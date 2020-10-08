В Барнауле из-за пандемии коронавируса возобновилась работа волонтерского штаба #МыВместе

Добровольцы вновь станут доставлять продукты и лекарства по заявкам гражданам старше 65 лет, которым рекомендуется не покидать места проживания или пребывания без крайней необходимости. При этом организаторы уточняют, что волонтеры приезжают к пожилым людям 65+, находящимся на самоизоляции, и не выезжают к тем, у кого подтвержден COVID-19.

Заявку на оказание помощи можно оставить круглосуточно по федеральному номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный).

Волонтеры доставляют продукты с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00 в будние дни. Доставка бесплатна, заявитель оплачивает только сумму покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Штаб сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» совместно с Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, администрацией г. Барнаула, Региональным исполкомом ОНФ в Алтайском крае, Алтайским региональным отделением ОД «Волонтеры-медики», Алтайским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы», Региональным отделением партии «Единая Россия», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет».

Напомним, что с конца марта по июль волонтерскую помощь в период пандемии в Алтайском крае получили 32 тысячи граждан.