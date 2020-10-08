В Барнауле продолжается ремонт подъезда к гребному каналу

Ремонт подъезда к спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект был включен в дополнительный список нацпроекта на 2020 год.

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, на участке уже выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия, ведется устройство выравнивающего слоя.

— На данном участке, протяженность которого составляет более двух километров, основные работы связаны с заменой существующего покрытия на новое и доведение проезжей части до нормативной ширины в необходимых местах. Также дополнительно будет выполнен монтаж по освещению. Работы на объекте должны быть завершены в полном объеме по контракту до 15 ноября 2020 года, – рассказал начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Дмитрий Симоненко.

Как уточняют в пресс-центре администрации Барнаула, ремонт будет выполнен в рамках подготовки к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоится в мае 2021 года в Барнауле. Стоимость работ составит 41,9 млн руб.

В рамках национального проекта в текущем году в дополнительный список ремонта также вошел участок Павловского тракта от ул. Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Стоимость работ составит 147,1 млн руб., будет выполнена замена верхнего слоя дорожной одежды и устройство тротуара.