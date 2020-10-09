Барнаульскими транспортными картами заинтересовались коллекционеры из Москвы

В Барнауле поступила в продажу лимитированная коллекция транспортных карт с символикой краевой столицы, выпущенная к юбилейному Дню города. Имеют ли карты с необычным дизайном дополнительную функциональную нагрузку или созданы исключительно в декоративных целях для пополнения портфолио у коллекционеров, а главное – можно ли их сейчас где-то приобрести, выясняла «Вечёрка».

Столичный интерес

О существовании лимитированной коллекции транспортных карт я узнала совершенно неожиданно: в редакцию «Вечёрки» написала москвичка Лилия Багирова с необычной просьбой. «Здравствуйте. Я собираю в личную коллекцию транспортные карты разных городов, – объяснилась девушка в письме. – В Барнауле вышли новые карты (фото прилагаю). Сможете помочь приобрести? Я оплачу их стоимость и расходы на доставку».

Редакция взялась помочь столичной незнакомке и заодно узнать, чем примечательны новые барнаульские проездные. Оказалось, что карта из лимитированной коллекции, в отличие от привычной многотиражной серии, выполнена на прозрачном пластике. При этом дизайн остался прежним – знаменитый дом под шпилем. Смотрится, надо сказать, эффектно!

Выпущены пластиковые карты ограниченным тиражом – всего 1000 экземпляров. Почему так мало? Эта коллекция, несмотря на полноценный функционал по обеспечению проезда в транспорте, является дополнением к картам льготным, студенческим, пенсионным, школьным и другим. Большинство горожан, регулярно пользующихся услугами общественного транспорта, уже приобрели необходимые карты с востребованными для них тарифными планами. Поэтому 1000 юбилейных экземпляров хватит всем горожанам, желающим приобрести юбилейную карту.

Новый подход

Справедливости ради надо заметить, что Лилия Багирова – не единственная жительница столицы, кто заинтересовался нашими транспортными картами. По признанию Юлии Дороховой, директора МУП «Центртранс» г. Барнаула, вскоре после поступления карт в оборот, 100 экземпляров были выкуплены москвичами для частных коллекций.

— Высокий спрос на наши карты у покупателей возник из-за прозрачного пластика. Карты, оформленные в таком виде, есть только в двух городах России – Барнауле и Екатеринбурге. Очевидно, поэтому они и представляют большой интерес для коллекционеров, – рассуждает Юлия Александровна. – Однако большую часть карт, изготовленных ко Дню города, раскупили барнаульцы. В свободной продаже киосков «Лига-Пресс» осталось совсем немного карт, поэтому желающим ее приобрести нужно поторопиться.

Кстати, цена проездного из лимитированной коллекции ничем не отличается от серийного – заплатить придется те же самые 100 рублей. Записать на нее можно один из трех тарифных планов на выбор пользователя: «Электронный кошелек», «Единый на 60 дней» (на 42 или 20 поездок), «Для граждан», а затем пополнять карту в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать», через официальный сайт «Центртранса» и посредством банкоматов и платежных сервисов Сбербанка.

Традиция выпускать транспортные карты, приуроченные к важным датам и праздникам, появилась в «Центртрансе» в этом году. Первая партия карт с необычным дизайном была выпущена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Тогда было разработано два варианта дизайна карт, поэтому покупатели могли выбрать наиболее понравившийся. Юбилейные карты пользовались большой популярностью, поэтому к сегодняшнему дню их в продаже уже практически не осталось.