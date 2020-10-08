В Барнауле состоялся краевой слет педагогов-краеведов «Люби свой край»

Инициативу Губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Люби свой край» поддерживают и реализуют краевые учреждения дополнительного образования, которые представили на педагогическом слете свои достижения по тематическим площадкам: «Алтай – культурный», «Алтай – экологический», «Алтай – туристический», «Алтай – исследовательский».



— Для гостей мероприятия мы подготовили экспозицию из четырех типов палаток, костровища, этапов туристских соревнований и водного снаряжения, на котором тренируются наши ребята, – рассказывает Андрей Саблин, заведующий сектором безопасности детского туризма центра «Алтай». – Также мы показываем наши туристские маршруты на картах. Наши ребята выезжают по всей России, а для Алтайского края основными районами являются Солонешенский, Краснощёковский, Курьинский, Змеиногорский, Чарышский, Красногорский. В Алтайском районе находятся два туристских лагеря, где мы проводим профильные смены. Занятия проводятся в различных формах, но на чем бы ни специализировался преподаватель, в каждой программе есть краеведческий материал, который ребенок должен освоить. Когда дети выезжают на мероприятия, то в конкурсных заданиях обязательно есть изучение той территории, на которой они находятся. «Люби свой край» – это же программа комплексная. Это одновременно воспитание патриотизма, получение знаний о родном крае и всевозможных полезных навыков, от ориентирования на местности до оказания первой помощи.

Учреждения дополнительного образования презентовали свои разработки по краеведению: это и познавательные настольные игры, и пазлы с изображением известных земляков, и квест-экскурсии, в том числе в виртуальном пространстве. Интересно, что многое придумали и воплотили в жизнь сами учащиеся.

— Первым делом у вас появляется подсказка: «Подойдите к стенду «Исследователи Барнаула». Нажимаете на картинку, и перед вами появляется какой-либо факт, который ведет вас к следующей метке, — объясняет Захар Взглядов, один из авторов проекта «Квест по Нагорному парку», воспитанник технопарка «Кванториум.22», квантума виртуальной и дополненной реальности.

Проект разрабатывался на протяжении года, но чисто техническая сторона заняла два месяца.

— В мае-июне мы меняли дизайн, добавили большое количество фактов, готовили проект к выходу на релиз, — уточняет Захар. – Сейчас игрок просто узнает факты о Барнауле. В дальнейшем мы хотим добавить еще и викторину, чтобы проверить, насколько внимательно игрок проходил квест. Он будет доступен не только барнаульцам.

В рамках слета педагогам-победителям профессиональных конкурсов 2020 года вручили свидетельства о занесении на Доску почета «Учительская слава Алтая»: их получили лауреаты премии губернатора им. С.П. Титова, «Учитель года Алтая» и «Воспитатель года Алтая», победители конкурса «Педагогический дебют» и регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель-психолог».

В рамках слета также работала экологическая выставка, запускали модели коптеров, а активисты Российского движения школьников провели флешмоб.