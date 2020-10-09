Барнаульским предпринимателям помогут выйти на мировой рынок

На площадке Алтайского фонда МСП стартовало обучение предприятий малого и среднего бизнеса по акселерационной программе «Экспортный форсаж». Программа нацелена на ускоренный вывод производственных предприятий на экспорт.

Предприниматели Алтайского края активно осваивают международный рынок. Для них это возможность расширения рынков сбыта, стабилизации спроса. По словам начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной структуры Алтайского края Александра Евстигнеева, только за этот год порядка 70 предприятий региона заключили экспортные контракты на сумму более 2 млрд руб. Помочь им, а также компаниям, делающим первые шаги в развитии международных связей, призвана акселерационная программа «Экспортный форсаж».

Данный акселератор разработан и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с Центром поддержки экспорта Алтайского края. Его цель – в ускоренном темпе научить предпринимателей основам международной торговли.

— Если Школа экспорта дает чистую теорию, то здесь вы работаете с собственным продуктом, с той страной, в которую вы намереваетесь экспортировать, – пояснила Ольга Воллерт, директор по развитию экспортных и образовательных проектов ООО «Солоджи Эксперт», являющегося оператором акселератора.

Причем программа целенаправленно разработана для малого и среднего бизнеса.

— Этот сегмент наиболее нуждается в господдержке и имеет большой потенциал для роста, – считает Муталиб Курахов, директор по организации обучения Школы экспорта Российского экспортного центра. – На всех этапах обучения предусмотрены поддержка и сопровождение компаний со стороны наставников. Важно понимать, что компании должны иметь не только желание работать на международном рынке, но и возможность. Чтобы выйти на экспорт, необходимо вложиться. Не каждая компания МСП имеет в штате высококвалифицированного юриста-международника, специалиста в области таможенных дел. Придется обращаться к аутсорсингу, а это влечет дополнительные расходы. Кроме того, важно оценить собственные производственные мощности, смогут ли они осуществить заказы в больших объемах. Поэтому один из критериев отбора участников – годовой объем выручки компании МСП от 10 млн до 2 млрд руб. Основной вид деятельности компании – производство или оптовая торговля.

Программа успешно прошла апробацию в пилотных регионах. По результатам прошлого года обучения из 58 компаний шести регионов, вошедших в проект, 35 заключили экспортные контракты. Это и есть главная цель акселератора.

По данным Ольги Воллерт, в Алтайском крае порядка 1500 предприятий подходят под критерии «Экспортного форсажа». Свое желание развиваться в данном направлении изъявили 29 компаний. Им предстоит пройти тесты на экспортную зрелость, финансовое состояние, наличие экспортных барьеров и другие. В ходе отбора останутся 15.

Среди экспортоориентированных предпринимателей – гендиректор компании ООО «Полезные продукты» Вадим Бирюков. Его продукцию можно увидеть в розничной сети от Хабаровска до Калининграда, не первый год стоит задача выхода на международный рынок.

— Акселератор заинтересовал именно наличием практической части, поддержкой наставников на протяжении всего периода обучения, – отметил предприниматель. – Все хотят больше зарабатывать, и мы – не исключение. Выход на экспорт – одна из таких возможностей.

В рамках образовательной программы представители компаний пройдут обучение по шести модулям, каждый из которых посвящен определенному этапу экспортного проекта — от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек. В программу интегрированы все доступные меры государственной поддержки экспорта для МСП.

Базовый модуль акселератора, посвященный вопросам организации проектной деятельности в сфере экспорта и знакомства с основами программы, стартовал в Барнауле на этой неделе. В нем приняли участие сотрудники 16 экспортно-ориентированных компаний региона, представляющих значительный сектор отраслей предпринимательской деятельности края.

Участие в акселераторе является для компаний бесплатным и субсидируется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».