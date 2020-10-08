В Барнауле проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В эту среду, 7 октября, барнаульских перевозчиков вновь проверяли на соблюдение установленных норм: графика обработки общественного транспорта, наличие средств индивидуальной защиты и санитайзеров, а также на ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами.

За нарушение — наказание

В связи с активным распространением коронавирусной инфекции в Барнауле стали чаще проводить рейды по соблюдению масочного режима. С начала осени, когда количество зараженных снова стало расти, общественный транспорт стали проверять несколько раз в неделю.

— В этот раз у нас рейд совместный – к нам присоединились представители Роспотребнадзора и сотрудники ГИБДД, хотя иногда мы в этом направлении работаем отдельно, – рассказывает начальник отдела транспорта и связи профильного комитета городской администрации Дмитрий Арапов. – Сегодня мы выявили нарушения и среди линейных работников – водителей и кондукторов, и среди граждан в салоне. В качестве мер пресечения мы составляем предписания на перевозчиков и направляем в Роспотребнадзор. Затем их передают в суд.

Водители, сразу видно, проинструктированы заранее, к неожиданным визитам готовы. Подавляющее большинство из них предусмотрительно носят маски или держат их под рукой. Увы, не все. Так, водитель маршрутки № 144, который не пользовался средствами индивидуальной защиты, проигнорировал просьбу представителя комитета задержаться на остановке. Только это его не спасет – госномер транспорта выдаст.

Остальные добросовестно останавливались, без претензий и раздражения отвечали на вопросы.

— В этих перчатках работаю, а вот теми, – кондуктор автобуса № 55 показывает на пакет за своим сиденьем, – обрабатываю поверхности. Как положено, на обеих конечных остановках. Как от этого отказаться – это же здоровье.

Эту работу специалисты комитета тоже тщательно отслеживают – достоверность рассказов проверяют на конечных, подстраиваясь под расписание транспорта.

Будут наращивать

Как рассказал главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной труда ведомства Алексей Тюрин, тенденции, которые наблюдаются в городе, радуют:

— За последние три рейда мы видим положительную динамику. Если на первом из них почти половина пассажиров была без масок, то теперь таких по одному-два на весь автобус. Водители тоже стали исправляться. Практику проверок мы будем развивать и дальше, постепенно наращивая количество проверок. Мы планируем отслеживать соблюдение введенного режима на общественном транспорте два-три раза в неделю. Если обстановка ухудшится, – чаще.

За полтора часа работы в среду в рамках рейда успели проверить около 20 транспортных средств. В автобусах четырех перевозчиков без масок были водители, еще в трех автобусах – пассажиры. Притом они не просто отказывались надевать маски, а не имели их при себе, что в настоящей обстановке является грубым нарушением.

С пассажирами, которые нарушают масочный режим, проводят профилактические беседы, также на них могут составить протокол об административном правонарушении, который может повлечь штраф до 1000 руб.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают: ношение гигиенических масок в общественном транспорте обязательно. Если человек является носителем вируса, он сможет оградить от заражения окружающих. Здоровый же человек таким образом защитит себя от инфекций. Это хорошая профилактика не только ковида, но и обычных гриппа и ОРВИ, которые сейчас активизировались.