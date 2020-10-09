Масштабная выставка Альфреда Фризена включает в себя 200 работ

Выставка «Альфред Фризен. Ретроспектива» (6+) открылась в выставочном зале музея «Город». Эту экспозицию известный сибирский авангардист готовил еще в прошлом году к своему 90-летию, до которого не дожил лишь несколько дней.

Работы Альфреда Фризена представлены в самом большом выставочном пространстве Барнаула, которым заведует единственный внук художника Михаил Фризен. По его словам, именно эти полотна дед хотел видеть на своей юбилейной выставке. Причем некоторые из них Альфред Петрович берег специально для этого события.

— К примеру, свою картину «Лучник» он постоянно дорабатывал – то переделает какой-нибудь фрагмент, то раму в другой цвет перекрасит, – пояснил Михаил Фризен. – Подобные манипуляции он проделывал и с другими своими работами, написанными еще в 1990-х годах. На полотне «Яблоневый сад» он вдруг среди деревьев прорисовал ярко-красный автобус. Словно прислушивался к своим цветовым ощущениям, которые с годами явно изменились.

Большая часть представленных работ Михаилу хорошо знакома. Их он видел в мастерской у деда – это и «Дама с собакой», и «Семья», и «Дон Кихот», в которой Альфред Фризен постоянно дорабатывал голову коня, приводя ее в соответствие с собственными представлениями. Отдельную часть выставки занимают работы, наглядно демонстрирующие период перехода от реализма к авангарду. Как пояснил Михаил Фризен, произошло это в конце 1970-х – начале 1980-х годов.

— Примерно в это время дед стал посещать творческие дачи, где познакомился с мастерами, повлиявшими на его мировоззрение, – прокомментировал он. – Тогда же ему захотелось следовать постулатам «Бубнового валета» – сообщества художников эпохи раннего авангарда, которые предпочитали писать чистым цветом. А насколько известно, лучше всего экспериментировать с красками в солнечном Крыму, иначе говоря, в другой обстановке, новой для восприятия. И, посетив полуостров, дед вдруг записал по-другому. На смену тусклым, приглушенным цветам пришли яркие краски.

Резкую смену манеры письма можно видеть на полотнах, представленных в правой части выставочного зала. По подписям к картинам можно понять, что если в 1979 году Альфред Петрович писал узнаваемые пейзажи Колывани, Быстрого Истока и других уголков Алтая, то уже в начале 1980-х мастер стал иначе выражать свою художественную мысль, начал активно экспериментировать с цветом и формой.

Отдельное место в экспозиции занимают графические наброски Альфреда Фризена – перепечатанные и увеличенные внуком зарисовки деда. На них хорошо видно, как мастер работал над своими полотнами, как подыскивал нужный ракурс, формировал композицию. Кстати, все эти рисунки вошли в альбом художника «Графика», который был выпущен в прошлом году специально к 90-летию мастера.

Для этой выставки Михаил Фризен – идеальный куратор, который знает предысторию создания представленных полотен и, пожалуй, лучше других ориентируется в творчестве автора. Дипломная работа, которую он защитил в 2016 году на факультете искусств Алтайского госуниверситета, была посвящена творчеству родного деда. Называлась она «Философия творческого метода Альфреда Фризена».

— Сам я никогда не рисовал, как-то не тянуло, – говорит он. – И дед во мне это уважал. Однако с самого детства я впитывал все эти краски, причудливые формы. Если обычно люди проходят весь путь от реализма к авангарду, они учатся воспринимать абстрактное искусство постепенно, то в моей жизни все случилось наоборот. Для меня именно эта игра с пространством, цветом и формами всегда была нормой. Можно сказать, что только с годами я научился ценить и реализм.

С самого детства Михаил Фризен пропадал в мастерской своего деда, посещал вместе с ним выставки, слушал его рассуждения о том, что талантливо, а что нет.

— Моим воспитанием он особо не занимался – просто был рядом, беседовал со мной на разные темы, – вспоминает Михаил Фризен. – И сегодня я эти разговоры вспоминаю с особой теплотой. Много говорил он мне о художниках, о любимых поэтах, среди которых особое место занимал Иван Жданов (правда, с ним ему, увы, так и не удалось познакомиться).

Вообще, Альфреду Фризену был свойственен неакадемический взгляд на мир. Все в своей жизни он делал так, как чувствовал. Поэтому, скажем, разочаровавшись в каком-нибудь поэте, мог с легкостью уничтожить его портрет, написанный в пору почитания.

— В этом зале уже проходили выставки Альфреда Фризена, однако это наиболее масштабная, – говорит заведующий выставочным залом. – К тому же здесь представлены разные аспекты творчества моего деда – живопись, графика, коллажи, инсталляции.

Выставка будет работать до 7 ноября по адресу: пр. Ленина, 111.