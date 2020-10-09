Бадминтон – совсем не то, что вы думаете

В бадминтон, кажется, играют или играли все. Но около 20 человек в Барнауле пытаются делать это более-менее профессионально. Четыре раза в неделю в манеже АлтГТУ проходят тренировки клуба любителей бадминтона.

По примеру Путина

После ремонта политеховского манежа бадминтонистам отвели место почти в самом центре, здесь есть участок с подходящей разметкой. Спортсмены приносят с собой сетки, стойки под нее. На монтаж оборудования времени уходит немного, и вот уже над сеткой взлетают воланы.

Шесть лет назад любителей бадминтона объединил Валерий Губко. А он, в свою очередь, в этом виде спорта оказался ни много ни мало благодаря Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Валерий Губко – железнодорожник, начальник автоматической сортировочной горки на станции Алтайская в Новоалтайске. А еще он лыжник, постоянный участник всех соревнований РЖД. В 2008 году неожиданно появился видеоролик, в котором Медведев, на тот момент Президент РФ, и премьер-министр Владимир Путин играют в бадминтон. Руководство Российских железных дорог оперативно оценило перспективность вида спорта и тут же включило его в программу своих ведомственных соревнований. В Алтайском крае стать бадминтонистом предложили Губко.

— Что это такое и как играть, мало кто представлял. Просто взяли людей из разных видов спорта и сказали изучать и развивать, – вспоминает Валерий. – Я потренировался, стало получаться.

В итоге в 2013 году Валерий отлично выступил на российской спартакиаде железнодорожников и прошел отбор на международный фестиваль спортсменов-железнодорожников в Санкт-Петербурге. Через четыре года он повторил успех и поехал аж в Швейцарию.

— Нам на подготовку выделяли деньги, и перед первым фестивалем благодаря этому я нашел в Новосибирске наставника, заслуженного тренера России Татьяну Звереву. И три месяца ездил к ней: в пятницу туда, в воскресенье домой. Так началось уже более-менее профессиональное становление. Перед фестивалем в Швейцарии занимался уже с другим тренером, в Бердске, — рассказывает Валерий.

Серьезная нагрузка

Но деньги спортсменам-железнодорожникам выделяли не просто для личностного роста. Одним из условий было развитие и популяризация вида спорта. Вот Валерий и решил одновременно с началом своих серьезных тренировок передавать опыт другим. Договорился с манежем политеха, что бадминтонистам выделят уголок, создал группу «Бадминтон в Барнауле» в соцсетях. У истоков клуба любителей бадминтона стоял он с дочерью, а сейчас регулярно тренируется около 20 человек.

— Нам еще помогло то, что бадминтон включили в программу спартакиад госслужащих Алтая и муниципальных служащих Барнаула. Какое-то время их сотрудники и составляли наш костяк, а сейчас там уже люди разных специальностей. Некоторые девушки уже в декрете побывали и опять к нам вернулись, – рассказывает Валерий.

У Юлии Высоковой бадминтонный стаж небольшой – с января. Узнала о клубе от друзей, пошла вместе с мужем. Говорит, что стеснялась, думала, что с ней, как с новенькой, никому будет не интересно. Оказалось наоборот.

— Для меня бадминтон раньше был развлечением на даче. А оказалось, что утром после тренировки ты встать не можешь, руки болят, будто ты тяжелый вес тягал весь день. И очень захватывающе, – рассказывает она. – Рекомендую, ни с каким фитнесом и йогой не сравнится.

Дмитрий Поскальной, тоже железнодорожник, в бадминтоне оказался благодаря ведомственной спартакиаде. Надо было найти спортсмена, никого не оказалось, выступил сам и увлекся.

— Спортом всегда занимался, было много травм. Бадминтон сейчас – то, что могу себе позволить, – говорит Дмитрий.

На тренировках наши бадминтонисты играют пластмассовыми воланами, а на соревнованиях – перьевыми. Для изготовления профессиональных воланов используются гусиные перья, причем исключительно восьмое перо с крыла.

Недооцененный спорт

Валерий Губко утверждает: бадминтон – недооцененный вид спорта, хотя он с 1992 года и входит в программу летних олимпиад. Спортивный бадминтон совсем не то, что все думают. Если на пляже все стараются воланчик подержать в воздухе как можно дольше, то у профессионалов другая задача – опустить его в зоне соперника, по сути то же самое, что и в большом теннисе. И нагрузки от двухчасовой тренировки, по словам Валерия, сопоставимы с серьезной лыжной пробежкой, только задействованы другие группы мышц.

В соседнем Новосибирске бадминтон развит неплохо, есть много тренеров, проходят всероссийские соревнования. В Алтайском крае Губко и его группа в бадминтоне тоже не первопроходцы. В Рубцовске есть отделение в ДЮСШ, детей там тренирует Николай Зайцев, он же возглавляет и краевую федерацию бадминтона. Его спортсмены участвуют в соревнованиях, включая всероссийские, показывают хорошие результаты. Играют в бадминтон и студенты в своих вузовских соревнованиях, а самое высокое достижение наших мастеров ракетки и волана – бронза Ульяны Подпальной на Кубке мира по парабадминтону. Подопечные Валерия Губко тоже занимаются не только для себя, участвуют в соревнованиях.

— Между регионами достаточно сильное движение. Мы в сентябре ездили в Новосибирск, в октябре к себе зовут омичи. К нам тоже ездят ребята, мы у себя во второе воскресенье декабря проводим «Кубок Локомотива» в парной категории, а накануне 8 Марта – турнир в миксте, – рассказывает Валерий.

Главный бадминтонист Барнаула уверен – в краевой столице нужно полноценное отделение в ДЮСШ. Тогда и тренировки станут профессиональными, и массовость вырастет и, как следствие этого, результат.

Николай Зайцев, председатель краевой федерации бадминтона, тренер рубцовской ДЮСШ ЦСП «Юбилейный»: «Валерий Губко по-настоящему горит своим делом, с ним приятно работать. И к нам он со своими ребятами приезжал на взрослые турниры, и моих воспитанников, которые уезжают в Барнаул, не оставляет без внимания. К сожалению, сейчас в крае бадминтон в непростом положении. Когда-то его развивали в Бийске и Рубцовске, сейчас остались только мы. На первый взгляд, вид спорта простой, но нужны ракетки, сетки, подходящие площадки. Воланы – это вообще расходный материал. Самое плохое, что почти нет специалистов. В Рубцовске у меня группа около ста человек и, по сути, я один тренер, есть еще несколько помощников на подхвате. При этом результаты наши спортсмены показывают хорошие, выступаем на всероссийских соревнованиях, на спартакиадах».