Пригласи ученого: барнаульские школьники могут приготовить йогурт, не вставая из-за парты

С началом учебного года в Алтайском крае вновь приступили к реализации проекта «Пригласи ученого». Более 50 преподавателей АлтГТУ готовы провести для школьников лекционные и практические занятия по различным дисциплинам – от химии и физики до экономики и иностранных языков. Традиционно наибольший интерес ожидается к сферам, где иллюстрацией к научным фактам становятся зрелищные эксперименты, в части из которых дети сами принимают участие.

По всему краю

Проект «Пригласи ученого» в нашем крае реализуется уже несколько лет – система давно обкатана, пул педагогов-участников растет, спектр тем постоянно обновляется и расширяется. В этом году ученым приходится полностью пересматривать свои подходы, адаптируя площадки под онлайн-формат. Впервые эту практику начали отрабатывать еще летом, и теперь, уже зная, что несет за собой такое взаимодействие, смело начинают договариваться о встречах. Так, например, в конце октября в онлайн-режиме несколько сотрудников университета будут представлять свои темы в «Кванториуме.22».

— Пока заявки поступают только на дистанционное взаимодействие, но мы готовы отрабатывать их и в режиме офлайн, – подчеркивает заместитель декана факультета довузовской подготовки АлтГТУ Виктория Яровикова. – Особенно это будет актуально для жителей отдаленных от краевой столицы населенных пунктов. Изначально проект был рассчитан только на барнаульские школы – лишь со временем наш преподавательский десант стал выезжать за пределы города.

Распробовав новый формат, школы стараются ежегодно приглашать к себе представителей вуза. Наиболее популярными остаются площадки, где дети сами могут «похимичить» – заморозить жидким азотом и разбить розу, смешать лимонады, заняться изготовлением карамели, отследить какую-нибудь реакцию, что-нибудь попробовать на вкус.

— Наш основной слушатель – ученики среднего школьного звена, – поясняет Виктория Яровикова. – К старшеклассникам мы ходим, как правило, с более серьезным, структурированным материалом, ориентированным на их будущее. Например, я провожу урок «Коммуникация – основа успеха». Он направлен на развитие умения презентовать себя, правильно выстроить диалог, развитие креативного мышления.

Остальные встречи в 10-11-х классах, как правило, профориентированы – классные руководители приглашают ученых в соответствии с составом класса и его интересов. Так, химико-биологические классы скорее всего не заинтересуются разговором об информационных системах в экономике. А гуманитарные вряд ли захотят детально разбираться в физических явлениях.

Взаимный обмен

Перечень ученых и темы, которые они могут представить, размещен на сайте политехнического университета, – школы сами выбирают актуальную для себя тему. Александре Захаровой, кандидату технических наук, доценту кафедры технологии хранения и переработки зерна, с детьми удается встречаться в среднем четыре раза в год. С ней охотнее всего беседуют о правильном питании и безопасности пищевых продуктов.

— Свой первый опыт в проекте я получила четыре-пять лет назад – тогда коллега приболела и попросила подменить ее в поездке в Гальбштадт, – вспоминает Александра Захарова. – Как нас встречали! Дети радовались, для нас концерт устроили, вопросов множество задали – это была колоссальная отдача. Занятия тогда мы проводили с ребятами с 1-го по 11-й класс включительно. Для старших готовили что-то более серьезное, для малышей – скорее развлекательное.

Тогда ученый возила с собой дрожжи, коллекцию ароматизаторов, варила с детьми йогурт. Она всегда старается выстроить урок так, чтобы дети сумели сделать что-то своими руками. Со взрослыми – другой разговор.

— Меня любят приглашать в Алтайскую академию гостеприимства – там уже настоящая лекция. Это профессиональный разговор – ребята учатся на поваров, кондитеров, знают, что к чему. Часто задают вопросы, ответы на которые приходится продумывать. Как-то встретился мальчик, который нас с учительницей просто потряс. Он вышел и начал рассказывать про блогеров, которые освещают тему ГМО. Часть ребят оказались с ними знакомы и стали поддерживать беседу. А я стояла и чувствовала, что отстала от молодежи – ничего такого не смотрела. Так что и мы у них учимся.

Простое и сложное

У Елены Куклиной, старшего преподавателя кафедры современных специальных материалов, опыт работы со школьниками тоже обширный. Преподаватель хорошо понимает, чем их можно заинтересовать – на ее занятиях никогда не скучают даже гуманитарии до мозга костей.

— Я стараюсь показывать вещи, которые не входят в школьную программу физики, или то, с чем они сталкиваются ежедневно, но не задумываются о законах, которые лежат в основе, – говорит Елена Александровна. – Например, беру обычную керамическую чашку и чайную ложку, привязываю их с двух концов на достаточно длинную нить, перебрасываю ее через какую-нибудь ось и демонстрирую, как маленький предмет может удержать большой. Для них это такое удивление!

Вместе с экспериментами, как говорится, «из ничего», Елена Куклина демонстрирует более сложные, с использованием специфических веществ, отсутствующих в распоряжении школ. Например, жидкого азота.

— Часто к опытам привлекаю ребятишек, разумеется, с соблюдением техники безопасности и под моим чутким контролем, – подчеркивает ученый. – Так сложилось, что на уроках сейчас мало что показывают вживую – многое заменяют видео, картинки, анимации. А детям-то руками потрогать хочется! Тогда них просыпается интерес, и они приходят к нам учиться.

Педагоги школьников в лицо не узнают – слишком много людей у них мелькает перед глазами, а вот ребята ученых запоминают. Сами подходят и признаются: «А помните вы к нам приходили? Я загорелся. Благодаря вам я здесь».

Заявки на участие в проекте «Пригласи ученого» – как на очные, так и на дистанционные занятия – принимаются от школ Барнаула, пригорода и районов Алтайского края. Подробную информацию можно уточнить по телефону 29-08-92.