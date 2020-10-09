Для юного жителя Барнаула устроили праздник с выступлением служебных собак

В рамках проекта «Михутка исполняет мечту» питомник исправительной колонии № 3 позвал в гости мальчика Мишу. Он давно мечтал своими глазами увидеть, как работают сотрудники с настоящими служебными собаками. Мальчика сопровождала его мама, журналисты и большой плюшевый медведь Михутка – символ проекта с одноименным названием.

Добрый помощник Михутка

У Миши аутизм. Он давно мечтал увидеть тренировку служебных собак, и это удалось осуществить благодаря волонтерскому проекту «Михутка», который запустили более двух лет назад. Сегодня в его рамках реализуется несколько программ: «Лучик эмоций», «Добрый дворик», «День рождения с Михуткой». Поскольку сейчас в связи с ковидной обстановкой запрещены массовые мероприятия, организаторы решили работать с детьми точечно.

— В рамках нашего проекта мы исполняем нематериальные мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, – говорит руководитель волонтерского проекта «Михутка», сотрудница системы ФСИН Ирина Плешкова. – Мы организовывали полет на воздушном шаре, на вертолете, параплане, поездку на гоночной машине, поход на фабрику мороженого, возили ребенка в отделение спецназа УФСИН, сейчас помогаем девочке издать книгу рассказов.

Когда в Ватсапе открыли подрубрику «Профессия мечты», мама Миши написала, что мальчик хочет стать кинологом. И ему решили показать, как работают кинологи со служебными собаками. Сотрудники из уголовно-исполнительной системы с удовольствием откликнулись на просьбу волонтеров.

Вскрывая схроны

На входе Мишу и его маму дружным лаем встречают собаки в вольерах. Здесь живут и служат разыскные псы, натренированные на поиск людей, их вещей, а также наркотиков. Они помогают обыскивать все въезжающие и выезжающие из колонии машины. Если случится побег, то собаку пустят по следу, и она будет преследовать беглеца, пока не настигнет. Уже неоднократно команда колонии занимала призовые места на кинологических соревнованиях.

Самое время дорогим гостям увидеть навыки четвероногих стражей порядка собственными глазами. На тренировочной площадке собран солидный арсенал приспособлений для дрессировки собак: ящики для наркотиков, автомобили, схроны для людей, полоса препятствий.

— Вот эти короба – место для обучения собак обыску местности, — рассказывает начальник кинологического отделения ИК-3 Вячеслав Дублей. — Человек прячется в одном из ящиков. Кинолог выходит на начальную точку, пускает собаку, сам остается на месте. Собака должна только по его командам, по жестам найти, в каком месте спрятался человек, и обозначить сигнальной позой.

Как раз сейчас в одном из схронов затаился преступник. Условный, конечно. Пес по кличке Фёдор деловито обходит несколько ящиков и безошибочно останавливается у того, где скрылся беглец. Когда открывается крышка, собака тут же вцепляется в защищенную специальным рукавом руку «преступника». Задание выполнено. От такой собаки, как Фёдор, не спрячешься. Рукав остается в зубах у довольного пса в качестве трофея.

Фёдор, кстати, отличился и в реальном розыске людей.

— Есть у нас группа осужденных, которые привлекаются к работам, – говорит Вячеслав Дублей. – Один из них отклонился от маршрута. Собаку поставили на след, и она его нашла. Уже само присутствие кинолога с собакой отрезвляет осужденных, которые только подумывают сотворить что-то незаконное, например, попытаться пронести наркотики.

Как раз сейчас пришла очередь проверки автомобилей, выстроившихся в ряд в дальнем конце двора. В одном из них спрятан имитатор наркотиков. Походив вокруг автобуса, вскоре собака ложится рядом с задним колесом машины. Это условный знак для хозяина. «Если в машине есть наркотик, собака дает об этом понять своим поведением, – поясняет Вячеслав Дублей. – И тогда мы тщательно обыскиваем машину. Даже если человек просто брал наркотик в руки, не помыл их и этими руками открыл машину, то собака уже на это среагирует. Собачий нюх никакая техника заменить не может.

Из оружия – скорость и зубы

В восторг юного гостя привело прохождение полосы препятствий. По команде собака по кличке Бумер срывается с места, как ракета пролетает по бревну, проложенному надо рвом, перепрыгивает через высоченный барьер, взлетает вверх по лестнице. Да, если кто-то попытается сбежать, то от такого преследователя уж точно далеко не убежит. Впрочем, попыток побегов из колонии не было уже много лет.

И на десерт – задержание. Одна за другой собаки выходят на площадку, по команде хозяина бесстрашно кидаются на «преступника» в защитном костюме и вцепляются мертвой хваткой. Некоторые просто с ходу сбивают человека с ног. Нет, сотрудник, играющий роль преступника, вовсе не поддается, чтобы выступление выглядело покрасивее. А мощь собачьих челюстей ощущается даже через толстый костюм. Потом синяки останутся.

Подрастающая смена

— Мы очень рады и благодарны всем, кто организовал эту встречу, — говорит мама мальчика Марина Шеховцова. – Ребенок мой очень хотел посмотреть, как работают разыскные собаки. Он проявляет интерес именно к немецким овчаркам. Не знаю, что у него в душе творится, но я получила большое моральное удовольствие. Посмотрела, как работают собаки, как люди вкладывают в них свой труд и получают отдачу.

— Я доволен, что сюда приехал, – говорит Миша. – Больше всего понравилось собак рассматривать. Как они ищут, как прыгают через препятствия. Особенно Фёдор понравился. У меня тоже есть собака, немецкая овчарка. Я дрессирую ее, учу сидеть, лежать. Говорю «апорт», и она приносит предмет, а потом отдает. Я люблю овчарок. Когда я вырасту, хочу работать с собаками. Здесь где-нибудь.

В сентябре в рамках проекта «Михутка исполняет мечту» волонтеры и их партнеры исполнили нематериальные мечты шестерых детей.