Барнаульским предпринимателям помогут выйти на мировой рынок

На площадке Алтайского фонда МСП стартовало обучение предприятий малого и среднего бизнеса по акселерационной программе «Экспортный форсаж». Программа нацелена на ускоренный вывод производственных предприятий на экспорт.
Продукцию краевого АПК экспортируют более чем в 100 стран мира.Фото Андрея Чурилова
Предприниматели Алтайского края активно осваивают международный рынок. Для них это возможность расширения рынков сбыта, стабилизации спроса. По словам начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной структуры Алтайского края Александра Евстигнеева, только за этот год порядка 70 предприятий региона заключили экспортные контракты на сумму более 2 млрд руб. Помочь им, а также компаниям, делающим первые шаги в развитии международных связей, призвана акселерационная программа «Экспортный форсаж».
Данный акселератор разработан и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с Центром поддержки экспорта Алтайского края. Его цель – в ускоренном темпе научить предпринимателей основам международной торговли.
— Если Школа экспорта дает чистую теорию, то здесь вы работаете с собственным продуктом, с той страной, в которую вы намереваетесь экспортировать, – пояснила Ольга Воллерт, директор по развитию экспортных и образовательных проектов ООО «Солоджи Эксперт», являющегося оператором акселератора.
Причем программа целенаправленно разработана для малого и среднего бизнеса.
— Этот сегмент наиболее нуждается в господдержке и имеет большой потенциал для роста, – считает Муталиб Курахов, директор по организации обучения Школы экспорта Российского экспортного центра. – На всех этапах обучения предусмотрены поддержка и сопровождение компаний со стороны наставников. Важно понимать, что компании должны иметь не только желание работать на международном рынке, но и возможность. Чтобы выйти на экспорт, необходимо вложиться. Не каждая компания МСП имеет в штате высококвалифицированного юриста-международника, специалиста в области таможенных дел. Придется обращаться к аутсорсингу, а это влечет дополнительные расходы. Кроме того, важно оценить собственные производственные мощности, смогут ли они осуществить заказы в больших объемах. Поэтому один из критериев отбора участников – годовой объем выручки компании МСП от 10 млн до 2 млрд руб. Основной вид деятельности компании – производство или оптовая торговля.
Программа успешно прошла апробацию в пилотных регионах. По результатам прошлого года обучения из 58 компаний шести регионов, вошедших в проект, 35 заключили экспортные контракты. Это и есть главная цель акселератора.
По данным Ольги Воллерт, в Алтайском крае порядка 1500 предприятий подходят под критерии «Экспортного форсажа». Свое желание развиваться в данном направлении изъявили 29 компаний. Им предстоит пройти тесты на экспортную зрелость, финансовое состояние, наличие экспортных барьеров и другие. В ходе отбора останутся 15.
Среди экспортоориентированных предпринимателей – гендиректор компании ООО «Полезные продукты» Вадим Бирюков. Его продукцию можно увидеть в розничной сети от Хабаровска до Калининграда, не первый год стоит задача выхода на международный рынок.
— Акселератор заинтересовал именно наличием практической части, поддержкой наставников на протяжении всего периода обучения, – отметил предприниматель. – Все хотят больше зарабатывать, и мы – не исключение. Выход на экспорт – одна из таких возможностей.
В рамках образовательной программы представители компаний пройдут обучение по шести модулям, каждый из которых посвящен определенному этапу экспортного проекта — от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек. В программу интегрированы все доступные меры государственной поддержки экспорта для МСП.
Базовый модуль акселератора, посвященный вопросам организации проектной деятельности в сфере экспорта и знакомства с основами программы, стартовал в Барнауле на этой неделе. В нем приняли участие сотрудники 16 экспортно-ориентированных компаний региона, представляющих значительный сектор отраслей предпринимательской деятельности края.
Участие в акселераторе является для компаний бесплатным и субсидируется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».