет признаков опьянения. Если таковые есть, то предлагается пройти освидетельствование.

По ул. Аванесова со стороны Змеиногорского тракта едет «Нива» с выключенными фарами. Инспектор дает сигнал жезлом остановиться, но автомобиль проносится мимо. Вслед за ним срывается патрульная машина ГИБДД. Чуть позже в погоню включаются еще два экипажа. Беглец на «Ниве» отчаянно виляет вдоль дороги, ныряет в частный сектор. В пер. Карева его все же настигают патрульные машины и прижимают к заборам. Поняв, что бегать бесполезно, водитель проходит в патрульную машину, дует в прибор. Содержание алкоголя – 695 микрограмм на литр, то есть в четыре раза выше нормы. На него составляют протокол по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ.

— Да, употреблял, – честно признается мужчина. – К другу поехал. Недалеко здесь, дворами.

С начала 2020 года по вине нетрезвых водителей на дорогах Барнаула совершено 40 ДТП, 6 человек погибли и 65 получили травмы.

Группа поддержки

И вновь сигнал, на сей раз с Новосиликатного. Здесь водитель не бегал, остановился сразу и даже признал, что ехал пьяным, но, видимо, перед этим успел сделать звонок друзьям. И вскоре к машине, которую собираются погрузить на эвакуатор, прибывает «группа поддержки» автомобилиста, местные ребята, тоже под градусом. Пока водитель сидит в машине и дает показания, друзья обступают эвакуатор и неистово спорят с инспектором. Самый активный спорщик утверждает, что машину нельзя просто так взять и увезти на эвакуаторе, поскольку он не слышал, какой закон это разрешает.

— Отойдите, не препятствуйте работе полиции, – максимально спокойно предупреждает инспектор. – Слышали о такой статье 19.3 КоАП РФ – невыполнение законных требований сотрудника полиции?

— Давайте я узнаю, какой закон разрешает эвакуировать, а потом уже будем грузить, – говорит парень, пытаясь что-то нарыть по теме в смартфоне.

— Эвакуация производится в рамках дела по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Машина наконец поднимается в воздух, оглашая окрестности звуком сигнализации. Пошумев еще немного, парни расходятся.

Гонки с ребенком

Едва успели разобраться с одной ситуацией, как с другого конца города поступает новое сообщение о нарушителе. В частном секторе Центрального района развернулась настоящая погоня. В ночном эфире слышны переговоры инспекторов, преследующих беглеца. «Двигается в сторону АЗА, по Анатолия вдоль трамвайных путей… По дворам едет… Возвращается в сторону Прудского переулка… В сторону проезда Лыжного движется… Задержан на Пролетарской…».

Как оказалось, пьяный «гонщик» был в машине не один, а с сыном лет шести. Папа его даже пристегнуть не догадался, когда носился по улицам от полиции. В данный момент на место спешит его мама, чтобы забрать ребенка.

В присутствии понятых сотрудники предлагают водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот решительно отвергает это предложение.

Из объяснений «гонщика» становится ясно, что он никогда не имел водительского удостоверения. Тем не менее он купил машину и решил отметить это событие. Праздновать, конечно же, поехал на своем новом автомобиле. Хорошенько «обмыв» транспорт, отправился домой. Тут его и заметили сотрудники ГИБДД. Всего он успел проездить на своей покупке три часа.

В присутствии понятых его отстранили от управления транспортным средством. А заодно оформили водителя еще и по ст. 12.23 за перевозку ребенка без удерживающего устройства. За машиной прибывает эвакуатор.

За управление автомобилем в состоянии опьянения ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф 30 тыс. руб. и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.